Военное обозрение
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Военный эксперт прокомментировал «Военному обозрению» тактику подрыва ВСУ домов в Артёмовске с находящимися там мирными жителями

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Военный эксперт прокомментировал «Военному обозрению» тактику подрыва ВСУ домов в Артёмовске с находящимися там мирными жителями

Украинские националисты, квартал за кварталом отступающие под натиском штурмовиков «Вагнера» из Артемовска (Бахмута), перед оставлением подрывают жилые многоэтажки, в подвалах которых прячутся мирные граждане. Прокомментировал применение варварской тактики боевиками ВСУ военный эксперт, члена Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», капитана 1-го ранга Василий Фатигаров.


Вот что он рассказал по этому поводу.

По словам эксперта, такие методы для украинских националистов, к сожалению, стали обыденным явлением. Это не первый случай, и не только в Артемовске, когда боевики ВСУ путем подрыва уничтожают многоэтажные дома с целью не допустить их перехода под контроль российских военных. Таким образом отступающие украинские боевики стараются не допустить, чтобы у наших бойцов была возможность занятия господствующей высоты.

А на все остальное им, по большому счету, наплевать

— объяснил Фатигаров.

Он напомнил случай, о котором ранее рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Тогда в ходе наступления в одном из населенных пунктов «музыканты» сумели очень быстро занять многоэтажный дом, что стало неожиданностью для противника. Наши бойцы обнаружили и обезвредили несколько мин и самодельных взрывных устройств, установленных на разных этажах по периметру здания. Тем самым не допустили подрыва строения.

Когда бойцы «Вагнера» спустились в подвал, то обнаружили там прячущихся гражданских, даже не подозревающих, какую судьбу им уготовили украинские националисты.

К сожалению, не все дома удается так вот спасти

— констатировал эксперт.

Поэтому наши бойцы и называют противника не военнослужащими регулярной армии, а боевиками и «укрофашистами», объяснил Фатигаров.

Как можно назвать военнослужащим человека, который взрывает дом с прячущимися в подвале стариками, женщинами и детьми?

— справедливо отмечает военный эксперт.

Следует добавить, что применение варварских, а вернее фашистских, методов ведения боевых действий стало «визитной» карточкой украинских националистов. Причем тактика террора против мирных граждан на территориях, которые украинские власти по-прежнему называют «своими», остается нарочито незамеченной западными покровителями киевского режима.

Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм- канал Е. Пригожина; сайт В. Фатигарова
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40 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:42
    +8
    Это старая,гнилая метода их учителей-гитлеровцев.Если нельзя победить на поле боя,то надо уничтожить все под чистую.Вместе с людьми
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 18:24
      +4
      Населенный пункт русскоговорящий, для ВСУ там всё население потенциальные предатели, то есть подлежат уничтожению. Тем более если отказались эвакуироваться на запад Украины и смотрят на ВСУ с опаской как на врагов. Военные же видят как на них смотрят.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 18:28
        +4
        Цитата: Див Дивыч
        Населенный пункт русскоговорящий, для ВСУ там всё население потенциальные предатели, то есть подлежат уничтожению. Тем более если отказались эвакуироваться на запад Украины и смотрят на ВСУ с опаской как на врагов. Военные же видят как на них смотрят.

        Это типа оправдание?
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 18:42
          +2
          Цитата: Piramidon
          Цитата: Див Дивыч
          Населенный пункт русскоговорящий, для ВСУ там всё население потенциальные предатели, то есть подлежат уничтожению. Тем более если отказались эвакуироваться на запад Украины и смотрят на ВСУ с опаской как на врагов. Военные же видят как на них смотрят.

          Это типа оправдание?

