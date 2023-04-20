В ночное время суток было нанесено поражение объектам противника в Очакове, Белополье, Купянске и Днепропетровске

В ночное время суток российские войска продолжили нанесение ударов по военным объектам на контролируемых противником территориях. Стало известно о прогремевших взрывах в Очакове Николаевской области. По последним сведениям, поражение нанесено объекту припортовой инфраструктуры, где разведкой была выявлена значительная военная активность.
Также российскими войсками нанесены удары по позициям ВСУ в районе города Белополье Сумской области. Накануне именно с этих позиций были выпущены беспилотники, которыми противник атаковал село Тёткино Курской области. Напомним, что с украинских дронов были сброшены несколько гранат на территорию сахарного завода.
Удары нанесены по скоплению личного состава и техники ВСУ в Харьковской области. Наиболее интенсивное огневое воздействие на позиции противника осуществлялось в районе Купянска. Также на территории Харьковской области в ночное время суток уничтожен как минимум один склад ГСМ, которым пользовались вооружённые силы Украины.
Обратило на себя внимание, что в ТГ-каналах экстренных служб Харьковской области сначала было объявлено о вылете ракет с российской территории, затем появились надписи «Информация не подтвердилась», а буквально через минуту – «Воздушная тревога».
Череда мощных взрывов – и в Днепропетровске (Днепре). Там, по некоторым данным, отработали несколько ударных БПЛА «Герань». Нанесено поражение пунктам размещения личного состава и техники противника.