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Президент Украины побывал на границе с Польшей и Белоруссией и проинспектировал создание заградительных сооружений

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Президент Украины побывал на границе с Польшей и Белоруссией и проинспектировал создание заградительных сооружений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что побывал в Волынской области, в приграничном районе с Белоруссией и Польшей. Согласно сообщению офиса президента Украины, глава киевского режима проинспектировал наращивание инженерных заградительных и фортификационных сооружений, систем удаленного видеоконтроля на этом участке границы.


Зеленский также вручил награды украинским пограничником, упомянув при этом находящийся в сотнях километров от Волынской области Бахмут (Артемовск), где в настоящее время продолжаются ожесточенные бои.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие совместно с волонтерами продолжают усиление фортификационных сооружений и установку обширных минных полей в приграничных с Белоруссией участках. Гражданское население Волынской области привлекается к возведению блиндажей и рытью окопов на случай атаки со стороны Белоруссии.

По данным белорусского госпогранкомитета, украинская сторона продолжает демонстративно минировать свою территорию на все протяжении общей границы. Также сообщается о концентрации значительной группировки боевиков киевского режима в непосредственной близости от украинско-белорусского участка границы.

Ранее в офисе Зеленского заявляли, что глава киевского режима посетил находящуюся в 20 километрах от Донецка Авдеевку, штурм которой российской армией продолжается уже несколько месяцев.

Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:32
    +1
    Сами минируют их же ДРГ и будут подрываться....
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 17:56
      +2
      Кому то придется это разминировать. И Украинские ребятишки на них и будут подрываться лет через 10
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:49
    0
    Интересно за что он медали погранцам раздавал. Авансом чтоли. Ещё отмечу факт, что украинские военнослужащие при вручении медалей говорили не служу украине, как обычно, а служу украинскому народу
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 17:52
    +1
    Лучше бы отследили и шарахнули... он либо бы пере#рался от страха и сидел в бункере, либо б одной проблемы меньше было. А так ездит на передовые и ничего с ним не делают, не прячась и в чистоте
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 17:59
      +2
      А что там на границе с белорусами за опасность? Ну съездил и съездил. Хоть мозги проветрил после кокса.)))