Наступление сегодня идет на четырех направлениях: это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское

Контрнаступление украинских войск уже идет. По крайнее мере, так считают в оборонном ведомстве Незалежной.О начале такого «контрнаступления» объявила в эфире одного из украинских телеканалов замминистра обороны Украины Анна Маляр.Она утверждает, что наступательная операция ВСУ проходит на территории Донбасса, точнее, в бывшей Донецкой области. С 2014 года по факту она является Донецкой Народной Республикой.Наступательные действия украинские военные якобы одновременно ведут на четырех направлениях.- утверждает Маляр.Она пояснила, что все, что сейчас происходит в зоне боевых действий, следует считать частью украинского контрнаступления. И даже события в Артемовске, по мнению Маляр, не являются исключением. Более того, штурм там ведут, по словам чиновницы, вовсе не бойцы ЧВК «Вагнер», а украинские подразделения. То есть те самые, которые находятся в городе под угрозой окружения.Замминистра сообщила, что для ВСУ разработано не менее трех планов этой операции. Когда один из них терпит неудачу, украинские военные тут же переходят к следующему.На той неделе глава правительства Украины Денис Шмыгаль в ходе своего визита в США заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в самое ближайшее время. По его словам, его целью является возвращение к границам, установленным сразу после распада СССР. Видимо, сейчас это самое «контрнаступление» и происходит.