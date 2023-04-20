«Ракета, спутник NASA, болид, метеор»: власти Украины не определились, чем была вызвана мощная вспышка над Киевом

Киевляне стали свидетелями мощной вспышки в небе над городом. Изначально появились сообщения о том, что речь идёт о российской ракете, которая то ли поразила один из объектов в городе, то ли была сбитой системой ПВО. Однако потом версию о ракете украинские СМИ назвали ошибочной.Начальник Киевской военной администрации Сергей Попко заявил о том, что вспышка вызвана падением американского спутника. У Попко сразу же поинтересовались, если это был спутник NASA, то почему тогда объявляли воздушную тревогу. В ответ на это чиновник киевского режима заявил, что воздушную тревогу объявили, чтобы избежать жертв от падения обломков космического аппарата.За несколько часов до вспышки над Киевом пресс-служба NASA действительно предупредила о «плановом сходе с орбиты списанного спутника Rhessi (масса около 270 кг). Однако утверждалось, что он в основном сгорит в атмосфере, а «незначительные фрагменты могут упасть в океан». Так как до океана от Киева тысячи километров, информация о падении обломков спутника НАСА на украинскую столицу вызвала ряд вопросов.Изначально в НАСА оценивали риски нанесения ущерба на Земле от падения спутника как 1 почти к 3000.В Воздушном командовании Украины не смогли подтвердить информацию о том, что вспышка была связана с падением именно спутника. Затем в украинской прессе со ссылкой на специалистов стали публиковаться заметки о том, что «это могло быть связано с падением метеорита».Через некоторое время в западных СМИ появились материалы, в которых утверждается, что вспышка над Киевом – «это болид или метеор, а не американский спутник».В американском аэрокосмическом агентстве заявили, что их спутник Rhessi в момент вспышки над Киевом ещё не был сведён с орбиты.Об инциденте доложили Зеленскому. Видимо, из-за нахождения в подземном бункере сам украинский президент накануне вечером вспышку над Киевом увидеть был не в состоянии.