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Появились сообщения об отставке командующего Тихоокеанским флотом

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Появились сообщения об отставке командующего Тихоокеанским флотом

На фоне масштабных учений, которые прошли на Тихоокеанском флоте, появились сообщения об отставке командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. Информация появилась в сети после совещания по региональному экономическому развитию. Озвучена она постпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Причём Трутнев, не говоря напрямую об отставке Авакянца, высказался следующим образом:


Заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом.

Сергей Авакянц находился в должности командующего Тихоокеанским флотом ВМФ РФ более 10 лет. Имеет многочисленные награды, включая орден «За заслуги перед Отечеством» и орден Александра Невского.

6 апреля 2023 года Сергею Авакянцу исполнилось 65 лет. Вполне можно считать, что отставка с должности командующего ТОФ связана с возрастом. Однако официальных уточнений по этому поводу на текущий момент нет.

Накануне авиация ТОФ завершила масштабные учения флота. Совместно с группой подводных лодок была проведена учебно-боевая операция по уничтожению авианосной ударной группы условного противника.
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49 комментариев
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  1. Всеволод Приморский
    Всеволод Приморский Сегодня, 06:36
    +3
    Ну наконец-то, пересидел он на этой должности, ох пересидел. Как ни крути, это далеко не лучшим образом сказалось на положении дел Тихоокеанского флота. Посмотрим, как справится новый командующий.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 07:17
      +18
      Цитата: Всеволод Приморский
      Ну наконец-то, пересидел он на этой должности, ох пересидел.

      А Сергей Кожугедович не пересидел?
      1. Oldi
        Oldi Сегодня, 09:04
        +1
        Так можно до таких пересидений договориться ... winked lol
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:23
      -2
      А кто знает хотя бы парочку командующих флотом, кто ушёл с должности будучи моложе? Если конечно не умер своей смертью, погиб в а/катастрофе или был снят за грубые нарушения. Про "работу мозгов" после 60-ти, доживите и на себе почувствуйте. Я только после 60-ти понял, каким тупым был до этого. Спустя ещё 10 лет стал лишь более осторожным в оценках себя и других. Вижу насколько все разные и даже по физическим показателям, где могу дать фору мешкам на 20 лет моложе. Так откуда столько злости к уважаемому адмиралу? Или кто-то судит по себе, осознавая свою умственную убогость после 60-ти? lol
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:27
        +5
        Уважаемые форумчане.Да дело не в возрасте или личности.А в Системе.Которая может обеспечивать,а может и наоборот -разрушать обороноспособность страны.Дело то не в адмирале...Конечно,подозрительно совпало с проаеркой боеготовности
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:41
          +4
          А мне нравятся некоторые американские адмиралы. Например Кирби или Рэйчел Левин Предлагаете брать в пример?
          1. Oldi
            Oldi Сегодня, 09:07
            0
            Побольше им таких адмиралов! laughing Свобода всего на свете!
    3. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:28
      -2
      Ну наконец-то, пересидел он на этой должности, ох пересидел. Как ни крути, это далеко не лучшим образом сказалось на положении дел Тихоокеанского флота.

      Вы видимо из тех добрых самаритян, которые испытывают бурную радость если у соседа беда случилась? Сергея Иосифовича переводят в Главный штаб ВМФ РФ, так что расслабьтесь - при нём ТОФ развивался и функционировал более чем нормально.
      1. El Barto
        El Barto Сегодня, 07:51
        -3
        Никто его заслуги не умаляет. Но он действительно уже старенький для этой должности.
    4. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 09:03
      +1
      Всё таки основная проблема ТОФ это хроническое недофинансирование, а не адмирал Авакянц. Если нет новых кораблей и денег на флот, будь ты хоть трижды гениальным флотоводцем это не поможет.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:36
    +13
    Появились сообщения об отставке командующего Тихоокеанским флотом

    Да ему минимум пять лет уже надо было помидоры на даче выращивать. Какая служба в 65 лет, когда мозги не работают.
    Простите, но после 60-ти в армии делать нечего...А тесты на сообразительность для тех, «без кого земля остановится», после 60-ти проводить самым тщательным образом...
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 06:42
      +30
      После 60-ти флотом командовать нельзя, можно только министерством обороны руководить, ну и генеральным штабом ещё. Ну а государством управлять можно и после 70-ти.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 07:07
        +8
        Цитата: УАЗ 452
        Ну а государством управлять можно и после 70-ти.

        И даже после 80-ти, Байден не даст соврать..
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:42
      +17
      Цитата: ROSS 42
      Какая служба в 65 лет, когда мозги не работают.
      Простите, но после 60-ти в армии делать нечего..

