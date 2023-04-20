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В ночное время суток было нанесено поражение объектам противника в Очакове, Белополье, Купянске и Днепропетровске

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В ночное время суток было нанесено поражение объектам противника в Очакове, Белополье, Купянске и Днепропетровске

В ночное время суток российские войска продолжили нанесение ударов по военным объектам на контролируемых противником территориях. Стало известно о прогремевших взрывах в Очакове Николаевской области. По последним сведениям, поражение нанесено объекту припортовой инфраструктуры, где разведкой была выявлена значительная военная активность.


Также российскими войсками нанесены удары по позициям ВСУ в районе города Белополье Сумской области. Накануне именно с этих позиций были выпущены беспилотники, которыми противник атаковал село Тёткино Курской области. Напомним, что с украинских дронов были сброшены несколько гранат на территорию сахарного завода.

Удары нанесены по скоплению личного состава и техники ВСУ в Харьковской области. Наиболее интенсивное огневое воздействие на позиции противника осуществлялось в районе Купянска. Также на территории Харьковской области в ночное время суток уничтожен как минимум один склад ГСМ, которым пользовались вооружённые силы Украины.

Обратило на себя внимание, что в ТГ-каналах экстренных служб Харьковской области сначала было объявлено о вылете ракет с российской территории, затем появились надписи «Информация не подтвердилась», а буквально через минуту – «Воздушная тревога».

Череда мощных взрывов – и в Днепропетровске (Днепре). Там, по некоторым данным, отработали несколько ударных БПЛА «Герань». Нанесено поражение пунктам размещения личного состава и техники противника.
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5 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 07:17
    +2
    Ракеты , видимо, берегут для других целей, которые очень скоро станут более актуальными.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:19
    +4
    Стало известно о прогремевших взрывах в Очакове... поражение нанесено объекту припортовой инфраструктуры, где разведкой была выявлена значительная военная активность
    Оптимизм придает то, что удары наносятся практически каждую ночь и в т.ч. по тылам, местам сосредоточения л/с, техники.
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:34
    -2
    Слишком пафосные заголовки . От громких статей про "удары" потери у противника не увеличиться, а тяжёлая работа бойцов и офицеров не станет легче
  4. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 08:09
    -6
    Оно, конечно, хорошо, но где удары по подстанциям? Они уже все разрушены? Ж/д движение уже парализовано? Странно это.
  5. isergil
    isergil Сегодня, 08:29
    -2
    Напрягает то, что пока мы ждем "контрнаступа", они укрепляют оборону и получают оружие с запада.