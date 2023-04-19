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Китай резко отреагировал на попытки стран «Большой семёрки» вмешаться в его внутренние дела

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Китай резко отреагировал на попытки стран «Большой семёрки» вмешаться в его внутренние дела

Пекин раскритиковал действия и высказывания представителей стран-членов "Большой семерки", заявив, что они злонамеренно очерняют Китай, грубо вмешиваются во внутренние дела страны и вызывают антагонизм и разногласия в мировой геополитике.


Замечания прозвучали после того, как министры иностранных дел в группе G7 раскритиковали ряд мер Пекина, в том числе действия страны в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, тайваньский вопрос, темы, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также внутреннюю инвестиционную среду.

Во вторник официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил журналистам, что Китай сделал официальное представление Японии, принимающей встречу G7, в связи с неприемлемым содержанием сообщения о ходе международных переговоров, которое демонстрирует высокомерие, предубеждение и намерение сдерживать Китай.

Отметив, что Тайвань является частью территории Китая, Ван И вновь заявил, что для подлинного поддержания мира в Тайваньском проливе требуется недвусмысленное противодействие и прекращение любых актов «независимости Тайваня».

Он подчеркнул, что дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются внутренними делами Китая и не терпят вмешательства извне ни под каким предлогом и никаким образом.

Ван также заявил, что:

Ситуация в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях стабильна, и страны, дружащие с Вашингтоном, должны прекратить сеять раздор и создавать конфронтацию между странами региона.

Он добавил, что Китай стремится обеспечить стабильную, справедливую, прозрачную и предсказуемую инвестиционную и деловую среду для иностранных инвесторов.

Некоторые члены G7 игнорируют принципы рыночной экономики и честной конкуренции, злоупотребляют концепцией национальной безопасности и используют все возможные средства для подавления иностранных компаний

— сказал Ван, добавив, что они не имеют права критиковать Китай.

В заключение он призвал блок, в который входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада, задуматься о своих проблемах, отказаться от менталитета времен холодной войны и идеологических предрассудков и перестать с чувством превосходства обвинять другие страны.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:25
    +4
    Резко отреагировал.Я уж думал,что китайцы врезали там по кому то.А дипломатические заявления..Это просто работа такая
  2. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 20:26
    0
    Ага!,.......................................
  3. Балу
    Балу Сегодня, 20:31
    +3
    Апплодирую китайскому МИДу стоя. Давно пора америкашкам указать их место. Блинкин похож на импотента, кторому отказали и указали на несоответствие его желаний собственным возможностямwassat
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:41
    0
    "резко отреагировал"
    Господа журналисты! Это - обычная риторика! Которая была, есть, и будет.
    Не опускайтесь до избитых штампов
    Как говорится, вам же всё равно, а нам потом это читать)

    Вот просто представляю, как бы журналисты описали, скажем, обычную жизненную ситуацию:
    "Иван Иваныч опустился в кресло, вынул пачку, достал сигарету и закурил"
    Журналист наверняка написал бы так:
    "Иван Иваныч бросился в кресло, стремительным движением выхватило пачку, лихорадочно вырвал из неё сигарету, пламя зажигалки высветило его нервный профиль, он жадно затянулся"

    Журналисты - такие журналисты...)
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:44
    -1
    Хорошо выполненная дипломатическая работа может влиять и на экономику, и на внутреннюю политику и на снижение у вероятного противника уверенности в целесообразности бряцанием оружием.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 21:56
      -1
      В лучшем случае оттянуть, на какое-то время, неизбежную драку. В общем, ни что.У дипломатов всё гладко когда нет не разрешимых противоречий. Напугать может только силовой акт. Именно так, как товарищ Ким делает.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:48
    +5
    И только Ким Чен Ын не говорит, а чуть что начинает пулять(ой, испытывать) баллистические ракеты в сторону Японии.
  7. Essex62
    Essex62 Сегодня, 21:52
    -1
    То-же полосочки рисуют. У них, наверно ,они жёлтого цвета. wink