          Естественно . . Они ж считают правильным сожжение живых людей в Одессе в доме профсоюзов . колородо шашлыки гы гы .. А теперь им чего стесняться ? Кого стеснятся ? Запад их поддерживают . . все эти немцы , англичане , французы и
          ползающие на брюхе перед ними поляки , а на нас с вами , наше русское мнение бандерью плевать .
        2. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 18:59
          0
          Это типа пояснение.
          ...............................
        3. Див Дивыч
          Див Дивыч Сегодня, 19:27
          0
          Это пояснение.

          А также хочется указать, что ВСУ воюют не по учебникам второй мировой войны, они воюют по современным методичкам ради цели быть страной антироссией. Учат воевать их не столько Гитлеровцы, сколько Американцы, Англичане, Французы, поляки, прибалты. И цель всех их учителей получить материальную и моральную выгоду от войны.
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 19:10
      0
      Простите это не гитлеровская тактика , это скорее англосаксонская тактика .
      Нет оправданий военным преступлениям гитлеровцев , однако в вермахте рекомендовалось эвакуировать по мере возможности местное население из районов БД ( хотя дело скорее в том что опасались не лояльности) .А вот действие амеров на Тихоокеанском ТВД таки в поле можно назвать военным преступлением против мирняка ( японцев) .
      Ну а уж бомбежки городов Германии и ядерные удары по Японии это чувствуется отношение к мирным..
      В мемуарах немецких офицеров дивизии " Галичина " только презрение к поднадзорным и болие ни чего.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:42
    +8
    Я вот одного понять не могу откуда в Артёмовске в домах мирные жители? Там же судя по фото/видео все дома полуразрушенные с выбитыми стеклами, ничего там не функционирует, нет ни магазинов, ни воды, ни отопления. Где они там живут и главное как? В подвалах месяцами безвылазно скрываются? А где еду/ воду берут?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:45
      +4
      Несколько тысяч осталось.Отказались категорически выезжать.Их пытались насильно увести на запад.Подавляющую часть всуки вывезли
    2. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 17:46
      +8
      Где они там живут и главное как? В подвалах месяцами безвылазно живут?

      Именно так.
    3. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 17:55
      -11
      Главное громкий душераздирающий заголовок в статье и критическое мышление у большинства сразу отключается.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:09
        +6
        Взорван жилой дом,дом культуры.Это то,что я знаю.Предлагаете включить крмтику по этому печальному событию?Это произошло не в результате наших бомб или снарядов.Проясните про "критическое мышление"."Их есть и меня"
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 18:30
        +7
        Цитата: Nesvoy
        Главное громкий душераздирающий заголовок в статье и критическое мышление у большинства сразу отключается.

        Коммент с явным желто-синим оттенком.
      3. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 19:01
        +1
        Цитата: Nesvoy
        Главное громкий душераздирающий заголовок в статье и критическое мышление у большинства сразу отключается.

        Валяй. Изложи нам версию ципсо о самоотверженных захисниках и злых русских, поедающих детей....
    4. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:18
      +3
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      ..... там живут и главное как.....

      Наверно, очень трудно живут, прячутся, ждут наших. Или надеются как-то проникнуть к нашим.??
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:45
    +8
    Вам сколько можно долдонить (нашему Верховному и прочим МО)!!!
    НИКАКИХ ПЛЕННЫХ НАЦИСТОВ!!! РАССТРЕЛИВАЙТЕ НА МЕСТЕ!!! ЛЮБАЯ СВАСТИКА НА ТЕЛЕ - РАССТРЕЛ!!!
    1. Наган
      Наган Сегодня, 19:00
      0
      Цитата: ROSS 42
      Вам сколько можно долдонить (нашему Верховному и прочим МО)!!!
      НИКАКИХ ПЛЕННЫХ НАЦИСТОВ!!! РАССТРЕЛИВАЙТЕ НА МЕСТЕ!!! ЛЮБАЯ СВАСТИКА НА ТЕЛЕ - РАССТРЕЛ!!!

