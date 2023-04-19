Правительство Австрии предупредило Рим о необходимости запроса разрешения для транзита вооружений на Украину

Посольство (Италии) было проинформировано МВД (Австрии) о том, что в соответствии с законом о военной технике требуется разрешение, если оно перевозится в третью страну

Между странами Евросоюза не все так гладко складывается в части согласования безмерной военной поддержки Украины. Причем разногласия порою возникают в довольно неожиданных аспектах.На этот раз правительство Австрии выразило недовольство Риму по поводу транзитной отправки военной техники, в частности самоходных гаубиц М-109, без согласования с Веной, через свою территорию на Украину. Железнодорожный состав с вооружениями пересек границу Австрии 15 апреля и вроде как должен был проследовать в Польшу. Но позднее выяснилось, что конечным получателем груза стал Киев.После этого правительство Австрии предупредило Рим о необходимости запроса специального разрешения для транзита вооружений на Украину, сообщает испанское информагентство EFE. С соответствующим заявлением, направленным в посольство Италии в Вене, выступило Министерство внутренних дел Австрии.— сообщили в пресс-службе МВД Австрии.Примечательно, что итальянские власти в данном случае вроде как обманули правительство Австрии. Перед транзитной отправкой военного груза посольство Италии в Риме уведомило власти страны, что конечным получателем техники будет Варшава. С учетом того, что Польша является членом ЕС, в этом случае разрешения для отправки через третьи страны Евросоюза вооружений не требуется. Если ли же конечным пунктом является государство, не входящее в Евросоюз, как в случае с Украиной, такое разрешение было необходимо запросить до отправки.