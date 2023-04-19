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Правительство Австрии предупредило Рим о необходимости запроса разрешения для транзита вооружений на Украину

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Правительство Австрии предупредило Рим о необходимости запроса разрешения для транзита вооружений на Украину

Между странами Евросоюза не все так гладко складывается в части согласования безмерной военной поддержки Украины. Причем разногласия порою возникают в довольно неожиданных аспектах.


На этот раз правительство Австрии выразило недовольство Риму по поводу транзитной отправки военной техники, в частности самоходных гаубиц М-109, без согласования с Веной, через свою территорию на Украину. Железнодорожный состав с вооружениями пересек границу Австрии 15 апреля и вроде как должен был проследовать в Польшу. Но позднее выяснилось, что конечным получателем груза стал Киев.

После этого правительство Австрии предупредило Рим о необходимости запроса специального разрешения для транзита вооружений на Украину, сообщает испанское информагентство EFE. С соответствующим заявлением, направленным в посольство Италии в Вене, выступило Министерство внутренних дел Австрии.

Посольство (Италии) было проинформировано МВД (Австрии) о том, что в соответствии с законом о военной технике требуется разрешение, если оно перевозится в третью страну

— сообщили в пресс-службе МВД Австрии.

Примечательно, что итальянские власти в данном случае вроде как обманули правительство Австрии. Перед транзитной отправкой военного груза посольство Италии в Риме уведомило власти страны, что конечным получателем техники будет Варшава. С учетом того, что Польша является членом ЕС, в этом случае разрешения для отправки через третьи страны Евросоюза вооружений не требуется. Если ли же конечным пунктом является государство, не входящее в Евросоюз, как в случае с Украиной, такое разрешение было необходимо запросить до отправки.
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media/drawsko-pomorskie-poland-m109-paladin
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6 комментариев
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 18:16
    +2
    Где наши диверсанты?? Почему ни один такой эшелон не ушёл под откос??
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:47
      +1
      Цитата: роман66
      Где наши диверсанты?? Почему ни один такой эшелон не ушёл под откос??

      Рома hi похоже наши диверсанты внедряются в железнодорожную инфраструктуру медленнее графика движения вражеских эшелонов bully
    2. sanja.grw
      sanja.grw Сегодня, 18:58
      +1
      Цитата: роман66
      Где наши диверсанты?? Почему ни один такой эшелон не ушёл под откос??

      Да у них в США работы не початый край
  2. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:18
    +1
    После этого правительство Австрии предупредило Рим о необходимости запроса специального разрешения для транзита вооружений на Украину,
    Причем разрешение должно быть от МО РФ laughing
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:11
    0
    Австрияки хотят "приличия" соблюсти. На всякий случай. А то ведь не успеют оглянуться, а окажутся втянутыми в войну. Или оправдываться потом придется, когда снова нефть-газ попросят. Вот все страны, которые поставляют оружие Украине, должны четко себе уяснить, что больше плюшек от России они не получат. В вечный бан их.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:17
    0
    А, что это меняет? Все, что скажут сверху, то и поставят. Они же все суверенные. Захотят- поставят, не захотят- все равно поставят.