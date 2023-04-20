Военное обозрение
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Российская пресса: Крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ, а большую часть экипажа передать кораблю «Адмирал Нахимов»

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Российская пресса: Крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ, а большую часть экипажа передать кораблю «Адмирал Нахимов»

В перспективе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в военно-морских кругах.


18 апреля исполнилось 25 лет со дня поднятия Андреевского флага на крейсере. Как известно, крейсер является флагманом Северного флота ВМФ России. В составе российского флота «Петр Великий» - единственный военный надводный атомоход. Также он является крупнейшим ударным боевым кораблем в мире, если не считать авианосцы. Он выполняет задачи по поражению крупных надводных целей, подводной и противовоздушной обороне.

В настоящее время вопрос о выведении «Петра Великого» из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК «Адмирал Нахимов» показал, что это очень затратно

- цитирует ТАСС свой источник информации.

В то же время, информационное агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением озвученной информации.

Крейсер «Адмирал Нахимов» сейчас продолжают ремонтировать. Задача – добиться его модернизации до уровня проекта 1144.2М на заводе «Севмаш». Согласно плану, передать корабль флоту должны уже в 2024 году.

Между тем, ТАСС сообщает, что часть личного состава тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» уже переведена в состав экипажа корабля «Адмирал Нахимов». Военные моряки уже занимаются изучением нового вооружения и оборудования корабля, готовясь к его приемке. На корабле «Петр Великий» останется небольшая часть команды. Она продолжит службу на нем до тех пор, пока корабль официально не будет списан из состава Военно-морского флота.

Численность экипажа на корабле «Адмирал Нахимов», по данным открытых источников, составляла 744 человека, в том числе 101 офицер, 130 мичманов и 513 матросов, а также 18 человек летного персонала. За счет модернизации ряда систем вооружений и оборудования экипаж корабля после его спуска на воду будет немного сокращен, сообщает источник агентства.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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55 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 07:59
    +11
    Вчера круглая дата была.19 апреля в нашей стране отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи. Это событие произошло 240 лет назад - 8 апреля (по старому стилю) 1783 года. fellow drinks
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:30
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Это событие произошло 240 лет назад

      Не, ну понятно, почему Украина считает Крым своим...
      Мы над США смеёмся, что их "великая история Америки" ограничивается временем существования Большого театра, а тут...
      Украинцы ещё 140 тысяч лет назад жили там везде, на 100 тысяч лет раньше, чем в Европе кроманьонцы определились, они уже Чёрное море копали. Понятно, что на фоне такого времени существования "украинства" 240 лет - ничто, вчера только, буквально... lol

      А Америке в такой хронологии умнее было бы не подзуживать Украину, что "Крымукраинский", а хотя бы сказать: "Маленькая была, по малолетству не помню, чьё оно там..."
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 08:31
      +2
      Значимое событие. Возможно, не все камрады знают: Россия лишь 1778 перестала выплачивать дань Крымскому хану, пусть незначительная сумма и называлась:"подарком" ханскому величество или ещё какое название, но факт остаётся фактом, Россия ВЫНУЖДЕНА БЫЛА ПЛАТИТЬ.
      А присоеденив Крым раз и на всегда исключалась выплата дани
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 08:53
        0
        Дань не главное. Прекратились набеги крымской орды на Русь (с захватом русских в рабство) и закрепились на Черном море.
      2. russianreactor
        russianreactor Сегодня, 09:04
        0
        Это не дань, т.к.не было обязательства ее платить. Потом часть подарков и значительных обычная дипломатия средневековья. Кроме этого, крымские татары очень часто выступали в роли наёмников и Москва не только от них защищалась, но и переодически нанимала для войн с соседями.

        Наемникам платят. Сюрприз?
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:37
      +9
      Если Петра Великого пустят на иголки, это будет печальное событие для нашего флота. У нас и так нет кораблей океанского класса.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 08:42
        +3
        Цитата: Бородач
        Если Петра Великого пустят на иголки, это будет печальное

        Это будет очень печально. Корабль не такой старый, мог после модернизации еще лет двадцать отходить...
        Цитата: Бородач
        . У нас и так нет кораблей океанского класса.

