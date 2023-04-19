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Западная пресса: Решающими станут первые сутки ожидаемого контрнаступления Украины

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Западная пресса: Решающими станут первые сутки ожидаемого контрнаступления Украины

Западная пресса продолжает делать попытки анализа готовящегося украинского контрнаступления. Причём публикации эти следуют буквально одна за другой. И эта череда публикаций идёт на фоне заявления замглавы Минобороны Украины Анны Маляр о том, что контрнаступление ВСУ уже, оказывается, началось. Напомним, что, по словам Маляр, у Украины «несколько вариантов контрнаступления, и если возникают проблемы с одним, то в ход идёт другой».


В издании Foreign Policy тем временем пишут, что «решающими для украинского контрнаступления станут первые сутки».

Из материала:

Решающими станут первые 24 часа ожидаемого контрнаступления Украины.

В статье говорится, что смысл в том, чтобы «посеять панику среди российских военных и вызвать командный паралич в российской армии». Если этого достичь удастся, то ситуация будет развиваться в пользу ВСУ. Если же ввергнуть российскую армию в панику у украинских войск в первые сутки контрнаступления не получится, то, соответственно, и успех всей операции ВСУ окажется под большим вопросом.

Сегодня украинские войска действительно попытались контратаковать под Бахмутом (Артёмовском) с целью пробиться к северу и югу от города. Однако все попытки для ВСУ оказались тщетными. Российские артиллерийские и авиационные контрудары привели к потерям противника в живой силе и технике, включая танки и БМП.
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23 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 20:35
    +4
    Ага, началось контранаступление! Щаас, оно началось в основном в интернете, твиттере, инстаграмме, фейсбуке, вайбере, Вотс Апп и телеграмме. Там уже и Сахалин берут, в Авачинской бухте десант высаживают... А на укрорейхе идут дожди, и речки , тот же Днепр и все в него втекающие выходят из берегов....


    Потом все это будет сохнуть неделю или две
    1. al3x
      al3x Сегодня, 20:50
      +9
      Хотелось бы верить, что в Генштабе вот так же не сидят и не хихикают над заявлениями украинцев, а со всей серьёзностью готовятся встретить врага. В большинстве случаев хххлы что говорили, то и делали. И для многих это оказывалось неожиданностью с последующими перегруппировками и тд.

      Кстати, прогноз погоды на 2 недели в интернете так себе предсказатель. Я по своему региону больше чем за 3 дня не смотрю, тк смыла в этом нет, потому что обязательно поменяется.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 21:15
        +3
        Цитата: al3x
        Хотелось бы верить, что в Генштабе вот так же не сидят и не хихикают над заявлениями украинцев, а со всей серьёзностью готовятся встретить врага

        Да вроде ни кто не хихикает. Месяц фигачат УАБами (УМПК). Со вчерашнего вечера до утра Герани поработали по местам дислокаций и скопления. Сегодня приземлили 4 летака. В Тульской области, на этот раз без жертв БПЛА посадили. Судя по потерям в укравермахте, они действительно Блицкриг планировали на сегодня
        1. al3x
          al3x Сегодня, 21:26
          0
          Это отлично, что утюжат и сокращают их лс и технику. Имел ввиду, что заявления украинцев не нужно воспринимать, как какой то прикол. Это жестокий, сильный и мотивированный противник. При этом анонсированные ими действия в последствии выполнялись где то удачно, где то нет, но факт остаётся фактом, они что говорят то и делают.
          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 21:43
            0
            Цитата: al3x
            Это жестокий, сильный и мотивированный противник

            А кто у Нас самый мотивированный противник? США. Укровермахт наемная армия
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:39
    +1
    20 апреля будут результаты, если автор корректно изложил те мысли, которыми обладал.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 21:52
      0
      Цитата: Fangaro
      20 апреля будут результаты, если автор корректно изложил те мысли, которыми обладал.