      Вы это скажите тем, кто пенсионную реформу продвигал. Терешковой, например! (((
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 06:52
        +23
        Валентина Владимировна в верховном совете аж с 1966 года. Ей 86! Даже не знаю, что еще добавить...
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 06:58
          +2
          Это ж какой опыт законотворческой деятельности!
        2. aleks700
          aleks700 Сегодня, 07:43
          -1
          Добавлю. Предлагаю заметить её моим папой. Ему всего 90 и он лучше соображает, чем космонавтка.
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 06:52
        +7
        Те, кто продвигал, на своей работе готовы служить Родине хоть до гробовой доски. Причём с большим удовольствием. С таких должностей на пенсию, мягко скажем, не сильно рвутся.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 07:01
          +5
          .
          Цитата: Галеон
          Валентина Владимировна в верховном совете аж с 1966 года. Ей 86! Даже не знаю, что еще добавить...

          Цитата: УАЗ 452
          С таких должностей на пенсию, мягко скажем, не сильно рвутся.

          Наверное, призвание чувствуют.
          У нас вот дворник, например - тоже 40 лет "в профессии", с пятнадцати лет с метлой. Трудовая династия - папа с мамой тоже дворниками были. Сам говорил.
          lol
      3. AUL
        AUL Сегодня, 07:06
        +5
        Цитата: Егоза
        Цитата: ROSS 42
        Какая служба в 65 лет, когда мозги не работают.
        Простите, но после 60-ти в армии делать нечего..

        Вы это скажите тем, кто пенсионную реформу продвигал. Терешковой, например! (((

        Она, правда, насчет обнуления больше старалась...
    3. литий17
      литий17 Сегодня, 06:53
      +3
      Цитата: ROSS 42
      Какая служба в 65 лет, когда мозги не работают.
      Простите, но после 60-ти в армии делать нечего...А тесты на сообразительность для тех, «без кого земля остановится», после 60-ти проводить самым тщательным образом...

      Это точно. Только вот кто будет проводит эти тесты? Представляю последствия для проверяющих. Пример с Байденом в этом свете очень показательный! И молодой наркоман Зеленский, тоже о чем то говорит. Так что глупеем с молоду, в моем городе все никак не могут нормальных и грамотных во власть местную..., тоже одни медийщики базарные, видосики клепают друг на друга!
    4. Черепавлик
      Черепавлик Сегодня, 07:05
      0
      Цитата: ROSS 42
      Какая служба в 65 лет, когда мозги не работают.
      Я гражданский, и обсуждать саму по себе отставку, или гадать о ее причинах, с моей стороны - глупо. ИМХО, дело не в возрасте: у каких-нибудь физиков-ядерщиков и в 80 лет мозги работают молодым на зависть. А у высокого армейского чина - ответственность большая, а ежедневные заботы слишком однообразные - само по себе, мозгу это не вредит (армия не делает тупым и с опасным производством сравнивать нельзя), но и сохранению интеллекта в серьезном возрасте точно не способствует.
      Так, что в перерывах между помидорами на даче, адмиралу принесут пользу кроссворды, судоку, головоломки из задачки по геометриии.
    5. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:11
      +9
      Цитата: ROSS 42
      тесты на сообразительность для тех, «без кого земля остановится», после 60-ти проводить самым тщательным образом...

      Александр Суворов дослужил в армии до 69 лет, может и ему прикажете тест на сообразительность сделать...или несравненный Кутузов...тоже служивший в почтенном возрасте...этот старичок нагнул самого Наполеона...который был моложе его на десятки лет. smile
      Так что дело не в возрасте, а в костности мышления...молодой Горбачев умудрился развалить мощнейшую державу...
      Боже упаси от такой глупой резвости молодости.
      1. El Barto
        El Barto Сегодня, 08:56
        -1
        И в возрасте тоже - командующий стратегическим объединением, тем более на сложном направлении, должен быть бодрым и агресивным. А с возрастом эти качества обычно пропадают, и Суворов здесь скорее исключение.
    6. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 07:19
      +2
      Цитата: ROSS 42
      Какая служба в 65 лет, когда мозги не работают.

      Сергею Кожугедовичу 67 и ни чего.
      1. ugos
        ugos Сегодня, 08:53
        -1
        Вот именно что ничего.... хорошего...
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:47
    +10
    Если это не фейк, то отставка командующего после учений означает одно: учения провалены.
    Или наоборот, чел идет на повышение?
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 06:53
      +2
      Цитата: Дилетант
      .. учения провалены.
      Или наоборот, чел идет на повышение?
      Авакянц станет главой штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Ну если присматривать за ДОСААФ это повышение.... Правда и Трутнева не плохо бы так повысить.
      1. литий17
        литий17 Сегодня, 08:16
        0
        Цитата: lwxx
        Цитата: Дилетант
        .. учения провалены.
        Или наоборот, чел идет на повышение?
        Авакянц станет главой штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Ну если присматривать за ДОСААФ это повышение.... Правда и Трутнева не плохо бы так повысить.