        В этом и суть.
      2. ДедЛука
        ДедЛука Сегодня, 08:56
        -2
        Дело Горбачева живет! Ремонт дорогой , с обученым экипажем напряг.
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:00
        +1
        А может надо подождать официальных новостей с СФ.А то тут панику подняли.Перевод части экипажа на приёмку Нахимова ,с Петра правильное решение - как американцы говорят ,это рутина.Пока с СФ одна новость Петру Первому 25 лет.Режим секретности на СФ и Звёздочке соблюдается строго. hi
      4. russianreactor
        russianreactor Сегодня, 09:08
        -2
        Петрушка такой же макет боевого корабля как и Москва. На войне его утопят также быстро. Он сам себя защитить не может. На деле все эти дрочеры на кораблики и довели наши сухопутные войска до ручки. Поддержка белых слонов ВМФ сожрала большую часть бюджета сухопутных войск

        С голой задницей вы по мобилизации пойдете воевать с украми именно из-за дрочеров на кораблики
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 08:00
    +6
    если правда то очень жаль.. самый молодой из 1144
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 08:47
      +3
      Сомнительно, 25 лет для корабля такого класс это вообще ни о чем. Тем более есть готовый проект модернизации. Скорее всего просто заменят друг друга на верфи.
  3. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 08:01
    +5
    Неужели и последний построенный Орлан на переплавку пустят? Новый же коабль по нонешним временам для его класса...
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 08:06
      +1
      Наши чудаки на букву М всё могут и даже такой мощный и относительно не старый боевой крейсер
    2. Alex_Bora
      Alex_Bora Сегодня, 08:16
      +5
      "Хотите разорить небольшую страну - подарите ей крейсер". У.Черчиль
      С этой крылатой фразой стебались ещё недавно над украинцами и их планами на достройку/покупку крейсера.

      Оказывается и для самих себя не хватает ресурсов на поддержание/модернизацию достижений СССР по части кораблестроения.
      Я понимаю, что крейсера сейчас не столь актуальны, хороший эсминец (да тот же Арли Бёрк) перекрывает потребности и возможности прежних крейсеров с лихвой.
      Но это, когда они есть в наличии или строятся. А когда и близко нет этого?

      Грустно... Как разворовывались бюджет и богатства страны, так и продолжается...

      Где там на крейсера/эсминцы денег найти? На снаряды/аптечки/бпла/форму/маскировку.и прочая, и прочая, и прочая не хватает.

      Как же я "их люблю и горячо поддерживаю"!
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:45
      +2
      Цитата: OldMetall
      Новый же коабль по нонешним временам для его класса...

      Тикондероги по сорок лет служат, так с Орланом рядом не стояли...
      1. Бонифаций
        Бонифаций Сегодня, 09:21
        0
        сравниваете "черное с липким" при чем тут "Тикондерога" - у матрасников были несколько типов атомных крейсеров:
        - "Лонг Бич" (USS Long Beach (CGN-9)
        - выведен из БС ВМС в 1995 году
        - "Бейнбридж" (USS Bainbridge (CGN-25)
        - попилили "на иголки" в 1999 году
        - "Тракстан" (USS Truxtun (CGN-35)
        - утилизирован в 1999 году
        - "Калифорния" (USS California (CGN-36) - "Южная Каролина" (USS South Carolina (CGN-37 )
        - оба списаны "на пивные банки" в 1999 году
        - "Вирджиния" (USS Virginia (CGN-38) - 4 ед. "Вирджиния" (1974 г.), "Техас" CGN-39 (1975 г.), "Миссиссиппи" CGN-40 (1976 г.), "Арканзас" CGN-41 (1978 г.) - планировался 5-й борт CGN-42, но его даже не начинали строить
        - все "ушли на изготовление автомобилей DODGE RAM 2500 wassat " в период с 1994-1998 г.г.
        hi
        "Тикондерога" - это другая песня!
    4. vladcub
      vladcub Сегодня, 08:45
      -2
      Есть ещё :"Нахимив" однотипный"Петру" как говорят английчане :"систершип"
  4. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 08:03
    +1
    Нового ничего не строится из кораблей 1 ранга.
    А ремонт и модернизация затратно-горький опыт с Москвой ни чему не научил.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 08:59
      0
      По классификации, к кораблям 1 ранга, относятся корабли свыше 5000т водоизмещения. В Советское время были крейсера пр. 58- корабль 1 ранга, с водоизмещением 5500т.
      В Наше время фрегат 22350- 5400т, БДК 11711- 6600т, то же корабли 1 ранга.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:05
      -2
      Цитата: Rom8681
      Нового ничего не строится из кораблей 1 ранга.

