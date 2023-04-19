Ситуация в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях стабильна, и страны, дружащие с Вашингтоном, должны прекратить сеять раздор и создавать конфронтацию между странами региона.

Некоторые члены G7 игнорируют принципы рыночной экономики и честной конкуренции, злоупотребляют концепцией национальной безопасности и используют все возможные средства для подавления иностранных компаний

Пекин раскритиковал действия и высказывания представителей стран-членов "Большой семерки", заявив, что они злонамеренно очерняют Китай, грубо вмешиваются во внутренние дела страны и вызывают антагонизм и разногласия в мировой геополитике.Замечания прозвучали после того, как министры иностранных дел в группе G7 раскритиковали ряд мер Пекина, в том числе действия страны в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, тайваньский вопрос, темы, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также внутреннюю инвестиционную среду.Во вторник официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил журналистам, что Китай сделал официальное представление Японии, принимающей встречу G7, в связи с неприемлемым содержанием сообщения о ходе международных переговоров, которое демонстрирует высокомерие, предубеждение и намерение сдерживать Китай.Отметив, что Тайвань является частью территории Китая, Ван И вновь заявил, что для подлинного поддержания мира в Тайваньском проливе требуется недвусмысленное противодействие и прекращение любых актов «независимости Тайваня».Он подчеркнул, что дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются внутренними делами Китая и не терпят вмешательства извне ни под каким предлогом и никаким образом.Ван также заявил, что:Он добавил, что Китай стремится обеспечить стабильную, справедливую, прозрачную и предсказуемую инвестиционную и деловую среду для иностранных инвесторов.— сказал Ван, добавив, что они не имеют права критиковать Китай.В заключение он призвал блок, в который входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада, задуматься о своих проблемах, отказаться от менталитета времен холодной войны и идеологических предрассудков и перестать с чувством превосходства обвинять другие страны.