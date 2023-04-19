Появилась информация о ликвидации в Артёмовске (Бахмуте) одного из радикальных украинских националистов. Речь идёт об Александре Станкове, имевшем позывной «Перун».Известно о том, что в ходе боевых действий 17 апреля, находясь на одной из позиций в северо-западной части Артёмовска, он получил ранения, оказавшиеся не совместимыми с жизнью. Станков являлся боевиком одного из подразделений террористического полка «Азов» (*запрещена в России).Александр Станков входил в группировку, которая участвовала в погромах в Одессе 2 мая 2014 года. На тот момент он являлся членом националистического движения «Свобода» (экстремистская группировка, запрещена в РФ) и принимал непосредственное участие в поджоге Одесского дома профсоюзов. По некоторым данным, сначала Станкова собирались внести в список фигурантов возбужденного тогда уголовного дела, но в итоге преступления сошли ему с рук. Но не на фронте...Через несколько лет он вошёл в состав «Азова»*. Участвовал в боевых действиях на различных участках фронта. Нашёл свой конец в Бахмуте.Напомним, что в Артёмовске (Бахмуте) к настоящему моменту уничтожено и более 600 иностранных наёмников, в том числе из Польши, Грузии и США.