Сообщается, что противник оставил позиции в районе поселка Спорное между Артемовском и Северском

В Артемовске (Бахмуте) штурмовики «Вагнера» продолжают выбивать противника дальше к западной части города от центра, одновременно усилив натиск с севера и юга. Сообщается, что «музыканты» освободили район фабрики «8 марта», продолжаются бои вдоль железнодорожной линии.
В пригороде возобновлены атаки российских штурмовиков на Предтечино и село Ивановское. Одновременно отбиты попытки ВСУ контратаковать как в городской черте, так и в окрестностях расположенных рядом населенных пунктов Ступочки и Красное.
Российские интернет-источники сообщают, что противник оставил позиции в районе поселка Спорное между Артемовском и Северском. В качестве доказательства в сети распространяется видео брошенной и уничтоженной техники ВСУ и опустевшие укрепления, снятые российским разведывательным беспилотником «Призрак».
Интересно, что именно этот участок рассматривался как возможное направление на локальное контрнаступление украинской армии с целью удержать Северск и продвинуться в сторону Соледара. В чем причина такого маневра, если он действительно был произведен командованием ВСУ, пока неясно.
Западнее Кременной ВСУ предприняли попытки контратаковать наши позиции на окраине Серебрянского лесничества. Российская оборона выстояла, противник отступил, потеряв три танка и несколько десятков боевиков.
В Запорожской области украинская штурмовая бронегруппа после артподготовки предприняла попытку атаковать наши позиции под Ореховым. Противник был остановлен огнем артиллерии ВС РФ, по позициям ВСУ нанесены удары планирующими авиабомбами, которые бьют по всей запорожской линии обороны неприятеля, и не только.
По Угледару и окрестностям плотно работает наша артиллерия, не позволяя противнику сосредоточиться для повторения ранее неудавшейся контратаки. Под обстрелами позиции ВСУ во Времевке, Большой Новоселке, Золотой Ниве, Шахтерском, Пречистовке и Новоукраинке. Украинское командование не оставляет попыток подтянуть сюда резервы.
На Луганском направлении штурмовые группы ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали в районе Синьковки. Российские войска вели обстрелы позиций противника в районе Белогоровки, Ивановки, Невского, Стельмаховки, Западного, Двуречной, Новомлынска, Красного Первого и Тополей.
В Херсонской области на правом берегу Днепра фиксируется скопление группировки украинских войск. Наши не перестают наносить удары в район Берислава и Херсона.