Западные СМИ: Испания начала процесс передачи Украине танков Leopard

На Украину продолжает прибывать обещанное Западом тяжелое вооружение. Недавно власти ФРГ «отчитались» о передаче 18 танков Leopard, которые ранее были обещаны Киеву.
Теперь, как пишет Europa Press, свою часть договора готовится выполнить Испания. Все шесть танков Leopard 2A4, которые Мадрид обещал передать Киеву в середине апреля, уже находятся в порту Сантандера.
В материале говорится, что боевые машины будут отправлены на этой неделе. Сначала они прибудут в Польшу, а затем уже оттуда доставлены на Украину.
В то же время, издание сообщает, что в минобороны Испании рассматривают возможность поставки в ВСУ еще четырех немецких танков данной модификации. Вероятно, боевые машины будут отправлены Киеву в ближайшие недели.
Стоит напомнить, что еще относительно недавно, танки, истребители и дальнобойные ракеты на Западе даже не рассматривались в качестве возможной помощи Украине. Это было некое табу, которое США и их союзники по НАТО не решались нарушить.
Между тем, западные танки уже полным ходом идут на Украину. В открытую обсуждается возможность передачи Киеву и истребителей натовского образца. Следовательно, можно предположить, что запрет на поставку ВСУ дальнобойных ракет в обозримом будущем может также быть снят.