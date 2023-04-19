Беспилотник, упавший под Тулой, был начинен взрывчаткой

Сегодня в лесополосе в Щёкинском районе Тульской области упал беспилотник. Информация была опубликована на сайте комитета по безопасности данного субъекта РФ.
Из данных также следует, что у этого дрона отсутствовали какие-либо опознавательные знаки. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Угроз безопасности населению и гражданской инфраструктуре нет.
Беспилотный летательный аппарат, упавший под Тулой, был начинен взрывчаткой, что следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Mash. Предположительно он следовал в сторону Первомайской ТЭЦ, входящей в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции «Щёкиноазот». Посадили его предварительно при помощи средств РЭБ. К счастью, обошлось без пострадавших.
Согласно версии, представленной Telegram-каналом SHOT, дрон летел на крайне низкой высоте, врезавшись затем в дерево. Размах его крыльев составляет 2,5 метра.
Стоит отметить, что от места происшествия до границы с Украиной – 400 км.
Напомним, что в конце прошлого месяца Киев уже предпринял попытку совершения нападения на город Киреевск Тульской области путём задействования БПЛА Ту-141 «Стриж», который также нёс на себе взрывчатку. В результате взрыва тогда 3 человека получили осколочные ранения, в то время как на месте инцидента образовалась большая воронка, а в домах были выбиты стёкла. Предположительно, этот дрон относился к оперативно-тактическим разведывательным беспилотным летательным аппаратам.