Беспилотники, запущенные с украинской территории, произвели атаку на сахарный завод, расположенный в приграничном поселке Теткино в Курской области.
Сообщается, что атака произошла около 2 часов ночи 19 апреля. Украинские беспилотные летательные аппараты сбросили на территорию предприятия боеприпасы для гранатомета АГС-17. Впоследствии на территории завода были обнаружены девять воронок от взрывов боеприпасов, еще одна сброшенная с беспилотника граната не разорвалась и была обезврежена прибывшими на место происшествия сотрудниками экстренных служб. В результате взрывов были выбиты стекла в шести окнах в административном помещении предприятия. Информация о пострадавших отсутствует.
В феврале текущего года этот завод также был атакован при помощи артиллерии. В результате обстрела на территории предприятия разорвались около восьми снарядов. Тогда также в результате обстрела обошлось без пострадавших, однако повреждения получили окна и стены производственных помещений, одна из стен была пробита снарядом насквозь.
Приграничный поселок Теткино регулярно обстреливается боевиками киевского режима. Так, 15 апреля текущего года в результате артиллерийского обстрела украинской армии загорелся дом и хозяйственная постройка.
Полностью прекратить украинские обстрелы приграничных территорий России возможно лишь после установления контроля над прилегающими к границе регионами, в настоящее время контролируемыми украинскими боевиками.