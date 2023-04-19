В американской прессе: США неспособны нарастить для ВСУ производство РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним

Мы думали, что сможем достичь этого раньше

США неспособны нарастить для ВСУ производство РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним – ракет GMLRS. Да и с пополнением собственных складских запасов всего этого есть проблемы.Об этом сообщается в газете The Wall Street Journal.Как утверждает руководство компании Lockheed Martin, в значительной степени наращиванию объемов производства препятствует нехватка ряда комплектующих, к примеру, двигателей к ракетам GMLRS и другим реактивным боеприпасам.Дефицит ракетных двигателей испытывают и другие производители в сфере ОПК соединенных Штатов. К примеру, с похожей проблемой сталкиваются и в Raytheon.Конечно, американские оборонные компании берут на себя обязательства увеличить выпуск военной продукции в определенные сроки, но зачастую затем эти сроки пролонгируются. К примеру, напоминают в американской прессе, высшие менеджеры компании Lockheed Martin в 2022 году лично пообещали президенту страны Джо Байдену во время его посещения одного из предприятий корпорации, что удвоят производство противотанковых ракет Javelin к 2024 году. Но затем срок выполнения задачи решили продлить до 2026 года. То же самое произошло и с реактивными системами HIMARS, равно как и с боеприпасами к ним.- неуклюже оправдывался впоследствии во время одного из интервью финансовый директор Lockheed Martin Джей Малаве.Некоторые из представителей американского ОПК объясняют невозможность быстро нарастить объемы производства отсутствием новых контрактов с Пентагоном. Оборонные компании не уверены, что они будут обеспечены крупными заказами на постоянной основе, поэтому не торопятся расширять свою производственную базу.