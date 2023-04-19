Президент Украины побывал на границе с Польшей и Белоруссией и проинспектировал создание заградительных сооружений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что побывал в Волынской области, в приграничном районе с Белоруссией и Польшей. Согласно сообщению офиса президента Украины, глава киевского режима проинспектировал наращивание инженерных заградительных и фортификационных сооружений, систем удаленного видеоконтроля на этом участке границы.Зеленский также вручил награды украинским пограничником, упомянув при этом находящийся в сотнях километров от Волынской области Бахмут (Артемовск), где в настоящее время продолжаются ожесточенные бои.Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие совместно с волонтерами продолжают усиление фортификационных сооружений и установку обширных минных полей в приграничных с Белоруссией участках. Гражданское население Волынской области привлекается к возведению блиндажей и рытью окопов на случай атаки со стороны Белоруссии.По данным белорусского госпогранкомитета, украинская сторона продолжает демонстративно минировать свою территорию на все протяжении общей границы. Также сообщается о концентрации значительной группировки боевиков киевского режима в непосредственной близости от украинско-белорусского участка границы.Ранее в офисе Зеленского заявляли, что глава киевского режима посетил находящуюся в 20 километрах от Донецка Авдеевку, штурм которой российской армией продолжается уже несколько месяцев.