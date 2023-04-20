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Канцлер ФРГ заявил, что Украине сейчас не нужны новые типы вооружений

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Канцлер ФРГ заявил, что Украине сейчас не нужны новые типы вооружений

Потребность Украины в военной помощи сохраняется, однако новые типы вооружений пока Киеву не нужны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Лиссабоне. Слова канцлера приводит информационное агентство DPA.


Канцлер пообещал, что Запад будет и далее оказывать военную помощь киевскому режиму. Однако он подчеркнул, что Украине требуется «в основном то же вооружение», правда в большем количестве. Шольц заявил о необходимости поставок систем противоракетной обороны, танков и боеприпасов.

Также глава германского правительства отметил, что потребность Украины в поставках военной техники и боеприпасов может сохраниться надолго. Тем самым, он косвенно подтвердил вероятность затягивания украинского вооруженного конфликта на неопределенный срок.

Одновременно Шольц фактичсеки отверг требования Украины о передаче ей современных истребителей. Напомним, что ранее высокопоставленные украинские политики буквально требовали от Европы эти истребители. Особенно усердствовал в требованиях заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, в прошлом – посол Киева в ФРГ, получивший известность после того, как оскорбил канцлера Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой».

Интересно, что ранее Киеву отказали в поставке истребителей и США. В Белом доме отметили, что пока речь о возможной передаче украинским вооруженным силам самолетов-истребителей F-16 не идет. Западные военные эксперты не раз обращали внимание на отсутствие умеющих эксплуатировать и обслуживать данные самолеты летчиков и инженеров в составе украинской армии.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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19 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:13
    +4
    Канцлер ФРГ заявил, что Украине сейчас не нужны новые типы вооружений

    Не раздевайте немцев дальше товарищи украинцы они и так уже без трусов по вашей милости.В военном плане имеется ввиду.А между тем у них и свои планы имеются.На днях в соцсетях проводился такой опрос: "Куда бы переехали европейцы и американцы, если бы им пришлось покинуть свою страну". Отвечали на вопросы жители Старого Света и Штатов, разумеется. И вот тут-то результаты удивили.Самые "скромные" скандинавы – шведы, например, переехали бы в Норвегию и Финляндию. Швейцарцы с удовольствием бы заняли всю западную и центральную часть Европы. А вот немцы оказались самыми "прожорливыми" – прихватили бы не только Восточную Европу, но и всю Россию.

    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:17
      +3
      Немцам скоро с Поляками воевать. Паны собираются на корейских танках в Берлин за данью ехать.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:10
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      "Куда бы переехали европейцы и американцы, если бы им пришлось покинуть свою страну".

      Там нет дополнительного вопроса, каким способом они хотят переместится, особенно в Россию... пешком, в теплушках, в черных целофановых пакетах...?
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:16
    0
    однако новые типы вооружений пока Киеву не нужны.

    О. КрасавчеГ. Сами догадались или кто то подсказал, что попытка дернуть медведя за усы всегда плачевна
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:16
    +1
    однако новые типы вооружений пока Киеву не нужны.

    очевидно не весь хлам ещё утилизировали......
  4. Aken
    Aken Сегодня, 08:16
    +1
    Для щеневмерлых и Леопард оказался слишком сложен.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:36
      -2
      Еврорагули просто не поняли, зачем на танке какая-то полубочка с хоботом, и решили её снести к бандеровой матери.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:20
    +2
    Шароварным Леопарды не очень понравились - у них при неаккуратном вождении башни отваливаются.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:28
      +1
      а зачем обезбашанным башни??? winked ................
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:30
        +1
        ну-уу... "шоб було" (с) laughing
        ________________________________
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:25
    +1
    Да, попытался представить весь этот бедлам, при Советском Союзе. .. не хватило фантазии...
  7. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 08:26
    +2
    зачем новые типы вооружений против Т-55?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:46
      0
      Все осторожничают, щупают друг друга! А так то укропам показали , кто они и для чего им нужны. А ведь как топили на майдане и в 14м и все 9 лет. Мол давайте уже зовите громче медведя, мы вам поможем если чё и вот помощь то дорогая
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:28
    +1
    Канцлер ФРГ заявил
    Да что оно может заявить, чего не было заявлено ранее?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    0
    новые типы вооружений пока Киеву не нужны.
    Очень интересно, а когда новые типы вооружений могут потребоваться Киеву по мнению Шольца и, что готова в этом случае предоставить Германия? По поводу самолетов. Сегодня отказали, а где гарантии, что завтра, после очередной нравоучительной беседы у Байдена, Шольц поспешит поставить и как можно скорее? Как получилось с танками.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:38
      0
      Гарантий нет, но вроде матрасники и сами отказали своим холопам в поставках F-16.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 08:47
        +1
        Весь фикус в том, что сами отказали, а сателлитов напрягут...
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:58
      0
      Передадут при выходе к границам Р.Ф. - типа добивайте.
      Вывод - нам надо выходить к границам Польши, Венгрии и Румынии и признать, что эксперемент с государством Украина провалился.
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:56
    0
    Подготовят и передадут, пока МиГи со всего мира собирают.