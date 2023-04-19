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Украинские беспилотники сбросили гранаты на предприятие в Курской области

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Украинские беспилотники сбросили гранаты на предприятие в Курской области

Беспилотники, запущенные с украинской территории, произвели атаку на сахарный завод, расположенный в приграничном поселке Теткино в Курской области.


Сообщается, что атака произошла около 2 часов ночи 19 апреля. Украинские беспилотные летательные аппараты сбросили на территорию предприятия боеприпасы для гранатомета АГС-17. Впоследствии на территории завода были обнаружены девять воронок от взрывов боеприпасов, еще одна сброшенная с беспилотника граната не разорвалась и была обезврежена прибывшими на место происшествия сотрудниками экстренных служб. В результате взрывов были выбиты стекла в шести окнах в административном помещении предприятия. Информация о пострадавших отсутствует.

В феврале текущего года этот завод также был атакован при помощи артиллерии. В результате обстрела на территории предприятия разорвались около восьми снарядов. Тогда также в результате обстрела обошлось без пострадавших, однако повреждения получили окна и стены производственных помещений, одна из стен была пробита снарядом насквозь.

Приграничный поселок Теткино регулярно обстреливается боевиками киевского режима. Так, 15 апреля текущего года в результате артиллерийского обстрела украинской армии загорелся дом и хозяйственная постройка.

Полностью прекратить украинские обстрелы приграничных территорий России возможно лишь после установления контроля над прилегающими к границе регионами, в настоящее время контролируемыми украинскими боевиками.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Lyubeckiy yav
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2 комментария
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:23
    +1
    произвели атаку на сахарный завод

    В общем, хотят оставить нас без сладкого... am
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:26
      0
      Цитата: Аль Манах

      В общем, хотят оставить нас без сладкого..

      Наверное, Порошенко мстит. )))