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В США провели испытательный пуск ракеты Minuteman III на следующие сутки после напоминания о том, что это старейшая действующая МБР в мире

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В США провели испытательный пуск ракеты Minuteman III на следующие сутки после напоминания о том, что это старейшая действующая МБР в мире

Министерство обороны США сообщает о том, что санкционированы и проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты. В сводке Пентагона говорится, что произведён испытательный пуск МБР Minuteman III.


Пентагон:

Это испытание подчёркивает готовность наших ядерных сил.

И тут же добавляет, что испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты осуществлялся без использования ядерного заряда, подчёркивая недопустимость проведения ядерных испытаний.

Напомним, что накануне в США министерство ВВС запросило у конгрессменов выделение денежных средств на замену МБР Minuteman III ракетами Sentinel. В запросе фигурируют цифры в 4,4 млрд долларов и аргументация следующего характера:

Эта замена необходима по той простой причине, что на сегодняшний день ракеты Minuteman III являются старейшими стоящими на вооружении МБР в мире. Нужна модернизация стратегических вооружений.

И именно на этом фоне Пентагон проводит пуск Minuteman III.

Для справки: LGM-35 Sentinel – перспективный американский стратегический ракетный комплекс, который планируется оснащать термоядерной боеголовкой мощностью не менее 300 кт. Такие ракеты должны базироваться в шахтном варианте. Ожидается, что LGM-35 Sentinel появится в арсенале стратегических сил США в 2029 году. Испытания прототипов на данный момент признаны неудачными.
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6 комментариев
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  1. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 21:14
    +4
    Не надо недооценивать эту старую.Может 10 Нагосак от старости снести!Пусть лучше дальше ржавеет!
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 21:23
      +4
      Справедливости ради, надо признать, что раньше делали на совесть. Это всего касается, ну т.е. вообще всего (про автомобили вообще промолчу). Вон, даже "Вояджер" до сих пор признаки жизни подаёт, а сколько десятилетий в полёте.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:25
    0
    Собрали из трех одну и бахнули. То сути говоря, технологии утеряны и воспроизвести аналог можно лишь через десять лет.
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:28
    +1
    Как бэ друг другу зубки показываем. За последнее время Мы 4,5 (показ шахт всего лишь пол-очка) раза, янки два. Казалось бы, должна европка дрожать отчетливо, а она не дрожит. А напрасно. Шапочек мегатонных у Нас много еще. Забросаем полуостров Европа, который ошибочно называют континентом на раз, если чё
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:37
    0
    Сейчас искал подробности пуска Минитмена на сайте Пентагона ,ни чего не нашёл,оказывается не там искал.Но нашёл залипательную вещь.США озаботились высокой результативностью наших ударов по Украине и размещением КНР новых ракетных комплексов.Пентагон запросил 15-17 млрд на развитие противоракетной обороны свой территории.1,5 млрд на Гуам - наверно от КНР ,Пёрл Харбор 600 млн на модернизацию средств обнаружения,а остальное на развитие противоракетной обороны уже непосредственно США.Но о гипере не звука.
  5. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 21:43
    +1
    К этой МБР Minuteman III можно что угодно прикрутить. Сама ракета-носитель не актуальна сегодня, хоть и довольно надежна. А вот ГЧ к ней вызывает интерес. Ракета стоит в шахте и стареет, а головная часть постоянно меняется, точнее меняется ее начинка - состав и качество боевых блоков, да и самой так называемой платформы разведения боевых блоков. От самых простых баллистических боевых блоков, до супер современных аэробаллистических с новейшими системами наведения, с новейшими системами преодоления ПРО, с расширенным районом разлета боевых блоков по своим намеченным целям. Все МБР - это смерть миру.