Российская пресса: Крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ, а большую часть экипажа передать кораблю «Адмирал Нахимов»

В настоящее время вопрос о выведении «Петра Великого» из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК «Адмирал Нахимов» показал, что это очень затратно

В перспективе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в военно-морских кругах.18 апреля исполнилось 25 лет со дня поднятия Андреевского флага на крейсере. Как известно, крейсер является флагманом Северного флота ВМФ России. В составе российского флота «Петр Великий» - единственный военный надводный атомоход. Также он является крупнейшим ударным боевым кораблем в мире, если не считать авианосцы. Он выполняет задачи по поражению крупных надводных целей, подводной и противовоздушной обороне.- цитирует ТАСС свой источник информации.В то же время, информационное агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением озвученной информации.Крейсер «Адмирал Нахимов» сейчас продолжают ремонтировать. Задача – добиться его модернизации до уровня проекта 1144.2М на заводе «Севмаш». Согласно плану, передать корабль флоту должны уже в 2024 году.Между тем, ТАСС сообщает , что часть личного состава тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» уже переведена в состав экипажа корабля «Адмирал Нахимов». Военные моряки уже занимаются изучением нового вооружения и оборудования корабля, готовясь к его приемке. На корабле «Петр Великий» останется небольшая часть команды. Она продолжит службу на нем до тех пор, пока корабль официально не будет списан из состава Военно-морского флота.Численность экипажа на корабле «Адмирал Нахимов», по данным открытых источников, составляла 744 человека, в том числе 101 офицер, 130 мичманов и 513 матросов, а также 18 человек летного персонала. За счет модернизации ряда систем вооружений и оборудования экипаж корабля после его спуска на воду будет немного сокращен, сообщает источник агентства.