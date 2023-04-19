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Польские власти заявили, что планируют создать самую сильную сухопутную армию в Европе

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Польские власти заявили, что планируют создать самую сильную сухопутную армию в Европе

Похоже, что Варшава, на фоне многолетней подготовки к сдерживанию «российской агрессии» решила окончательно встать на путь милитаризации. Так, глава польского военного ведомства Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена сделать свои войска самой сильной сухопутной армией в Европе, пишет Wiadamosci.


В то же время, в материале говорится, что многие эксперты весьма скептически относятся к грандиозным планам министра обороны Польши.

Все дело в том, что Блащак заявил о намерении его ведомства закупить 1000 танков, 1400 БМП, 500 американских РСЗО HIMARS, а также самолеты, БПЛА и другое вооружение. По мнению специалистов, только на поставку всего этого «добра» может понадобиться до четверти века.

Кроме того, польское Минобороны собирается увеличить численность армии с 200 до 300 тысяч человек. Что характерно, набрать недостающее количество военных власти страны собираются за 2 года, что также вызывает серьезные сомнения у экспертов.

Наконец, многие аналитики уверены, что Польша попросту «не потянет» создание и содержание подобной армии в финансовом плане. Ведь колоссальные расходы на оборону лягут тяжелым бременем на бюджет страны, что может обернуться всплеском протестных настроений среди простых граждан.
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18 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 17:32
    0
    самой сильной сухопутной армией в Европе

    Так была уже такая новость пару месяцев назад, если не изменяет память - даже не один раз.
  2. Kotofeich
    Kotofeich Сегодня, 17:35
    0
    А, зачем?
    Самая сильная армия "кушает" очень много денег.
    Потянете?
    1. HAM
      HAM Сегодня, 17:44
      +3
      С немчуры репарации стрясут и тогда....... laughing
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:42
    +1
    Дешевле будет нескольких ядреных зарядов. И, нет проблемы "сильнейшей армии", в случае необходимости. Надеюсь их инфраструктуру, города и прочая, беречь не будут?
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:44
    +7
    Сильнейшая армия не строится на покупном вооружении
    Хотите быть сильнейшими - стройте сильнейший ВПК
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:22
      +2
      Строится - и с древнейших времен. Русские князья мечи покупали у германцев, доспехи и шлемы - у иранцев и с Кавказа. И с этим покупным оружием успешно воевали.
      И таких примеров много.
      У индейцев Северной америки все оружие было покупное. У них отсутствовали даже зачатки промышленности.
      И ничего - даже били иногда рег.американскую армию (генерал Кастер).
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 17:45
    +2
    Никто не будет с ними махаться как на окраине. Фигакнут ядрен батоном и досвидос. Просто деньги на ветер. А главное, капли расплавленного металла попортят им красивые конфедератки.))))
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 17:48
    0
    Ведь колоссальные расходы на оборону лягут тяжелым бременем на бюджет страны, что может обернуться всплеском протестных настроений среди простых граждан.


    Ничего не будет, никакого протеста.
    Населению опять скормят фразу Наполеона о том, что "народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую".
    На нее до сих пор все еще покупаются простаки.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:51
      +2
      Ничего не будет, никакого протеста.
      Будет сьезд поляков в Скандинавию и Германию на ПМЖ, если уровень жизни упадет.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:50
    +3
    Несколько нагловато такое заявлять, находясь в это самое время на шее стран-доноров ЕС.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: Tagan
      Несколько нагловато такое заявлять, находясь в это самое время на шее стран-доноров ЕС.

      Вероятно рассчитывают, что когда проект Украина лопнет, США будет также накачивать оружием и деньгами Польшу. Ну и до "укробегунов" доберутся. Будет два варианта: либо назад в "остатки", либо в Польше, но в армии. Тем более, что Зеля подписал договор, что поляки и украинцы равны в правах.
  8. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 18:00
    +1
    Польская кurwa, или гиена Европы... Черчиль был прав
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:10
    +1
    Похоже, что Варшава, на фоне многолетней подготовки к сдерживанию «российской агрессии» решила окончательно встать на путь милитаризации. Так, глава польского военного ведомства Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена сделать свои войска самой сильной сухопутной армией в Европе, пишет Wiadamosci.
    . Хотеть не вредно, но, кто за банкет платить будет???
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:15
    +1
    У них экономика скоро умрет, а они все о самой сильной. Нет, ну точно украинцы покусали все руководство ЕС, то с промышленностью борбтся, то заборы ставят, а теперь и самую сильную создают.
  11. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 18:19
    +2
    Так, глава польского военного ведомства Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена сделать свои войска самой сильной сухопутной армией в Европе, пишет Wiadamosci.

    Если только не брать в расчет Турцию, то, с учетом реальной боеспособности европейских армий, это несложно.
  12. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 18:33
    +2
    Читаешь исторические материалы и просто охреневаешь.поляки просто самовлюбленные высокомерные собаки женского пола.и им всегда мешала Русь
  13. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 18:46
    +1
    Надо полагать собираются они это делать не за свой счёт. Глядишь возьмут семейку Байденов в дело и зеленые фантики ручьём потекут, а украинцы мастер классы по освоению бабла давать будут bully
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:13
    0
    Хорошо, что хоть не в мире, а то хозяева заволновались бы... laughing