      Танков и БМП новых не хватает, какие еще корабли.
      1. Cympak
        Cympak Сегодня, 09:27
        0
        начните сокращать всякие вундер-ваффли: ядерную торпеду "Посейдон" (затраты на него по мнению Максима Климова сопоставимы с затратами армии на бронетехнику), ядерную КР "Буревестник" (комплекс стоит фантастических денег, а по факту все та же КР)
  5. d4rkmesa
    d4rkmesa Сегодня, 08:06
    -9
    Мда, 25 лет на службе - срок приличный.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 08:14
      +6
      для крейсера это не срок, там сталь по слухам больше 50мм. 20 лет при модернизации спокойно бы отбегал. и самое главное у него реактор, проблем с движками быть не должно
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 08:53
        -1
        Цитата: incoggnoto
        там сталь по слухам больше 50мм

        Вот вся дискуссия и слезы на слухах и строятся. Никто толком ничего в защиту крейсера сказать не может. Как собственно и в обоснование его списания. Я не думаю, что командование флота идет на эти меры с "перепоя". Думаю, что в отличии от наших всхлипов, решение принималось в процессе обсуждения всех "за" и "против". "Москва" тоже была флагманом, да и еще отремонтированным. Тем не менее потопили его ракетами во много раз дешевле, чем он сам. Возможно и этот факт был учтен. На сколько велики шансы современных кораблей подобной величины устоять в реальном бою против противокорабельного гиперзвука? Ведь сколько раз уже писали в СМИ, что с вооружением АПЛ гиперзвуком АУГ обречены?
        1. incoggnoto
          incoggnoto Сегодня, 09:08
          +1
          а с чего вы взяли что ее потопили? где написано что крейсер потоплен ?
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:10
        -1
        Цитата: incoggnoto
        для крейсера это не срок, там сталь по слухам больше 50мм.

        Это крейсер, не линкор. Какие еще 50 мм толщины. Однотипного "Петру Великому" "Адмирала Лазарева" на Дальнем Востоке утилизируют, ничего особенного там нет.




  6. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 08:07
    +2
    Думаю Сво показало что такое большой корабль в современной войне. И что много маленьких за те же деньги не так сильно бьют по репутации. Другое дело что у нас как с автовазом , вроде и машина так себе, а стоит как машина, да и со всем остальным та же история , взять бензин, самим у себя покупать дорого.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 08:15
      +4
      Думаю Сво показало что такое большой корабль в современной войне

      Москве было 45 лет

      Что мог показать столь возрастной корабль? То что и так было всем очевидно но отказывались верить, после 45 лет без всякой модернизации - крейсер небоеспособен. Мишень
      1. Anna E.
        Anna E. Сегодня, 08:48
        +1
        Ну, "если на палубе матросы курили" папиросы, а офицеры в карты резались, то при таком, извините за выражение, "несении службы", возраст никакой роли не играет. Я никого не учу как надо делать своё дело и учить не собираюсь, но если не можешь и не тмеешь, то не берись. Так будет лучше всем, включая тебя самого. Это касается всех - от президента до дворника.
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 09:06
        0
        "без всякой модернизации" модернезации тоже имеют придел
    2. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 08:16
      +6
      Сво показало не что такое большой корабль , а что такое большая глупость , мздоимство и чинопочитание. Вот над этим надо думать
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 08:28
        +5
        я не согласен с вами.. размеры корабля это не минус, Проблема потерянного 1164 была в том что он не прошёл модернизацию, а по слухам там вообще ничего из систем нормально не работало . естественно такой корабль был достаточно легкой целью.
        1. Anna E.
          Anna E. Сегодня, 08:54
          -1
          Самая неработающая система на нём - комсостав, начиная с капитана. Если, как вы говорите, корабль был не только не боеспособный, но и не мореходный, его место в ремдоке, а не в бою. Капитан был обязан поставить командование в известность о состоянии корабля.
          1. incoggnoto
            incoggnoto Сегодня, 09:09
            0
            Москву в 17 году должны были списать...
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 09:11
        0
        " большая глупость, мздоимство и чинопочитание" - вечные проблемы.
        В истории, вероятно, нет ни одной эпохи без этих проблем
    3. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 08:46
      +2
      "Сво показало что такое большой корабль в современной войне." СВО показало что такое бардак. Других ценных открытий в военно морские теории оно не внесло.
    4. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:52
      +1
      Цитата: Жан Батист
      Думаю Сво показало что такое большой корабль в современной войне. И что много маленьких за те же деньги не так сильно бьют по репутации.

