Применив армейскую и тактическую авиацию, а также артиллерию и ТОС «Солнцепек», российские военные из группировки «Западная» нанесли массированный удар по позициям противника на Купянском направлении. Были поражены объекты ВСУ в Новоселовском в ЛНР, а также в нескольких населенных пунктах Харьковской области
Об этом говорится в очередной ежедневной сводке Минобороны РФ.
В Артемовске штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили еще три городских квартала. Им помогают подразделения Воздушно-десантных войск России, которые заблокировали обороняющийся в городе украинский гарнизон с северной и южной окраин. Помимо этого, действия «вагнеровцев» поддерживают огнем артиллеристы и летчики «Южной» группировки.
В то же время в Артемовске и окрестностях отбиты контратаки ВСУ на штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Это происходило в центре и на северо-западе города, а также в окрестностях расположенных рядом населенных пунктов Ступочки и Красное.
Недалеко от Донецка, в Красногоровке наши военные уничтожили вражеских склад боеприпасов, принадлежавший 68-й бригаде украинской армии.
В общей сложности потери противника в живой силе на Донецком направлении за последние сутки составили примерно 380 человек.
На юге ДНР в районе Владимировки и Нескучного российские военные пресекли деятельность двух вражеских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери ВСУ в живой силе на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили 120 военнослужащих.