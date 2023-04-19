Сегодня мы открываем новую страницу в нашей истории , ведь наша страна впервые отправляет свой первый отчёт в Брюссель касательно инициативы расширения Европейского Союза. В данной работе принимали участие 33 рабочих группы, учреждённых в министерствах и других государствах, готовящих страну к вступлению в ЕС. В отчёте, содержащем почти 1 тыс страниц, представлены детальные результаты, достигнутые нами по каждой из областей

Мы выражаем слова благодарности нашим европейским друзьям, которые доверяют нам и высоко ценят наш вклад в обеспечение стабильности и мира в регионе. Госучреждения выполняют все рекомендации, данные ЕК с тем, чтобы перейти к следующему этапу – переговорам о вступлении в ЕС

Власти Молдавии намерены направить в Брюссель отчёт о выполнении 9 рекомендаций Еврокомиссии (ЕК), предусматривающих процесс вступления страны в ЕС. Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД республики Нику Попеску.– отметил Попеску.В то же время, по словам главы молдавской дипломатии, для достижения всех поставленных целей властям понадобилась помощь специалистов. В итоге удалось добиться хороших результатов в реформировании системы юстиции, вернуть международный аэропорт Кишинёва под управление государства, а также серьёзно продвинуться в борьбе с коррупцией.На оценку Еврокомиссией сегодняшнего отчёта, как ожидается, потребуется около полугода, вплоть до осени.Тем временем, президент Республики Молдова (РМ) Майя Санду высоко оценила работу правительства в этом направлении, подчеркнув, что гражданам также не терпится стать частью Союза. Глава молдавского государства выразила уверенность в том, что РМ «ждут в большой европейской семье».– отметила молдавский лидер.Напомним, что сегодня Европарламент принял резолюцию о начале переговоров по присоединению Молдавии к Европейскому Союзу.В этом контексте, было бы не лишним напомнить о том, что статус кандидата в ЕС ещё далеко не означает самого вступления страны в Союз, поскольку данный процесс может длиться годами, а то и десятилетиями. Отдельное внимание здесь следовало бы уделить тому факту, что большая часть молдавского народа не поддерживает процесс европейской интеграции. Однако само руководство страны это мало волнует, ведь оно даже палец о палец не ударит для того, чтобы изменить ситуацию в республике к лучшему, используя европейские лозунги в своих корыстных целях. Именно по их вине и был спровоцирован серьёзный социально-экономический кризис, последствия которого ощущает на себе молдавское общество в виде неподъёмных тарифов на газ, электроэнергию и заоблачных цен на продукты питания.