Военное обозрение
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В Артёмовске ликвидирован боевик, участвовавший в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году

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В Артёмовске ликвидирован боевик, участвовавший в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году

Появилась информация о ликвидации в Артёмовске (Бахмуте) одного из радикальных украинских националистов. Речь идёт об Александре Станкове, имевшем позывной «Перун».


Известно о том, что в ходе боевых действий 17 апреля, находясь на одной из позиций в северо-западной части Артёмовска, он получил ранения, оказавшиеся не совместимыми с жизнью. Станков являлся боевиком одного из подразделений террористического полка «Азов» (*запрещена в России).

Александр Станков входил в группировку, которая участвовала в погромах в Одессе 2 мая 2014 года. На тот момент он являлся членом националистического движения «Свобода» (экстремистская группировка, запрещена в РФ) и принимал непосредственное участие в поджоге Одесского дома профсоюзов. По некоторым данным, сначала Станкова собирались внести в список фигурантов возбужденного тогда уголовного дела, но в итоге преступления сошли ему с рук. Но не на фронте...

Через несколько лет он вошёл в состав «Азова»*. Участвовал в боевых действиях на различных участках фронта. Нашёл свой конец в Бахмуте.

Напомним, что в Артёмовске (Бахмуте) к настоящему моменту уничтожено и более 600 иностранных наёмников, в том числе из Польши, Грузии и США.
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17 комментариев
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  1. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:52
    +4
    Долго бродило по земле животное... Земля ему - доской с гвоздями!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:56
      +2
      Цитата: Петр_Колдунов
      Долго бродило по земле животное... Земля ему - доской с гвоздями!


      Не обижайте животных сравнивая их с этим.Они не причём.Вот что сами украинцы говорят про таких вот своих земляков, придерживающихся экстремистских взглядов.Советую послушать.Чтобы знали с кем имеем дело.Видео по ссылке ниже.
      https://dzen.ru/b/ZDp3i2-ZunBr29X0
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 19:26
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Цитата: Петр_Колдунов
        Долго бродило по земле животное... Земля ему - доской с гвоздями!


        Не обижайте животных сравнивая их с этим.Они не причём.Вот что сами украинцы говорят про таких вот своих земляков, придерживающихся экстремистских взглядов.Советую послушать.Чтобы знали с кем имеем дело.Видео по ссылке ниже.
        https://dzen.ru/b/ZDp3i2-ZunBr29X0

        Даже если боевика ликвидировали в бою, все равно по уголовному делу он должен проходить, как подозреваемый в уголовном преступлении, чтобы потом его не героизировали, как вчерашних бандеровцев.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 18:58
      +2
      .......принимал непосредственное участие в поджоге Одесского дома профсоюзов.

      Жаль, что эта свинья не испарилась в термобарическом взрыве .
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:09
        +3
        Это слишком быстрая смерть для такого организма.Я не жестокий,но хотел бы что бы он испытал,как отрывает ногу или руку.Или железяка в живот..Вот это достойно для таких
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 19:22
          +1
          Речь идёт об Александре Станкове, имевшем позывной «Перун».

          Нормальное погоняло для тех кто "д" не выговаривает winked
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:57
    +2
    Если пишут что получил ранения несовместимые с жизнью- есть надежда ,что помучился перед смертью?
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:29
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Если пишут что получил ранения несовместимые с жизнью- есть надежда ,что помучился перед смертью?

      Вот ведь мрази до чего довели своим зверством, что им нормальные люди желают, как можно мучительнее - сдохнуть.
  3. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 18:58
    +3
    Было бы очень хорошо, если бы были опубликованы поименные списки всех участвовавших в поджоге Дома профсоюзов, вплоть до девочек разливавших бензин в бутылки. И после этого должна быть проведена работа по их наказанию с опубликованием судеб. Дабы не повадно было.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:01
      +1
      Все эти списки есть ,даже те кто в бутылки бензин наливал.Кто в видео попал ,все до одного опознаны.
    2. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 19:02
      +1
      Этих ссыкух уже давно в турецкие бордели спровадили = гейропа - это про другое. В гейропе котируются арестовичи Зеленского прикормил Макаронен. А Ляшко уже сильно попользованный - только на скотный двор.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:07
    +1
    С ПТУРом позирует, рожа отвратная. Все правильно, танки жечь- это не безоружных людей! Дождалась его в Аду персональная сковородка.
  5. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 19:10
    +1
    Отпердел свое, -ЕРдУН . Земля- стекловатой, нацистская мразь.
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:12
    +1
    Нашёл свой конец в Бахмуте.

    Причём в нескольких метрах от себя. Очень удивился, отчего и помер.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:14
    0
    Ну, да черт и бандера с ним. Хорошо бы всех, поименно, подтянуть. Что бы ни один причастный не ускользнул.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:16
    0
    Легко отделался "Перdун". Но что есть, то есть. И так неплохо.
  9. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 19:26
    0
    Надеюсь, в Аду его встретили достойно!!! Туда ему и путь!!!