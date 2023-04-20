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Частичная мобилизация в России и на Украине: о подходах и проблемах

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Частичная мобилизация в России и на Украине: о подходах и проблемах

Прошлой осенью в России была проведена частичная мобилизация, в ходе которой в ряды ВС РФ призвали 300 тысяч военнообязанных. Стоит отметить, что для нашей страны данное мероприятие было первым со времен Великой Отечественной войны.


Между тем подобная процедура была осуществлена и на Украине. Правда началась она на 9 лет раньше.

Приказ о проведении частичной мобилизации на территории нашей «западной соседки» был издан, захватившими власть в стране путем госпереворота, властями в 2014 году. Мероприятие длилось около года и включало в себя шесть волн.

По сути, сегодня уже можно сравнить некоторые показатели и понять, кто справился с задачей лучше, Россия или Украина.

Начать стоит с того, что наша страна призвала 300 тыс резервистов за месяц, а Украина – 200 тыс. за год. Да, мобилизационный резерв России в разы больше, но есть и свои нюансы.

Во-первых, шестую волну частичной мобилизации на Украине можно считать проваленной, так как в ходе мероприятий было выполнено лишь около 60% плана. И это с учетом того, что призванные 200 тысяч человек - это меньше, чем десятая часть от общего мобилизационного потенциала Украины.

Во-вторых, как и у нас, че уж там греха таить, Киев проводил мобилизационные мероприятия с нарушениями. Правда в России, в отличие от Украины, последние были быстро исправлены: домой вернулись более 9 тысяч мобилизованных, которых призвали по ошибке.

В-третьих, стоит обратить внимание на вооружение и оснащение. В обеих армиях использовалось оружие советского образца. Имели место и трудности в обеспечении новобранцев всем необходимым.

Однако Россия смогла оперативно решить свои проблемы путем мобилизации работы собственного ВПК. Украина же и по сей день полностью зависит от зарубежных поставок, за которые рано или поздно придется платить.

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3 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:46
    +2
    Имели место и трудности в обеспечении новобранцев всем необходимым.

    Имели, имеют и будут иметь, особенно, если это "будут" действительно будет. )))
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:48
    0
    А мобилизованные когда будут демобилизованы? Взять наших дедов, тех мобилизовывали когда объявили Отечественную войну, сам товарищ Сталин обратился как к братьям и сёстрам и было понятно, что происходит и закончится всё не скоро. Сейчас объявлена СВО, устроен антураж борьбы с национализмонацизмофашизмомзападаивообще, одновременно торгуя с ним же. У этого шапито, есть какой то конец?!
  3. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 07:58
    +1
    Однако Россия смогла оперативно решить свои проблемы путем мобилизации работы собственного ВПК. Украина же и по сей день полностью зависит от зарубежных поставок, за которые рано или поздно придется платить.

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