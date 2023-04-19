Чешский президент: НАТО могло бы рассмотреть вопрос о принятии в свой состав Украины после завершения боевых действий

НАТО могло бы рассмотреть вопрос о принятии в свой состав Украины после завершения боевых действий.

Новую версию причин переноса сроков принятия Украины в состав НАТО озвучили в Европе. И сделал это чешский президент Петр Павел.Напомним, что на Украине особенно ждут июльского саммита Североатлантического военного блока в Вильнюсе. На саммит возлагают особые надежды в том плане, что считают НАТО обязанным назвать точную дату «скорейшего принятия Украины в свой состав».Президент Чехии напомнил о том, что в состав НАТО не принимаются страны, на территории которых идёт война.Петр Павел:Такое заявление чешский президент сделал в ходе встречи с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом.По большому счёту, украинским властям в очередной раз дали понять, что одобрения заявки Украины на членство в НАТО как минимум в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Тот же Петр Павел прекрасно понимает, что как только Украину примут в НАТО, Киев потребует напрямую задействовать вооружённые силы военного блока для войны против Российской Федерации – непосредственно на поле боя. С такой перспективой в НАТО готовы согласиться далеко не все. Именно поэтому Украине и откровенно намекают на то, что её ожидания на текущий момент беспочвенны.