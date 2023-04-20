Беспилотные перспективы морской авиации США

Контр-адмирал Стивен Тедфорд выступает с докладом на Sea-Air-Space 2023
На протяжении длительного времени военно-морские силы США активно занимаются исследованиями в области беспилотной авиации. В ближайшем будущем наработки по этой теме должны дойти до практического применения и повлиять на морскую авиацию, дав ей новые возможности и улучшив общий потенциал. Недавно профильная организация ВМС в очередной раз объяснила, почему беспилотные технологии представляют большой интерес, и как их планируют использовать на практике.
Официальная позиция
3-5 апреля в США проходила конференция и выставка Sea-Air-Space 2023, посвященная вопросам развития флота, авиации и ракетно-космической техники. На мероприятии зачитывались доклады, проводились совещания и демонстрировались последние разработки в трех областях.
С любопытным докладом выступил исполнительный директор программы ВМС по беспилотной авиации и ударным системам (Unmanned Aviation and Strike Weapons) контр-адмирал Стивен Тедфорд. Он представил публике несколько современных разработок в сфере БПЛА для флота, а также огласил возможные пути развития этого направления.
В целом контр-адмирал отметил большие перспективы беспилотных технологий, и указал, что к ним нужно относиться с доверием. Так, развитие нынешних наработок в сфере автономии позволит создать полноценный искусственный интеллект для управления летательными аппаратами. Следующим шагом станут автономные авиационные подразделения.
Опытный БПЛА X-47B в начале испытаний на авианосце, ноябрь 2012 г.
По словам С. Тедфорда, планы по развитию беспилотных систем нужно составлять с учетом реальной обстановки и потребностей. В качестве примера он привел процессы дозаправки самолетов в полете. Контр-адмирал предположил, что некоторым участникам конференции в годы летной службы приходилось в темное время суток искать самолет-заправщик и пристыковываться к нему. В такой ситуации могло бы быть полезным автономное управление – задачей пилота в таком случае станет только подход к «танкеру», а все остальное сделает автоматика.
Большое значение, по мнению руководителя программы, имеет архитектура систем. Необходимо разрабатывать открытые системы, которые смогут показать достаточную гибкость. Беспилотный комплекс должен иметь возможность быстрой подготовки и настройки под ту или иную миссию за счет замены аппаратных или программных модулей. Такую подготовку, при ее идеальной реализации, С. Тедфорд сравнил с установкой и удалением приложений на смартфоне.
Контр-адмирал также указал на интересную особенность беспилотных систем. Так, человек отсутствует только на борту летательного аппарата, тогда как в его эксплуатации участвует масса специалистов. В этом отношении беспилотные комплексы похожи на «обычную» авиацию. Соответственно, речь идет о прямой связи между пилотируемой и беспилотной авиацией.
Накопленный опыт
ВМС США давно занимаются темой БПЛА для морской авиации и разрабатывают различные проекты такого рода. В ходе различных экспериментов с техникой разных типов успели наработать большой опыт, на основе которого теперь планируют создавать проекты полноценных комплексов для реальной эксплуатации.
X-47B в полете
Первым полноразмерным БПЛА для ВМС, вышедшим на длительные и всесторонние испытания, стало изделие X-47B от компании Northrop Grumman. Его разработали в двухтысячных годах, и в конце десятилетия построили первый прототип. В феврале 2011 г. состоялся первый полет с аэродрома, а позже начались испытания на борту авианосцев.
В течение нескольких следующих лет два опытных образца выполняли полеты с палубы и решали разнообразные задачи. В 2015-16 гг. все цели испытаний были достигнуты. Беспилотники продемонстрировали как свои собственные возможности, так и перспективы направления в целом, после чего испытания были прекращены. Вскоре два БПЛА X-47B нашли применение в качестве летающих лабораторий в рамках новых проектов.
Опыт проекта X-47B используется при создании новых беспилотных комплексов. Так, компания Boeing по заказу ВМС разработала БПЛА MQ-25 Stingray. Внешне и по функциям он отличается от предыдущего X-47B. При этом используются практически те же ключевые технологии в области систем управления и т.д. По опыту работ над X-47B была определена и сфера применения нового MQ-25. Он рассматривается как специализированный беспилотник-заправщик.
