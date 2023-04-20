Появились сообщения об отставке командующего Тихоокеанским флотом

На фоне масштабных учений, которые прошли на Тихоокеанском флоте, появились сообщения об отставке командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. Информация появилась в сети после совещания по региональному экономическому развитию. Озвучена она постпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Причём Трутнев, не говоря напрямую об отставке Авакянца, высказался следующим образом:
Заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом.
Сергей Авакянц находился в должности командующего Тихоокеанским флотом ВМФ РФ более 10 лет. Имеет многочисленные награды, включая орден «За заслуги перед Отечеством» и орден Александра Невского.
6 апреля 2023 года Сергею Авакянцу исполнилось 65 лет. Вполне можно считать, что отставка с должности командующего ТОФ связана с возрастом. Однако официальных уточнений по этому поводу на текущий момент нет.
Накануне авиация ТОФ завершила масштабные учения флота. Совместно с группой подводных лодок была проведена учебно-боевая операция по уничтожению авианосной ударной группы условного противника.