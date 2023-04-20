Частичная мобилизация в России и на Украине: о подходах и проблемах

Прошлой осенью в России была проведена частичная мобилизация, в ходе которой в ряды ВС РФ призвали 300 тысяч военнообязанных. Стоит отметить, что для нашей страны данное мероприятие было первым со времен Великой Отечественной войны.
Между тем подобная процедура была осуществлена и на Украине. Правда началась она на 9 лет раньше.
Приказ о проведении частичной мобилизации на территории нашей «западной соседки» был издан, захватившими власть в стране путем госпереворота, властями в 2014 году. Мероприятие длилось около года и включало в себя шесть волн.
По сути, сегодня уже можно сравнить некоторые показатели и понять, кто справился с задачей лучше, Россия или Украина.
Начать стоит с того, что наша страна призвала 300 тыс резервистов за месяц, а Украина – 200 тыс. за год. Да, мобилизационный резерв России в разы больше, но есть и свои нюансы.
Во-первых, шестую волну частичной мобилизации на Украине можно считать проваленной, так как в ходе мероприятий было выполнено лишь около 60% плана. И это с учетом того, что призванные 200 тысяч человек - это меньше, чем десятая часть от общего мобилизационного потенциала Украины.
Во-вторых, как и у нас, че уж там греха таить, Киев проводил мобилизационные мероприятия с нарушениями. Правда в России, в отличие от Украины, последние были быстро исправлены: домой вернулись более 9 тысяч мобилизованных, которых призвали по ошибке.
В-третьих, стоит обратить внимание на вооружение и оснащение. В обеих армиях использовалось оружие советского образца. Имели место и трудности в обеспечении новобранцев всем необходимым.
Однако Россия смогла оперативно решить свои проблемы путем мобилизации работы собственного ВПК. Украина же и по сей день полностью зависит от зарубежных поставок, за которые рано или поздно придется платить.