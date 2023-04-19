Западная пресса: Решающими станут первые сутки ожидаемого контрнаступления Украины

Западная пресса продолжает делать попытки анализа готовящегося украинского контрнаступления. Причём публикации эти следуют буквально одна за другой. И эта череда публикаций идёт на фоне заявления замглавы Минобороны Украины Анны Маляр о том, что контрнаступление ВСУ уже, оказывается, началось. Напомним, что, по словам Маляр, у Украины «несколько вариантов контрнаступления, и если возникают проблемы с одним, то в ход идёт другой».
В издании Foreign Policy тем временем пишут, что «решающими для украинского контрнаступления станут первые сутки».
Из материала:
Решающими станут первые 24 часа ожидаемого контрнаступления Украины.
В статье говорится, что смысл в том, чтобы «посеять панику среди российских военных и вызвать командный паралич в российской армии». Если этого достичь удастся, то ситуация будет развиваться в пользу ВСУ. Если же ввергнуть российскую армию в панику у украинских войск в первые сутки контрнаступления не получится, то, соответственно, и успех всей операции ВСУ окажется под большим вопросом.
Сегодня украинские войска действительно попытались контратаковать под Бахмутом (Артёмовском) с целью пробиться к северу и югу от города. Однако все попытки для ВСУ оказались тщетными. Российские артиллерийские и авиационные контрудары привели к потерям противника в живой силе и технике, включая танки и БМП.