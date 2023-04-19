В США провели испытательный пуск ракеты Minuteman III на следующие сутки после напоминания о том, что это старейшая действующая МБР в мире

Это испытание подчёркивает готовность наших ядерных сил.

Эта замена необходима по той простой причине, что на сегодняшний день ракеты Minuteman III являются старейшими стоящими на вооружении МБР в мире. Нужна модернизация стратегических вооружений.

Министерство обороны США сообщает о том, что санкционированы и проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты. В сводке Пентагона говорится, что произведён испытательный пуск МБР Minuteman III.Пентагон:И тут же добавляет, что испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты осуществлялся без использования ядерного заряда, подчёркивая недопустимость проведения ядерных испытаний.Напомним, что накануне в США министерство ВВС запросило у конгрессменов выделение денежных средств на замену МБР Minuteman III ракетами Sentinel. В запросе фигурируют цифры в 4,4 млрд долларов и аргументация следующего характера:И именно на этом фоне Пентагон проводит пуск Minuteman III.Для справки: LGM-35 Sentinel – перспективный американский стратегический ракетный комплекс, который планируется оснащать термоядерной боеголовкой мощностью не менее 300 кт. Такие ракеты должны базироваться в шахтном варианте. Ожидается, что LGM-35 Sentinel появится в арсенале стратегических сил США в 2029 году. Испытания прототипов на данный момент признаны неудачными.