      Ну а пока пошла очередная волна Гераней(они месяц копили Химер, Мы Герани). В Днепропетровске что то сильно горит
  3. Балу
    Балу Сегодня, 20:41
    0
    Да, я заметил. Сам Зюзя приехал в Авдеевку медали раздавать, рулить процессом. Когда же он сдохнет? wassat
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:35
      0
      Кому станет лучше, если вместо него будет кто-то поумнее в военном деле?
  4. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 20:41
    -1
    Что то не заканчивается у них, ни снаряды, ни топливо, свет вода и газ есть во всех крупных городах рохляндии,пво которое является главой угла, так вообще функционирует достаточно приемлемым уровне, раз наша авиация не залетают вглубь украины. А выше сказаное(топливо, снаряды итд) можно уничтожить только УТЮЖИНИЕМ авиацией.... (возможно "фаб'ы 500-1500"помогут. И цеха производственные продолжают ФУНКЦИОНИРОВАТЬ В САМОЙ Украине .... Больше года прошло, но ни одна задача не решена...
    Надеюсь задачи сво начнут решаться...
    1. termos
      termos Сегодня, 21:30
      +1
      Ну так и Украина не Ватикан. Если зададутся целью что-то спрятать - это вполне себе реально. Но крупное производство, которое сможет обеспечить фронт хотя бы близко в нужных масштабах, ну никак не спрятать. Потому есть только мелкая хрень, раскиданная по стране, и на общую ситуацию никак не влияющая. Иначе бы не плакались так громко, что мол подкиньте танков, подкиньте самолетов, подкиньте еще что-то. Завозят - на том и держатся.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:43
    -1
    Не зря Путин сегодня на фронт летал. И зеля отметился. Только непонятно пока идёт уже наступление или нет request
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:20
      -1
      Как Вы не поймете! Контрнаступ он идет. Просто,его не видно. " видишь суслика?" - нет. " а он- есть" Так и у чубатых соседей.
  6. Комментарий был удален.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:49
    0
    "украинские войска действительно попытались контратаковать под Бахмутом (Артёмовском) с целью пробиться к северу и югу от города" (с)
    Я наивно полагал, что смысл контрнаступления - не попытка взять Бахмут (или любой другой городок), а нечто большее, глобальное.
    А если в понятиях СВУ весь смысл контранступа сводится к отбиванию какого-то одного, отдельно взятого, городка - то я не понимаю всю эту шумиху в западных СМИ, так ожидающих результата.
    Что это может изменить?
    1. Сергей Жихарев
      Сергей Жихарев Сегодня, 21:56
      0
      Например отвлекающий удар. Затем переход в наступление крупными силами
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:18
    0
    Вранье,болтливость, позерство - яркая черта украинского селючья. И эти качества у них везде- от власти,до СМИ.
    1. yablocko
      yablocko Сегодня, 21:27
      0
      Именно поэтому такую истерию раздули вокруг мизерного бахмута и его вот-вот взятия(уже год почти как).
      Чуете иронию?
  9. spirit
    spirit Сегодня, 21:26
    0
    Решающими станут первые сутки ожидаемого контрнаступления Украины

    Это полное заблуждение,так как скорее всего первые дни будут бить по отвлекающим и второстепенным направлениям.Главными будут сутки когда они пойдут по основному направлению/ям. А это скорей всего будет в последний момент
    1. ugos
      ugos Сегодня, 21:41
      0
      Возможно они ещё сами до конца не знают где у них главное направление, где пойдёт легче туда всё и кинут. Цель правда одна, отрезать Крым от России по суше, а направлений для этого может быть несколько.
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:33
    0
    В принципе абсолютно верное утверждение- "Решающими станут".
    Только не часы, а месяцы. И до зимы 2023 все решится, так или иначе.
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 21:50
    0
    Ещё не хватает рекламы и озвучивание сезонов контрнаступления. Зеленский превратил всё во фрик шоу. Если бы ещё прямую трансляцию и голосование включили по всему миру, я бы ни сколько не удивился.
  12. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 21:53
    0
    Вся эта информационная волна с КОНТРнаступлением, уже порядком надоела, как реклама в 90-е "Селдом"
    Парням нашим хладнокровия и силы, укропам - 200е и 300е......Эту войну мы обязаны выиграть!!
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 22:01
    0
    Я думаю они будут наступать проверять оборону. А так сразу бросить все это все уничтожить.