      Вешать. Публично, на камеру, и в новостях показывать.
  4. Клон
    Клон Сегодня, 17:47
    +4
    Какая уж здесь "тактика"... тут ненависть, тупая ненависть ко всему роду человеческому, а не только к тем, кто воюет за Россию и кто ждет возвращения в Россию.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:50
    +7
    Этих мы разобьем с временем,а что с хозяевами их на западе будем делать.Они уже переходят все грани разумного,освещают события на Украине.Как бы до ядрён батона дело не дошло.Застрельщики СМИ англии и удивительно Норвегии.
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:53
    -11
    Как можно назвать жителей которые добровольно остались под обстрелами в Артемовске?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:14
      +2
      Когда в их доме размещаются украинцы, то они говорят, что они за Украину. Когда дом занимают вагнеровцы, жители говорят, что они за Россию.
      А на самом деле, просто пытаются "пересидеть" войну в своей родной единственной квартире.
      Это неразумно, но такие люди есть.
      Им важнее, не оказаться беженцами нигде, ни в России, ни в Украине.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 18:34
      +5
      Цитата: Incvizitor
      Как можно назвать жителей которые добровольно остались под обстрелами в Артемовске?

      Хорошо сидеть в теплой сытной хате у компа и ярлыками разбрасываться. Уйти из города, находящегося в эпицентре боёв, это не от вашего дивана до туалета дойти.
    3. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 19:03
      0
      Цитата: Incvizitor
      Как можно назвать жителей которые добровольно остались под обстрелами в Артемовске?

      Людьми, не имеющими другого места на земле, куда они могли бы пойти.
  7. Сергий_ОСВ
    Сергий_ОСВ Сегодня, 17:53
    +6
    "... тактика террора против мирных граждан ... остается нарочито незамеченной западными покровителями киевского режима" -
    допустим, не покровителями, а хозяевами и, почему незамеченной? - когда сами эти хозяева из США поощряют такую тактику и учат ей, как главные профессиональные террористы планеты.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:02
      +2
      Цитата: Сергий_ОСВ
      сами эти хозяева из США поощряют такую тактику и учат ей, как главные профессиональные террористы планеты.

      Зато потом ролики крутят на Европу, мол "вот что русские сделали" и Зеля бродит с печально-страдающей миной. Ничего даром не делается и не пропадет зря у таких хозяев.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:56
    +6
    Это действительно пооблема.и решить ее можно, наверное, только полной блокировкой таких "городов- крепостей". Находящиеся там бандеровцы должны твердо усвоить, что никаких "экстракшен" не будет, обменов не будет, коридоров не будет, легких сроков не будет. Будет только гарантированная смерть, либо от пули, либо от веревки. Не должно быть никаких иллюзий у них по этому поводу. У нас, для этого, помимо военной силы, должна быть политическая воля.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:03
      +1
      У нас, для этого, помимо военной силы, должна быть политическая воля.

      Как-то так:
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:20
        0
        12 баллов! Точно в яблочко! Мой респект!
    2. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 19:22
      0
      даже у артемовска свободный вход-выход ,как и в марьинке , как и в авдеевке нигде не можем
  9. Грац
    Грац Сегодня, 18:01
    +7
    в плен не брать да и всё, никаких поблажек
    1. Наган
      Наган Сегодня, 19:11
      +1
      Цитата: Грац
      в плен не брать да и всё, никаких поблажек

