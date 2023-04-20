Губернатор Хабаровского края: Истребители Су-35 и Су-57 оказались лучшими в мире по оценке военных в зоне спецоперации

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, высоко оценивают истребители Су-35 и Су-57, произведенные в Хабаровском крае. Эти самолеты, по их оценке, являются «лучшими в мире». Такое заявление сделал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства региона перед законодательным органом края.
По утверждению главы региональной администрации, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, на котором производят самолеты-истребители Су-35 и Су-57, демонстрирует уверенный рост производственных показателей. Сейчас на предприятии готовят производство к выпуску перспективных самолетов Су-75 «Шах и мат».
Военные на передовой высоко оценили наши боевые самолеты. Представители командования Восточного военного округа 11-й армии ВВС ПВО рассказывали мне, что самые лучшие в мире истребители произведены в Хабаровском крае
- подчеркнул губернатор Дегтярев.
Самолеты Су-35 находятся на вооружении российской армии с 2014 года, в 2008 году самолет данного типа совершил свой первый полет. По данным открытых источников, ВКС РФ в 2023 году располагали 99 такими самолетами. Самолет Су-57 совершил первый полет в 2010 году, а эксплуатация самолетов такого типа ВКС РФ началась в 2019 году. Оба типа истребителей задействованы при проведении специальной военной операции ВС РФ на Украине.
Кроме того, глава Хабаровского края рассказал о работе компании «Иркут» по выпуску нового самолета Sukhoi Superjet New, на котором будут установлены комплектующие российского производства.
Ранее западные эксперты и украинские военные неоднократно заявляли о полном преимуществе ВС РФ в воздухе. Украинская авиация укомплектована устаревшими самолетами еще советского производства, которые не могут быть конкурентами более совершенным и современным российским истребителям.