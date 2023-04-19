Военное обозрение
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Сообщается, что противник оставил позиции в районе поселка Спорное между Артемовском и Северском

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Сообщается, что противник оставил позиции в районе поселка Спорное между Артемовском и Северском

В Артемовске (Бахмуте) штурмовики «Вагнера» продолжают выбивать противника дальше к западной части города от центра, одновременно усилив натиск с севера и юга. Сообщается, что «музыканты» освободили район фабрики «8 марта», продолжаются бои вдоль железнодорожной линии.


В пригороде возобновлены атаки российских штурмовиков на Предтечино и село Ивановское. Одновременно отбиты попытки ВСУ контратаковать как в городской черте, так и в окрестностях расположенных рядом населенных пунктов Ступочки и Красное.

Российские интернет-источники сообщают, что противник оставил позиции в районе поселка Спорное между Артемовском и Северском. В качестве доказательства в сети распространяется видео брошенной и уничтоженной техники ВСУ и опустевшие укрепления, снятые российским разведывательным беспилотником «Призрак».



Интересно, что именно этот участок рассматривался как возможное направление на локальное контрнаступление украинской армии с целью удержать Северск и продвинуться в сторону Соледара. В чем причина такого маневра, если он действительно был произведен командованием ВСУ, пока неясно.



Западнее Кременной ВСУ предприняли попытки контратаковать наши позиции на окраине Серебрянского лесничества. Российская оборона выстояла, противник отступил, потеряв три танка и несколько десятков боевиков.

В Запорожской области украинская штурмовая бронегруппа после артподготовки предприняла попытку атаковать наши позиции под Ореховым. Противник был остановлен огнем артиллерии ВС РФ, по позициям ВСУ нанесены удары планирующими авиабомбами, которые бьют по всей запорожской линии обороны неприятеля, и не только.

По Угледару и окрестностям плотно работает наша артиллерия, не позволяя противнику сосредоточиться для повторения ранее неудавшейся контратаки. Под обстрелами позиции ВСУ во Времевке, Большой Новоселке, Золотой Ниве, Шахтерском, Пречистовке и Новоукраинке. Украинское командование не оставляет попыток подтянуть сюда резервы.

На Луганском направлении штурмовые группы ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали в районе Синьковки. Российские войска вели обстрелы позиций противника в районе Белогоровки, Ивановки, Невского, Стельмаховки, Западного, Двуречной, Новомлынска, Красного Первого и Тополей.

В Херсонской области на правом берегу Днепра фиксируется скопление группировки украинских войск. Наши не перестают наносить удары в район Берислава и Херсона.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 19:41
    +3
    Ну вот оно тайное наступление всук в полной своей красе!
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 20:05
      +6
      Во что превратили свой "хохлостан"... yроды . Вот не жилось им мирно...
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:47
    +5
    . участок рассматривался как возможное направление на локальное контрнаступление украинской армии с целью удержать Северск и продвинуться в сторону Соледара. В чем причина такого маневра, если он действительно был произведен командованием ВСУ, пока неясно.

    Если у них сегодня наступление, то понятно зачем оставили посёлок. Если наши его займут вечером, то будут использовать позиции всу для обороны, а схема обороны наших сил будет известна наступающим ночью всушникам. Шмальнут со всех стволов и....
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:51
      +4
      Тоже подумалось ,что это ловушка. Заманивают или действительно бегут?! Можно аккуратно обойти
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:54
    +6
    Оставление Спорного ,скорее всего связано с состоянием обороны на газоперекачивающей станции на 1,5 км ближе к нашим позициям.Её бы показали,там изначально были стационарные подземелья ,полгода не могли оттуда ВСУ выкурить,если не больше.Может её БТАБ 500 обработали ,до основания ,а в Спорном оборона не очень.Не думаю что ВСУ оставила в Спорном подвох,всё уже разнесено.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:57
      +3
      Могли и радиоминирование произвести , плюс пристрелка артиллерии . Все может быть. От этого и медленно двигаются наши
  4. monetam
    monetam Сегодня, 19:57
    +4
    Под Спорным - так там просто организованный отход, брошена лишь та разбитая и сгоревшая техника , которая не подлежит восстановлению. В чем причина такого отхода, когда ВСУ стараются цепляться за любую позицию, неясно. Возможно, хотят усилить какую-то группировку для контратак. Да и потом, все таки бахмутское кровопускание дает о себе знать - противник старается не раздергивать подготовленные к наступлению группировки, а идет на то, что бы делать оборону менее плотной на некоторых участках.
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 20:10
      +4
      С Северского выступа придется ВСУ отходить после сдачи Бахмута, вряд ли так же будут цеплятся, не хватит ресурса.
  5. Касатик
    Касатик Сегодня, 20:21
    +4
    "Новость" не соответствует действительности. Совсем. Никуда они не ушли, сидят в подвалах, га оборудованных огневых точках. Снабжение ночью, подвоз без проблем. Даже ротируются!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:48
      0
      А как же съёмки с бпла?..................
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:43
    +2
    Отличная работа. Они несут ощутимые потери в районе Бахмута
  7. литий17
    литий17 Сегодня, 20:44
    0
    Вот так послушаешь... мы заняли, они оставили... ну а дальше по Пригожину -"мы юридически уже заняли"! Короче, каждая сторона в победителях на одном месте! В данном случае желаемое за действительное, но все в статическом режиме! Надеюсь "битва-возня" за остров Змеиный нас чему то научил!
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 21:57
    0
    Посмотрел видео в телеге от Призраков, там опять одни руины. А сколько людей полегло за эти фермы и два забора...
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 21:59
    0
    Цитата: dnestr74
    С Северского выступа придется ВСУ отходить после сдачи Бахмута, вряд ли так же будут цеплятся, не хватит ресурса.

    Нам бы еще из Кременского леса выйти. Белогоровка уже второй год в сводках...