        То что учения объективно не задались это ясно, с личным составом проблемы, срочники в детском саду, контрики понятно кто идет, много сил переброшено в зону СВО и прелести реформ! Вспоминаю как был снят командующий СКВО генерал Трошев... , ну и чтобы не обижался его куратором на казачество! Как правило, таких втихую "повышают", чтобы не иметь проблем с разборами в последующем, все прекрасно знают что за чубайсятина творилась!
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 06:54
      +3
      При Союзе завалившего работу партаппаратчика уровня первого секретаря обкома, отправляли послом в какую-нибудь Гватемалу. Это повышение, похоже, из той же оперы.
    3. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 07:19
      +1
      Если не ошибаюсь, на днях внеплановая проверка именно тихоокеанского флота была. Скорее не с учениями связано, а с ней. Со всякого рода биатлонами и прочими парадами у нас проблем не бывает, чтобы после них кого-то уволнять
    4. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 08:17
      0
      Или наоборот, чел идет на повышение?
      В СССР была такая "Группа генеральных инспекторов МО" для состарившегося генералитета. Здесь, похоже, подобное.
  4. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 06:48
    +6
    Говорили о его конфликте с командованием СВО, в связи с бездарным использованием морпехов ТФ, и большими потерями.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 06:56
      -10
      Так мог бы и сам попроситься на СВО, чтобы продемонстрировать, как использовать их "дарно". В критиках со стороны у нас никогда недостатка не бывает.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 06:58
      +3
      Смущает одно. То что связано с началом учений
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:28
        +1
        И я так думаю, что учения прошли не так гладко, как говорят в новостях.
  5. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 06:49
    +9
    Из пространного описания будущих должностных обязанностей адмирала понятно, что это типичная синекура, создаваемая просто для того, чтобы уважаемый флотоводец мог получать прибавку к пенсии.
    Интересно: что же показала внезапная проверка боеготовности ТОФ? Флот не обнаружен? После успешной проверки (как пишут в официальных источниках) обычно не объявляют уже через несколько дней о переходе командующих на "другую руководящую работу".
  6. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:53
    +7
    Методическое сопровождение и координация, это именно то, что нам сейчас нужно.
    А ещё можно составить план вебинаров, консультации онлайн, и тематические конференции. Также разработать новые требования и составить план поэтапного перехода на новые стандарты.
    И перевести для решения этих задач эффективных менеджеров, успешно проявивших себя в реформировании образования и медицины.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:34
      +2
      Цитата: Kuziming
      Также разработать новые требования

      Вы про цифровизацию забыли и перевод времени из милицию в полицию... feel
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 07:04
    +6
    Вполне можно считать, что отставка с должности командующего ТОФ связана с возрастом.

    Ага. А Шойгу постарше будет. Что то его на пенсию не отправляют.
  8. Oleg133
    Oleg133 Сегодня, 07:05
    +8
    Хорошими генералами-адмиралами из-за возраста не разбрасываются.
  9. Грац
    Грац Сегодня, 07:32
    +1
    похоже что то нето с учениями. ТОФ, видно наверху были большие надежды. но не срослось
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:33
    +2
    мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров

    Бюрократии становится всё меньше, хоть структуры и разрастаются? Это такой подарок адмиралу - персональная структура, чтобы не скучно было на пенсии. Ну, теперь-то экономическое развитие в регионе рванёт семимильными шагами, если целая структура будет заниматься методическим сопровождением под руководством отставного адмирала. Хоть бы написали, что за структура. Хотя, возможно, это государственная тайна, если её возглавит такой заслуженный дядька.
  11. aleks700
    aleks700 Сегодня, 07:39
    -3
    Судя по новой должности, должен идти под суд.
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:47
    +3
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: Kuziming
    Также разработать новые требования

    Вы про цифровизацию забыли и перевод времени из милицию в полицию... feel

    Голова кругом от новых веяний идет... Вассерман на днях сделал попытку залезть в чулки и под подушки граждан... шибко вредно им хранить свои сбережения без надзора государства...жизнь становится все чудесатей и чудесатей...идеями старички из Госдумы фонтанируют мама не горюй...вот где надо бы им краник прикрутить.
  13. Million
    Million Сегодня, 08:15
    +1
    Небось из за коррупции.Если на высокую должность назначить армянина,то скоро всем вокруг будут руководить армяне.
  14. Грац
    Грац Сегодня, 08:39
    0
    а вот и версия ухода адмирала с поста командующего ТОФа. уж не со списанием ли ТАРК Пётр Великий он связан
  15. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 08:50
    -1
    Отличный офицер! soldier
    Я служил с ним в 43 ДРК СФ, знаю его лично!
  16. vladcub
    vladcub Сегодня, 09:21
    0
    Буквально на днях в"Репортёре"я говорил, что по итогам проверки, будут перестановки, но такая "громкая" и сразу. Неожиданно, вероятно, там такое"болото"завелось,что терпеть нельзя