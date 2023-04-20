Канцлер ФРГ заявил, что Украине сейчас не нужны новые типы вооружений

Потребность Украины в военной помощи сохраняется, однако новые типы вооружений пока Киеву не нужны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Лиссабоне. Слова канцлера приводит информационное агентство DPA.
Канцлер пообещал, что Запад будет и далее оказывать военную помощь киевскому режиму. Однако он подчеркнул, что Украине требуется «в основном то же вооружение», правда в большем количестве. Шольц заявил о необходимости поставок систем противоракетной обороны, танков и боеприпасов.
Также глава германского правительства отметил, что потребность Украины в поставках военной техники и боеприпасов может сохраниться надолго. Тем самым, он косвенно подтвердил вероятность затягивания украинского вооруженного конфликта на неопределенный срок.
Одновременно Шольц фактичсеки отверг требования Украины о передаче ей современных истребителей. Напомним, что ранее высокопоставленные украинские политики буквально требовали от Европы эти истребители. Особенно усердствовал в требованиях заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, в прошлом – посол Киева в ФРГ, получивший известность после того, как оскорбил канцлера Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой».
Интересно, что ранее Киеву отказали в поставке истребителей и США. В Белом доме отметили, что пока речь о возможной передаче украинским вооруженным силам самолетов-истребителей F-16 не идет. Западные военные эксперты не раз обращали внимание на отсутствие умеющих эксплуатировать и обслуживать данные самолеты летчиков и инженеров в составе украинской армии.