Военное обозрение
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Подразделения ЧВК «Вагнер» прорвались к дороге на Часов Яр в районе Хромово под Артемовском

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Подразделения ЧВК «Вагнер» прорвались к дороге на Часов Яр в районе Хромово под Артемовском

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут активные штурмовые действия на Артемовском направлении. В районе к востоку от поселка Хромово и к северо-востоку от трассы О0506 штурмовые подразделения «вагнеровцев» активно наступают на украинские позиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


Одно из самых важных событий последних часов – подразделения ЧВК «Вагнер» прорвались к дороге на Часов Яр в районе Хромово (Артемовское). Бойцы заняли лесопосадку у дороги и пытаются закрепиться на трассе, а украинские формирования проводят постоянные контратаки, пытаясь этому воспрепятствовать.

Дорога на Часов Яр играет стратегическую роль для снабжения группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Поэтому «вагнеровцы» пытаются ее полностью блокировать.


Кроме того, силы ЧВК «Вагнер» атаковали позиции украинских формирований к востоку от Богдановки. Также тяжелые бои идут в самом Артемовске. Бойцы «Вагнера» наступают вдоль улицы Александры Колпаковой, а также сражаются с украинскими формированиями к северо-востоку от улицы Пушкина.

Постоянные стрелковые бои происходят к югу от Аллеи Роз. Здесь штурмовики «Вагнера» действуют небольшими группами. Боевики ВСУ оттесняются за железную дорогу. В районе улиц Леваневского и Глеба Слободина «вагнеровцы» и подразделения ВДВ РФ наступают на позиции ВСУ. Под Артемовском, в направлении Миньковки, Веселого, Васюковки бои носят скорее позиционный характер, сообщают российские военные корреспонденты.
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17 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:21
    +14
    Удачи ратной музыкантам, важный, ох как важный этап в сражении за Артемовск.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 07:45
      +5
      Карта , как всегда желает лучшего , лень вам чтоли на телеге нормальную карту с линией лбс скопировать?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:49
        +1
        Маз hi, за ТАКИЕ карты люди пишут уже не первый месяц но толку нет, размещают по прежнему такие.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 07:58
          -1
          за ТАКИЕ карты люди пишут уже не первый месяц но толку нет, размещают по прежнему такие.

          Да тут не только одни и те же карты выкладывают а и фотографии только меняют звучные заголовки. Типа уничтожили колонну а на фото сгоревший уаз и пойми чей он.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 08:02
            -1
            частное лицо hi, ну что поделать как там Вовка из Тридевятого Царства говорил, - "И так сойдёт".
        2. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:26
          0
          Цитата: Ропот 55
          Маз hi, за ТАКИЕ карты люди пишут уже не первый месяц но толку нет, размещают по прежнему такие.

          Поэтому, вместо того, чтобы посмотреть карты на ВО, приходится смотреть их на других интернет-ресурсах.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:22
    +2
    А вот это очень хорошая новость.Всуки попали в капкан
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:28
      +4
      dmi.pris 1 hi ещё нет, думаю бои там будут очень жестокие, нашим подкрепление требуется да и артой поддержать при любом раскладе надо.
  3. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 07:24
    -6
    Дааа Вагнеры молодцы, где вся наша остальная армия и что делает, это большой вопрос. А если бы Вагнера не было, то вообще в попе сидели бы
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:33
      +8
      Николай Дягелев hi, посмотрите на протяженность фронта и на обстановку, Рейхстаг тоже штурмовал 1-ый Белорусский но это не значит что остальные в тылах тушняк на складах подъедали.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:55
      -7
      Цитата: Николай Дягелев
      Дааа Вагнеры молодцы,

      Ага, с августа того года Бахмут штурмуют.
      Цитата: Николай Дягелев
      где вся наша остальная армия и что делает, это большой вопрос.

      Так, как мне рассказал один человек, им это не надо. Боевые деньги идут, зачем их прекращать? Чем больше СВО идет, тем больше бабла получат. Поэтому не надо войну заканчивать.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 09:05
        0
        Так, как мне рассказал один человек, им это не надо. Боевые деньги идут, зачем их прекращать? Чем больше СВО идет, тем больше бабла получат.

        Этот ваш "один человек" наверное в ГШ МО РФ сидит ? Или в глубоком тылу потому что жизнь и здоровье не измерить деньгами. Да и по поводу денег большие сомнения иначе бы на каждом углу не висел баннер о наборе на военную службу.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:06
      +2
      где вся наша остальная армия и что делает, это большой вопрос.

      А вы думаете кто держит фланги и тылы пока "Вагнера " штурмуют Артёмовск ? Кто осуществляет огневое прикрытие ? И на конец кто воюет с основными силами всук, Артёмовск это только один из участков большого фронта.
  4. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:27
    +3
    Это очень хорошо, особенно на фоне слухов о контрнаступлении вообще и сообщений о том, что отбиты контратаки всук на вагнеровцев в частности. Инициатива по-прежнему у нас, и если удастся закрепиться, Бахмут наконец падет в самое ближайшее время
  5. Комментарий был удален.
    1. Chip4ik
      Chip4ik Сегодня, 07:43
      0
      Артемовское, запад Бахмута. Текст Вашего комментария слишком...
  6. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 07:43
    +3
    Отличная новость. Бандерлоги теперь не в оперативном, а в полном окружении.
    Добивайте их гадов, уничтожайте нечисть, свалившуюся на нашу землю.
  7. мазута
    мазута Сегодня, 08:59
    0
    А Фаб сбросить на позиции у Часова Яра,ну или Одаб никак нельзя армейской авиации,чтобы помочь "музыкантам"?Расстояние вроде позволяет.Ребят оттянуть,нанести удар и потом уже закрепляться.Сейчас где там прятаться и окапываться?В жидкой зеленке,под постоянными атаками?Люди это самое дорогое.Храни вас Бог парни!