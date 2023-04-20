Подразделения ЧВК «Вагнер» прорвались к дороге на Часов Яр в районе Хромово под Артемовском

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут активные штурмовые действия на Артемовском направлении. В районе к востоку от поселка Хромово и к северо-востоку от трассы О0506 штурмовые подразделения «вагнеровцев» активно наступают на украинские позиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Одно из самых важных событий последних часов – подразделения ЧВК «Вагнер» прорвались к дороге на Часов Яр в районе Хромово (Артемовское). Бойцы заняли лесопосадку у дороги и пытаются закрепиться на трассе, а украинские формирования проводят постоянные контратаки, пытаясь этому воспрепятствовать.Дорога на Часов Яр играет стратегическую роль для снабжения группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Поэтому «вагнеровцы» пытаются ее полностью блокировать.Кроме того, силы ЧВК «Вагнер» атаковали позиции украинских формирований к востоку от Богдановки. Также тяжелые бои идут в самом Артемовске. Бойцы «Вагнера» наступают вдоль улицы Александры Колпаковой, а также сражаются с украинскими формированиями к северо-востоку от улицы Пушкина.Постоянные стрелковые бои происходят к югу от Аллеи Роз. Здесь штурмовики «Вагнера» действуют небольшими группами. Боевики ВСУ оттесняются за железную дорогу. В районе улиц Леваневского и Глеба Слободина «вагнеровцы» и подразделения ВДВ РФ наступают на позиции ВСУ. Под Артемовском, в направлении Миньковки, Веселого, Васюковки бои носят скорее позиционный характер, сообщают российские военные корреспонденты.