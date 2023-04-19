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Западные СМИ: Испания начала процесс передачи Украине танков Leopard

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Западные СМИ: Испания начала процесс передачи Украине танков Leopard

На Украину продолжает прибывать обещанное Западом тяжелое вооружение. Недавно власти ФРГ «отчитались» о передаче 18 танков Leopard, которые ранее были обещаны Киеву.


Теперь, как пишет Europa Press, свою часть договора готовится выполнить Испания. Все шесть танков Leopard 2A4, которые Мадрид обещал передать Киеву в середине апреля, уже находятся в порту Сантандера.

В материале говорится, что боевые машины будут отправлены на этой неделе. Сначала они прибудут в Польшу, а затем уже оттуда доставлены на Украину.

В то же время, издание сообщает, что в минобороны Испании рассматривают возможность поставки в ВСУ еще четырех немецких танков данной модификации. Вероятно, боевые машины будут отправлены Киеву в ближайшие недели.

Стоит напомнить, что еще относительно недавно, танки, истребители и дальнобойные ракеты на Западе даже не рассматривались в качестве возможной помощи Украине. Это было некое табу, которое США и их союзники по НАТО не решались нарушить.

Между тем, западные танки уже полным ходом идут на Украину. В открытую обсуждается возможность передачи Киеву и истребителей натовского образца. Следовательно, можно предположить, что запрет на поставку ВСУ дальнобойных ракет в обозримом будущем может также быть снят.
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10 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:44
    +3
    Любое, поставляемое ВФУ оружие создаёт дополнительные проблемы для ВС РФ. Решаются они не бесплатно. Это не только расход не бесплатных ср-в поражения, но и жизни наших бойцов.
    Перекрыть поставки оружия с Запада задача ВС РФ №1!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:00
      +3
      Цитата: Румaтa
      Любое, поставляемое ВФУ оружие создаёт дополнительные проблемы для ВС РФ.

      Так изначально США и его западные вассалы создавали проблемы для России.
      И поставят на Украину против России они все что могут до реальной угрозы их безопасности в виде ядерного ответа.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 17:15
      +5
      А как перекрыть, они же его по ночам поставляют. Ну а без шуток, становится уже стыдно за руководство страны, когда они такие оправдания выдают, типа их обманули, а оружие поставляют по ночам, поэтому, как курочка по зернышку будем щелкать. Президент страны сравнил бойцов на передовой с курицами, а оружие Запада с зернышками. Почему его зятья до сих пор не в окопах? Как и у всех остальных родственники из высоких кабинетов все отмазаны. Тьфу.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:46
    +3
    Когда "западные партнеры" дойдут до Томагавков???
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:02
      +2
      Цитата: Nexcom
      Когда "западные партнеры" дойдут до Томагавков???

      Когда не знаю,но то что дойдут, это точно.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:08
      +2
      Цитата: Nexcom
      Когда "западные партнеры" дойдут до Томагавков???

      К концу лета, скорее всего.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:06
    +1
    Это было некое табу, которое США и их союзники по НАТО не решались нарушить.

    Какое там "табу", всё дадут, чтобы оправдать свои действия на Украине, хоть как то перед предстоящим в США выборами, на которых демократы, могут потерять многое. На подходе и истребители с бомберами, а там глядишь .....
    На сколько шиза позволяет.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:09
    +1
    . Стоит напомнить, что еще относительно недавно, танки, истребители и дальнобойные ракеты на Западе даже не рассматривались в качестве возможной помощи Украине.

    Вообще то поставки вышеупомянутой техники, нашими врагами, не рассматривались, потому что у хо...ов своей техники было навалом.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 18:00
      +1
      Странная Военная Операция,продолжает затягиваться.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 19:09
        0
        Демилитаризация - это переход Украины на оружие стандарта НАТО. Всё по плану, беспокоиться не о чем.