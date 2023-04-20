Появились сообщения об отставке командующего Тихоокеанским флотом

Заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом.

На фоне масштабных учений, которые прошли на Тихоокеанском флоте , появились сообщения об отставке командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. Информация появилась в сети после совещания по региональному экономическому развитию. Озвучена она постпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Причём Трутнев, не говоря напрямую об отставке Авакянца, высказался следующим образом:Сергей Авакянц находился в должности командующего Тихоокеанским флотом ВМФ РФ более 10 лет. Имеет многочисленные награды, включая орден «За заслуги перед Отечеством» и орден Александра Невского.6 апреля 2023 года Сергею Авакянцу исполнилось 65 лет. Вполне можно считать, что отставка с должности командующего ТОФ связана с возрастом. Однако официальных уточнений по этому поводу на текущий момент нет.Накануне авиация ТОФ завершила масштабные учения флота. Совместно с группой подводных лодок была проведена учебно-боевая операция по уничтожению авианосной ударной группы условного противника.