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«Ракета, спутник NASA, болид, метеор»: власти Украины не определились, чем была вызвана мощная вспышка над Киевом

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«Ракета, спутник NASA, болид, метеор»: власти Украины не определились, чем была вызвана мощная вспышка над Киевом

Киевляне стали свидетелями мощной вспышки в небе над городом. Изначально появились сообщения о том, что речь идёт о российской ракете, которая то ли поразила один из объектов в городе, то ли была сбитой системой ПВО. Однако потом версию о ракете украинские СМИ назвали ошибочной.


Начальник Киевской военной администрации Сергей Попко заявил о том, что вспышка вызвана падением американского спутника. У Попко сразу же поинтересовались, если это был спутник NASA, то почему тогда объявляли воздушную тревогу. В ответ на это чиновник киевского режима заявил, что воздушную тревогу объявили, чтобы избежать жертв от падения обломков космического аппарата.

За несколько часов до вспышки над Киевом пресс-служба NASA действительно предупредила о «плановом сходе с орбиты списанного спутника Rhessi (масса около 270 кг). Однако утверждалось, что он в основном сгорит в атмосфере, а «незначительные фрагменты могут упасть в океан». Так как до океана от Киева тысячи километров, информация о падении обломков спутника НАСА на украинскую столицу вызвала ряд вопросов.

Изначально в НАСА оценивали риски нанесения ущерба на Земле от падения спутника как 1 почти к 3000.

В Воздушном командовании Украины не смогли подтвердить информацию о том, что вспышка была связана с падением именно спутника. Затем в украинской прессе со ссылкой на специалистов стали публиковаться заметки о том, что «это могло быть связано с падением метеорита».

Через некоторое время в западных СМИ появились материалы, в которых утверждается, что вспышка над Киевом – «это болид или метеор, а не американский спутник».

В американском аэрокосмическом агентстве заявили, что их спутник Rhessi в момент вспышки над Киевом ещё не был сведён с орбиты.

Об инциденте доложили Зеленскому. Видимо, из-за нахождения в подземном бункере сам украинский президент накануне вечером вспышку над Киевом увидеть был не в состоянии.
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19 комментариев
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  1. _просто
    _просто Сегодня, 06:47
    +4
    Это был Лунтик... Десантировался с луны прямо на головы мирных украинцев.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 06:53
      +4
      «Ракета, спутник NASA, болид, метеор»: власти Украины не определились, чем была вызвана мощная вспышка над Киевом
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 07:38
      0
      Цитата: _просто
      Это был Лунтик... Десантировался с луны прямо на головы мирных украинцев.

  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:51
    0
    Начали с России, закончили метеоритом. Только не американский спутник! Вместе с тем, сегодня солнечное затмение. Кто знает точно, что там "наверху" творится и как повлияет?
    За несколько часов до вспышки над Киевом пресс-служба NASA действительно предупредила о «плановом сходе с орбиты списанного спутника Rhessi (масса около 270 кг). Однако утверждалось, что он в основном сгорит в атмосфере, а «незначительные фрагменты могут упасть в океан»

    Калькулятор дал сбой и траектория полета была просчитана неверно. )))
    1. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 07:57
      +1
      Да не. Просто для NASA нет разницы, упадет спутник в океан или на Украину
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:21
      0
      Затмение увидят австралийцы и полинезийцы, нам не повезло. request
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:51
    +1
    украинский президент накануне вечером вспышку над Киевом увидеть был не в состоянии.

    "Наработался с документами" или уже дошел до " тяжелых" э-э-э "умственных трудов"?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    +2
    вспышка вызвана падением американского спутника.
    Американский спутник "устал" и решил упасть непременно на Киев. При этом американцы утверждают, что в это время спутник был еще на своей орбите. Что же случилось над Киевом - уж не знамение ли?
    украинский президент накануне вечером вспышку над Киевом увидеть был не в состоянии.
    А вот не уволил бы Арестовича, то тот обязательно бы успел крикнуть: "Шеф, посмотри в верх бункера, к нам гости!" А поначалу по привычке хотели обвинить Россию.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:19
    0
    "Марс атакует"! Правда, как всегда с Украиной, неудачно... Даже мелодия гопака не понадобилась.
  6. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:22
    +3
    По мне, так это самое правильное место для утилизации космического мусора, нечего океан загрязнять и рыбок пугать!
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:29
    +2
    И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли!... wassat
  8. Силуэт
    Силуэт Сегодня, 07:39
    +2
    Тихоокеанский флот проводит учения. Что тут непонятного? Учебный пуск с акватории Тихого океана без боевой части. Оценка - "отлично".
  9. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:04
    0
    Вспышка была. Об обломках ни слова. Что получается?
    Версия 1. Д... какой то запулил большой световой заряд, вроде старой осветительной ракеты. Самая вероятная, потому что дураков на тыщу лет вперед припасено.
    Версия 2. Американский спутник. Им веры в принципе быть не может, трижды плевать на то, что они там заявляют. Даже если говорят что снег белый - врут. Причина - можно подать в американский суд, если получится найти обломок и идентифицировать его. Американские адвокаты отсудят у НАСА сотни миллионов. Так что обломки исчезли, все, кто их видел тоже. Типа "погибли на АТО".
    Версия 3 Метеорит. Тоже бывает иногда, почему нет?
  10. SwR9
    SwR9 Сегодня, 08:05
    -1
    Кинжалом прямо в бункер. Но кто же признается.
  11. Alex_ekb
    Alex_ekb Сегодня, 08:09
    +1
    Судя по видео, выложенном на РВ - больше похоже на метеорит имхо.
  12. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 08:13
    0
    Наклонение орбиты спутника RHESSI, который объявили упавшим над Киевом, равно 38 градусов, то есть, над Киевом и вообще над Украиной он не летал никогда. Широта Киева — 50°.

    То есть, если над Киевом потерпел крушение неопознанный космический аппарат, то однозначно точно это не RHESSI, падение которого было анонсировано НАСА.
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:23
    0
    Почему-то вспомнилось:

    ..........................................................
  14. bk0010
    bk0010 Сегодня, 08:38
    0
    22:00. В Киеве заявили, что отработало ПВО.
    00:00. В Киеве заявили, что в окрестностях города упал спутник NASA.
    02:00. В Киеве заявили, что ПВО над городом не работало.
  15. Рыжий А.П.
    Рыжий А.П. Сегодня, 09:22
    0
    Господь Бог предупреждает. Последнее Российско-Китайское...