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Беспилотник, упавший под Тулой, был начинен взрывчаткой

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Беспилотник, упавший под Тулой, был начинен взрывчаткой

Сегодня в лесополосе в Щёкинском районе Тульской области упал беспилотник. Информация была опубликована на сайте комитета по безопасности данного субъекта РФ.


Из данных также следует, что у этого дрона отсутствовали какие-либо опознавательные знаки. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Угроз безопасности населению и гражданской инфраструктуре нет.

Беспилотный летательный аппарат, упавший под Тулой, был начинен взрывчаткой, что следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Mash. Предположительно он следовал в сторону Первомайской ТЭЦ, входящей в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции «Щёкиноазот». Посадили его предварительно при помощи средств РЭБ. К счастью, обошлось без пострадавших.

Согласно версии, представленной Telegram-каналом SHOT, дрон летел на крайне низкой высоте, врезавшись затем в дерево. Размах его крыльев составляет 2,5 метра.

Стоит отметить, что от места происшествия до границы с Украиной – 400 км.

Напомним, что в конце прошлого месяца Киев уже предпринял попытку совершения нападения на город Киреевск Тульской области путём задействования БПЛА Ту-141 «Стриж», который также нёс на себе взрывчатку. В результате взрыва тогда 3 человека получили осколочные ранения, в то время как на месте инцидента образовалась большая воронка, а в домах были выбиты стёкла. Предположительно, этот дрон относился к оперативно-тактическим разведывательным беспилотным летательным аппаратам.
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9 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:27
    +4
    закрыть полностью небо на данном этапе никто в мире не сможет.. но работать над этим направлением нужно обязательно
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:30
      +6
      Задачи ПВО возложены на лесопосадки. Низколетящие дроны с бомбами успешно перехватываются деревьями на подходе к обьектам инфраструктуры.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:47
    +2
    Очень хорошо, что не раскрывается причина падения. Упал- и все. Не надо подсказок врагу. Наши специалисты работают, выводы делаются. Это объективно. И, это радует.
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 18:03
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Очень хорошо, что не раскрывается причина падения.

      Как не раскрывается? Написано жэшь, что в дерево врезался. Надо всем нам деревья сажать, поливать и удобрять их...Лучше конечно баобабы. Антидроновые...
    2. igork735
      igork735 Сегодня, 18:11
      +3
      В статье целых три возможных причины.1.Сам упал.
      2.Посадили с помощью РЭБ.3.Врезался в дерево.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 19:14
        +1
        4. Дерево и есть РЭБ. hi """"
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:16
        +1
        Это случайно не тот наш секретный агент с позывным " Берёза".Гроза всех забугорных летаков?
  3. blackcat
    blackcat Сегодня, 17:48
    +2
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Задачи ПВО возложены на лесопосадки. Низколетящие дроны с бомбами успешно перехватываются деревьями на подходе к обьектам инфраструктуры.

    Ну скажем так не совсем точное утверждение , всё-таки в лесопосадки они попадают после воздействия РЭБ laughing
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:16
    +1
    Что за аккумулятор у того дрона, что его на 400 км хватило? Или фото в статье иллюстративное, и дрон был другой формы и с бензиновым движком?