      Да да, лучше построить сто ракетных катеров, вместо 5 эсминцев... Только вот беда, ракетные катера никогда не будут способны выполнить и десятой доли того, что может эсминец...
      А СВО лишний раз доказала, что Армии и Флоту нужно оказывать внимание постоянно, ежедневно, 24/7, тратить средства и жестко спрашивать за результат.
    5. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:00
      +1
      Камрад Батист, вообще-то с 60 годов не могут определиться : нужны ли в современных условиях большие корабли?
      Возможно, сейчас, больше пользы от фрегатов типа:"Горшков"?
      Я на сайте уже не первый день (третья реенкарнация) и помню дискуссии на эту тему
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:14
    +10
    Эти корабли потеряли свою целесообразность. Они слишком дороги и уязвимы. Воевать ими адмиралы не умеют. мне дорог каждый вымпел в море нашего флота, но нужно признать очевидное и расстаться с этими кораблями без сожаления.
    Скажу больше - пока командование флотом не наладит полное взаимодействие с авиацией дрло и прикрытия, не стоит ездить на войну, получим повторение крейсера Москва. Сказанному мной учатся не во время войны и не через жертвы погибших моряков. А в мирное время через тренировки, кшу и учения. Посмотрите, стоит весь ЧФ. Потому что один корабль в море это просто... Как т-55 в поле.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 08:31
      0
      Воевать ими адмиралы не умеют.
      У современной России(РФ) нет океанского флота, и в ближайшей перспективе строить его не предполагается, а для прибрежного флота такие корабли просто не нужны.
      Что из себя представлял Орлан в своё время:
      По оценкам западных экспертов, всего один крейсер типа «Орлан» превосходил все английские и аргентинские военно-морские силы, задействованные в Фолклендском конфликте 1982 года. Иными словами, всего один крейсер «Киров» мог бы разгромить совместный гипотетический англо-аргентинский флот, да еще поразить береговые цели.
      hi
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 09:01
        0
        Здравствуйте! Понимаете, смотря как считать. Такой корабль ценен не сам по себе. Он ценен тем, что может стать взаимосвязью с небом и глубиной: имея прикрытие и разведку с воздуха, поддержку многоцелевой апл он один может прикрыть район развертывания ПЛАРБ, например. И это ОЧЕНЬ достойная задача для такого крейсера. Но без этих видов обеспечения он слепой и уязвимый колосс, завидная мишень для любого врага. Когда я упомянул адмиралов, я имел в виду именно это: создание и управление вот этой трех-четырех уровневой устойчивой боевой группировки. soldier
    2. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 08:41
      +1
      "Эти корабли потеряли свою целесообразность. Они слишком дороги и уязвимы." Пока существуют американские АУГ, как проекция силы, грамотно модернизированный Орлан(гиперзвуковые ПКР +мощное ПВО) вполне актуален.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 09:07
        0
        Цитата: OldMetall
        Пока существуют американские АУГ, как проекция силы, грамотно модернизированный Орлан(гиперзвуковые ПКР +мощное ПВО) вполне актуален.

        так то да.. но есть нюанс.. ордер есть у Орлана, для противопоставления ордеру АУГ? если нет, то таки да.. целесообразности нет.. он один с АУГ не навоюет.. если уж откинуть вопрос-где Вы представляете войну Орлана с АУГ? поскольку у берегов РФ - есть куча других видов вооружений-но опять же в отсутствие ордера- рассуждение об этом- "воздух гонять" и вариант на деньги отправленные на модернизацию Орлана - усилить береговую оборону, к сожалению, уместен..
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:59
      0
      Цитата: Галеон
      Эти корабли потеряли свою целесообразность. Они слишком дороги и уязвимы.

      Если бы в составе флота было десятка два Горшковых, а на стапелях достраивали с десяток их увеличенных в размерах собратьев, я бы всецело был согласен с вашей точкой зрения, но сейчас...

      Цитата: Галеон
      Воевать ими адмиралы не умеют.

      Без кораблей и не научатся никогда.

