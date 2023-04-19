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Минобороны РФ: в Артёмовске и окрестностях отбиты контратаки ВСУ на штурмовые группы ЧВК «Вагнер»

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Минобороны РФ: в Артёмовске и окрестностях отбиты контратаки ВСУ на штурмовые группы ЧВК «Вагнер»

Применив армейскую и тактическую авиацию, а также артиллерию и ТОС «Солнцепек», российские военные из группировки «Западная» нанесли массированный удар по позициям противника на Купянском направлении. Были поражены объекты ВСУ в Новоселовском в ЛНР, а также в нескольких населенных пунктах Харьковской области


Об этом говорится в очередной ежедневной сводке Минобороны РФ.

В Артемовске штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили еще три городских квартала. Им помогают подразделения Воздушно-десантных войск России, которые заблокировали обороняющийся в городе украинский гарнизон с северной и южной окраин. Помимо этого, действия «вагнеровцев» поддерживают огнем артиллеристы и летчики «Южной» группировки.

В то же время в Артемовске и окрестностях отбиты контратаки ВСУ на штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Это происходило в центре и на северо-западе города, а также в окрестностях расположенных рядом населенных пунктов Ступочки и Красное.

Недалеко от Донецка, в Красногоровке наши военные уничтожили вражеских склад боеприпасов, принадлежавший 68-й бригаде украинской армии.

В общей сложности потери противника в живой силе на Донецком направлении за последние сутки составили примерно 380 человек.

На юге ДНР в районе Владимировки и Нескучного российские военные пресекли деятельность двух вражеских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери ВСУ в живой силе на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили 120 военнослужащих.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 18:03
    +4
    Начали щупать время реагирования, чем отбиваем отаки и т.д. Думаю скоро попрут твари...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:24
      +9
      отбиты контратаки ВСУ на штурмовые отряды ЧВК «Вагнер».

      Чё-то недолюбливают ВСУ ВагнерОв what Нормальные же ребята.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:19
    +5
    Министерство Обороны РФ ,даже не удосужилось уделить внимание Маляр.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:25
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Милляр

      Это кто такой?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:30
        +3
        У меня все бабки ежки Милляры.Исправил на строительную специальность- Маляр.Так уже наверно всем знакома. hi
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 18:39
        +4
        Цитата: Теренин
        Это кто такой?

        Это говорящая голова ВСУ , женского пола . hi
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 18:54
          +1
          Так наступление-то уже идет или нет? Или ложная тревога и опять перенеслось
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 18:59
            +2
            Зам министра это не хухры мухры .Головой рискует,могет на передок попасть или всётаки на передовую?
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:34
    +2

    В то же время в Артемовске и окрестностях отбиты контратаки ВСУ на штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Это происходило в центре и на северо-западе города, а также в окрестностях расположенных рядом населенных пунктов Ступочки и Красное.

    Начали? Прощупывают нашу оборону?
    Солнцепеки - это хорошо очень! Так поджарят, что даже для плена не сгодятся!
    Нашим бойцам удачи в их ратном деле! И чтобы обязательно оставались живыми!
    Укрофашистам - горячего, и побольше....