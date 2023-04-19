Польские власти заявили, что планируют создать самую сильную сухопутную армию в Европе

Похоже, что Варшава, на фоне многолетней подготовки к сдерживанию «российской агрессии» решила окончательно встать на путь милитаризации. Так, глава польского военного ведомства Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена сделать свои войска самой сильной сухопутной армией в Европе, пишет Wiadamosci.
В то же время, в материале говорится, что многие эксперты весьма скептически относятся к грандиозным планам министра обороны Польши.
Все дело в том, что Блащак заявил о намерении его ведомства закупить 1000 танков, 1400 БМП, 500 американских РСЗО HIMARS, а также самолеты, БПЛА и другое вооружение. По мнению специалистов, только на поставку всего этого «добра» может понадобиться до четверти века.
Кроме того, польское Минобороны собирается увеличить численность армии с 200 до 300 тысяч человек. Что характерно, набрать недостающее количество военных власти страны собираются за 2 года, что также вызывает серьезные сомнения у экспертов.
Наконец, многие аналитики уверены, что Польша попросту «не потянет» создание и содержание подобной армии в финансовом плане. Ведь колоссальные расходы на оборону лягут тяжелым бременем на бюджет страны, что может обернуться всплеском протестных настроений среди простых граждан.