      Совсем прочим согласен hi
    4. Anna E.
      Anna E. Сегодня, 09:10
      0
      О-хо-хо! Воистину мудрец! Вы только определитесь, дело в "бобине" или в "папуасе, сидящем в кабине". Из жизни сухопутного оружия свежий примерчик все знают. Нельзя сказать, что испорченная машина давно просилась на свалку как истории, так и металлолома или классу таких машин место в музее, рядом с каменными топорами. Нет, всё было прекрасно...Пока экипаж не набрали из "папуасов" и они "дали гари" как на сельской свадьбе. Так что, о Мудрейший из мудрых, вы всё ж решите это лыжи не едут по асфальту и причина в них, или может лыжника поискать. Который будет на лыжах рассекать по снегу, а не раздирать их об асфальт.
    5. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:10
      0
      Андрей, в Ваших словах, есть и горькая правда и заблуждения.
      И китайцы и американцы, строят и эксплуатируют авианосцы, эсминцы( они же крейсера). Конечно, большие корабли, большие затраты. Они хорошие мишени, но они те корабли, которые выдерживают волнение моря до 5-6 баллов и применяют оружие, а «москитники» прячутся по бухтам.
      Но, если Мы спишем все крупнотоннажные корабли, то на чем будет флот получать навыки и оттачивать мастерство в их эксплуатации и взаимодействии с авиацией и подводными лодками.
    6. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 09:11
      +1
      Цитата: Галеон
      Скажу больше - пока командование флотом не наладит полное взаимодействие с авиацией дрло и прикрытия, не стоит ездить на войну,

      согласен и добавлю, что наши военные проблемы кроются в основном в головах адмиралов и генералов.......бездарность, кумовство, бюрократия......
  8. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:14
    +2
    В смысле вывести из состава ? Замещать чем будете ? Горшковыми что ли ? Его на модернизацию по проекту Нахимова надо ставить. И делать ударными темпами . Флагман ТОФ будет
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:16
    +6
    Да, действительно, дорого модернизировать. Наверное, мало к рукам прилипает- не рентабельно? На всякую ерундушную показуху деньги всегда найдутся. А, то, что флот наш не тянет до полноценного для такой огромной страны, это ничего. Ну, кроме сил ядерного сдерживания, я надеюсь. А, личный состав перекидывают с корабля на корабль- скажите спасибо сокращению военных училищь. Без сильного флота- нет сильной страны.
    1. Minus
      Minus Сегодня, 09:02
      0
      Я тут уже неоднократно минусы собирал, стоили только замкнуться про завышенные цены на всю оборонную продукцию. В разы завышенные цены! Вот сегодня ребята на одном из каналов выложили цены из ответа на запрос по закупке обычных тапиков.Даже с учётом антикварном и многих указанных в списке, явно неадекватные цены. Сюда не получается закинуть, поэтому на Яндекс диск залил https://disk.yandex.ru/i/riYhwakzmgb1TA
  10. sopot
    sopot Сегодня, 08:18
    -2
    Увы, в настоящее время, по соотношению цена/эффективность, пр. 1144 - бесполезное великолепие. Кроме того, для них, к 25-му году "вставания с колен" попросту нет кораблей сопровождения.
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:29
    -2
    Эффективные манагеры объявят, что у него хороший экспортный потенциал, и отправят в Индию на переплавку? Ну да, так победим...
  12. Грац
    Грац Сегодня, 08:36
    +7
    тоесть как Набиулина пролюбила 300 миллиардов долларов гос резервов это ничего бывает страна ещё себе заработает, а как потратится на то чтобы модернизировать то что заместить в ближайшем будущем не сможем. это значит убыточно и не имеет смысла так что ли?
    Ладно хоть что от СССР танки остались на хранении. а то чтобы сейчас делали если б порезали и их?
    Дурдом одним словом. куча врагов народа и страны у власти
  13. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:47
    -1
    Снова противоречивая информация!
    То, что часть команды Петра Великого переводят в экипаж Нахимова, понятно.
    При ремонте и модернизации корабля, полный состав экипажа не нужен.
    В планах была модернизация Петра Великого, после сдачи флоту Нахимова.
    Но, модернизация не такая глубокая, как на Нахимове. Она менее затратная.
    Петр Великий - ходовой корабль, а не «приваренный к стенке».
    Но, посмотрим что решат «Наши флотоводцы».
    Заметил, еще одну закономерность. После внезапной проверки ТОФ, командующий флота уходит, хотя проверка и учения не закончены.
    В более раннее время, аналогичная проверка проводилась на Балтийском флоте, после той проверки, сменили командующего БФ. Тогда, была замешана коррупционная составляющая при ремонте кораблей.
    А, что сейчас?