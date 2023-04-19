Военный эксперт прокомментировал «Военному обозрению» тактику подрыва ВСУ домов в Артёмовске с находящимися там мирными жителями

А на все остальное им, по большому счету, наплевать

К сожалению, не все дома удается так вот спасти

Как можно назвать военнослужащим человека, который взрывает дом с прячущимися в подвале стариками, женщинами и детьми?

Украинские националисты, квартал за кварталом отступающие под натиском штурмовиков «Вагнера» из Артемовска (Бахмута), перед оставлением подрывают жилые многоэтажки, в подвалах которых прячутся мирные граждане. Прокомментировал применение варварской тактики боевиками ВСУ военный эксперт, члена Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», капитана 1-го ранга Василий Фатигаров.Вот что он рассказал по этому поводу.По словам эксперта, такие методы для украинских националистов, к сожалению, стали обыденным явлением. Это не первый случай, и не только в Артемовске, когда боевики ВСУ путем подрыва уничтожают многоэтажные дома с целью не допустить их перехода под контроль российских военных. Таким образом отступающие украинские боевики стараются не допустить, чтобы у наших бойцов была возможность занятия господствующей высоты.— объяснил Фатигаров.Он напомнил случай, о котором ранее рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Тогда в ходе наступления в одном из населенных пунктов «музыканты» сумели очень быстро занять многоэтажный дом, что стало неожиданностью для противника. Наши бойцы обнаружили и обезвредили несколько мин и самодельных взрывных устройств, установленных на разных этажах по периметру здания. Тем самым не допустили подрыва строения.Когда бойцы «Вагнера» спустились в подвал, то обнаружили там прячущихся гражданских, даже не подозревающих, какую судьбу им уготовили украинские националисты.— констатировал эксперт.Поэтому наши бойцы и называют противника не военнослужащими регулярной армии, а боевиками и «укрофашистами», объяснил Фатигаров.— справедливо отмечает военный эксперт.Следует добавить, что применение варварских, а вернее фашистских, методов ведения боевых действий стало «визитной» карточкой украинских националистов. Причем тактика террора против мирных граждан на территориях, которые украинские власти по-прежнему называют «своими», остается нарочито незамеченной западными покровителями киевского режима.