      Еще как брать, отдавать под трибунал за военные преступления, и вешать по прецеденту Нюрнберга, а также в соответствии с решением Большой Тройки (Сталин, Рузвельт, Черчилль) в Ялте в 1944, которое никто не отменял. Вешать публично, с телетрансляцией. Может так оно лучше дойдет до всук, что пора валить в Польшу, а еще лучше в Канаду, пока до них очередь не дошла.
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:13
    +1
    Да.
    В Артемовске оперируют с лета того года, все уже давно непригодно для жилья, по Пригожину всех случайно оставшихся замели в тер. оборону - и детей и стариков, (без фото подтверждений, естественно), но вдруг там оказывается, спустя почти год, ктото живет в подвалах. (без фото подтверждений, естественно)
    И их дома хотят взорвать..
    Ужас
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:28
    +3
    Украинские националисты, квартал за кварталом отступающие под натиском штурмовиков «Вагнера» из Артемовска (Бахмута), перед оставлением подрывают жилые многоэтажки, в подвалах которых прячутся мирные граждане.
    . Просто давно пора принят очевидное... попадая в среду, где большинство стало нелюдь, становятся именно такими же, ничуть этому не противясь!!!
    Про обманутых, музыкантов и поваров пора забыть.
  12. spirit
    spirit Сегодня, 18:28
    +1
    А теперь убираем пропагандистский лоск с "набитыми подвалами детьми " и смотрим на тактику противника здравыми глазами.А она вполне не Лишина смысла.Держать укреп здание как можно дольше, после его заминировать и отойти с боем,противник занимает здание не успев его разминировать и тут его подрывают.Сплошные плюсы
    -уничтожение укрепа(противник уже там не закрепиться)
    - уничтожение противника
    - сильное психологическое воздействие на тех кто будет штурмовать подобные здания дальше
    Нужно думать как с этой тактикой бороться, а она вполне эффективная. а не ныть обмазывая ее пропагандой. hi
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 19:23
      0
      Цитата: spirit
      ротивник занимает здание не успев его разминировать и тут его подрывают

      Противник настолько тупой и неумелый, что везде суётся не проверив?
  13. fif21
    fif21 Сегодня, 18:32
    +4
    В штурмовых группах работающих в жилом секторе , все бойцы должны освоить саперное дело . Минирование , это опасность не только для мирных в подвалах , но и для штурмующих . Минеры ВСУ военные преступники , как и идейные правосеки и Азовцы , как и артиллеристы обстреливающие гражданские объекты не имеющие отношения к законным военным целям . hi
  14. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 18:40
    +4
    не касаемо новости, касаемо военного эксперта! всегда стараюсь оценить компетентность человека- привычка..

    "капитан 1-го ранга Василий Фатигаров. Потомственный военный, а ныне военный пенсионер, Василий Юрьевич, как и его отец, является выпускником Высшего военно-морского инженерного училища по специальности "кораблестроение". А вот после выпуска в 1991 году молодой лейтенант получил направление в редакцию газеты "Флаг Родины" корреспондентом, и уже в 1992 году переводится с повышением в Москву в редакцию газеты "Красная звезда". В 2009 году офицерский состав газеты был сокращён, а Василий Юрьевич был уволен в запас. "

    человек после выпуска ушедший в газету (интересно кто у нас "крыша"?), прослуживший почти всю службу в газете в Арбатском ВО до капраза в газете - военный эксперт? ну если да, то у меня неправильное понимание о военном эксперте..
  15. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 18:42
    +3
    хотелось бы, чтобы по каждому военному эксперту, который выступает, была справочка вначале статьи: окончил, служил, работы печатные и исследовательские, научные и специальные звания. а то - сплошные политработники и, типа коротченок, с мутными биографиями... реальных экспертов - единицы
  16. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 19:15
    0
    когда,когда? будет удар по львову что за идиотизм или москве наплевать на новых россиян
  17. Ив762
    Ив762 Сегодня, 19:16
    0
    Украинские националисты, квартал за кварталом отступающие под натиском штурмовиков «Вагнера» из Артемовска (Бахмута), перед оставлением подрывают жилые многоэтажки, в подвалах которых прячутся мирные граждане.

    ... what ... А зачем?
    В перспективе эти дома станут неоспоримым доказательством военных преступлений именно киевского режима. При том не для медиа, а серьёзных инстанций.
    Плюс, как не крути, деморализация своих собственных юнитов.
    ...~{многобукв}~...
    Военной ценности это не несёт. Наоборот - вред.

    Следствие ораторского задора и угара пропаганды в моменте демонизации противника - вот что это... negative