Разработка MQ-25 была завершена во второй половине десятых годов, а в сентябре 2019 г. состоялся первый полет. Испытания аппарата до настоящего времени не завершены. В ходе тестовых полетов были подтверждены основные летно-технические характеристики и показана способность автономной работы. Также ведется отработка автоматизированной заправки и проверяется совместимость с техникой ВМС.
Беспилотный заправщик MQ-25
Согласно существующим планам, испытания и совершенствование MQ-25 будут продолжаться еще несколько лет. В 2026 г. или позже его планируют поставить на вооружение морской авиации и начать серийное производство. Беспилотники этого типа пополнят авиационные группы авианосцев и обеспечат дозаправку пилотируемых самолетов. Как долго будет осуществляться переход на такие «танкеры», пока не сообщалось.
Ранее неоднократно сообщалось, что на основе наработок по X-47B компания «Нортроп-Грумман» создает аналогичный БПЛА X-47C. Он должен быть крупнее и тяжелее, что позволит увеличить полезную нагрузку и нарастить рабочие характеристики. Однако разработка такого БПЛА пока не завершена, а будущее проекта под вопросом. Возможно, от его создания уже отказались.
Сферы применения
БПЛА среднего и тяжелого класса могут использоваться в разных сферах и решать достаточно широкий круг задач. Фактически они могут, как минимум, дополнить пилотируемую авиацию, а в некоторых ситуациях и заменить ее. Подобные возможности присутствуют и в области морской авиации. ВМС США понимают это и пытаются использовать имеющиеся возможности.
Изначально БПЛА по типу X-47B рассматривались в качестве разведчиков с высокими летными характеристиками. Такой аппарат может нести оптико-электронную станцию, радиолокатор или средства радиотехнической разведки. При этом можно использовать даже крупные и тяжелые образцы аппаратуры, а беспилотная платформа позволяет вести наблюдение в течение длительного времени и на большом удалении от корабля-носителя.
MQ-25 передает топливо истребителю F-35
Однако по опыту испытаний X-47B было решено сосредоточить усилия на проектах иного назначения. Так, именно имевшиеся БПЛА от Northrop Grumman использовались в первых экспериментах с дозаправкой в воздухе. Затем эти идеи изначально легли в основу нового проекта MQ-25. Работы по этому беспилотнику продолжаются, и в средней перспективе он должен будет поступить на вооружение.
Уже рассматривается возможность создания боевых БПЛА для ВМС. Такие идеи в основном прорабатываются в связке с развитием пилотируемой авиации. Так, ведутся исследования и предварительное проектирование перспективного палубного истребителя-бомбардировщика, известного как F/A-XX. В рамках этой программы не исключается возможность создания беспилотной версии истребителя. Используют ли такие возможности, и появится ли боевой беспилотник для авианосцев, покажет время.
Вполне возможно, что ВМС в сотрудничестве с авиационной промышленностью прорабатывают и другие направления развития БПЛА для морской авиации. Новые идеи и проекты такого рода пока скрывают от публики, но в любой момент и на любом мероприятии о них могут рассказать. Как при этом изменится общая картина развития морской авиации США, неизвестно.
Перспективное направление
ВМС США давно определились со своим отношением к беспилотным авиационным комплексам. Их считают полезной и многообещающей техникой, способной положительно повлиять на возможности и потенциал флота. Более того, уже разработаны и испытаны экспериментальные образцы, а также начаты работы над техникой для будущего принятия на вооружение и полноценной эксплуатации.
Кроме того, профильные структуры ВМС уже прорабатывают концепции дальнейшего развития беспилотной авиации, изучают специфику ее взаимодействия с пилотируемыми летательными аппаратами и строят планы на будущее. В целом речь идет о постепенном увеличении числа и роли беспилотников в морской авиации, но отказываться от «обычных» самолетов пока не планируют. Как в средней, так и в отдаленной перспективе будет строиться смешанный воздушный флот, и именно сейчас решается, какими будут доли разной техники, и как между ними разделят роли и обязанности.