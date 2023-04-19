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Чешский президент: НАТО могло бы рассмотреть вопрос о принятии в свой состав Украины после завершения боевых действий

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Чешский президент: НАТО могло бы рассмотреть вопрос о принятии в свой состав Украины после завершения боевых действий

Новую версию причин переноса сроков принятия Украины в состав НАТО озвучили в Европе. И сделал это чешский президент Петр Павел.


Напомним, что на Украине особенно ждут июльского саммита Североатлантического военного блока в Вильнюсе. На саммит возлагают особые надежды в том плане, что считают НАТО обязанным назвать точную дату «скорейшего принятия Украины в свой состав».

Президент Чехии напомнил о том, что в состав НАТО не принимаются страны, на территории которых идёт война.

Петр Павел:

НАТО могло бы рассмотреть вопрос о принятии в свой состав Украины после завершения боевых действий.

Такое заявление чешский президент сделал в ходе встречи с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом.

По большому счёту, украинским властям в очередной раз дали понять, что одобрения заявки Украины на членство в НАТО как минимум в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Тот же Петр Павел прекрасно понимает, что как только Украину примут в НАТО, Киев потребует напрямую задействовать вооружённые силы военного блока для войны против Российской Федерации – непосредственно на поле боя. С такой перспективой в НАТО готовы согласиться далеко не все. Именно поэтому Украине и откровенно намекают на то, что её ожидания на текущий момент беспочвенны.
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:06
    -1
    То -ли Пётр то-ли Павел ,а Россию слабо в НАТО принять,мы войдём с удовольствием ,но сначала войдём по Берлин ,а потом по старой привычке по Прагу.НАТО без России не НАТО.Какой идиот Павел Пётр ,такой и мой коментарий. drinks
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:09
    +1
    Давно говорю: в пику нам они запросто наплюют на любые положения своего т.н. "устава".
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:11
    0
    Могло бы. Или не могло. Хорошо наверное быть политиком несамостоятельной и несуверенной страны. Что сказали сверху, то и говори. Никакой ответственности. Во всяком случае- пока.
  4. sopot
    sopot Сегодня, 19:11
    +2
    Злой чешский юмор?
    Тонкий чешский троллинг?)
  5. Грац
    Грац Сегодня, 19:13
    +1
    я думаю это он говорит для украинцев с намеком что мол надо бы военные действия заканчивать, тогда мол вас и возьмем в НАТО. думаю он и сам понимает что Россия этого не допустит не для того СВО начинали
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:13
    0
    Да, вопрос, конечно, можно и рассмотреть потом. Вот только какое решение по нему будет принято? wink
  7. dandi
    dandi Сегодня, 19:16
    0
    Я думаю, да и не только я, вероятно,что исход СВО должен быть таким,после которого просто некого будет принимать,от слова совсем.Физически не должно остаться такого государства, даже упоминания о нём, как о чём-то ужасном,мерзком и отвратительном.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:19
    0
    what А какую укрейн они собираются принять в натУ после СВО? Чех с мозгами явно не в дружбе.