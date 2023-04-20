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Губернатор Хабаровского края: Истребители Су-35 и Су-57 оказались лучшими в мире по оценке военных в зоне спецоперации

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Губернатор Хабаровского края: Истребители Су-35 и Су-57 оказались лучшими в мире по оценке военных в зоне спецоперации

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, высоко оценивают истребители Су-35 и Су-57, произведенные в Хабаровском крае. Эти самолеты, по их оценке, являются «лучшими в мире». Такое заявление сделал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства региона перед законодательным органом края.


По утверждению главы региональной администрации, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, на котором производят самолеты-истребители Су-35 и Су-57, демонстрирует уверенный рост производственных показателей. Сейчас на предприятии готовят производство к выпуску перспективных самолетов Су-75 «Шах и мат».

Военные на передовой высоко оценили наши боевые самолеты. Представители командования Восточного военного округа 11-й армии ВВС ПВО рассказывали мне, что самые лучшие в мире истребители произведены в Хабаровском крае

- подчеркнул губернатор Дегтярев.

Самолеты Су-35 находятся на вооружении российской армии с 2014 года, в 2008 году самолет данного типа совершил свой первый полет. По данным открытых источников, ВКС РФ в 2023 году располагали 99 такими самолетами. Самолет Су-57 совершил первый полет в 2010 году, а эксплуатация самолетов такого типа ВКС РФ началась в 2019 году. Оба типа истребителей задействованы при проведении специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Кроме того, глава Хабаровского края рассказал о работе компании «Иркут» по выпуску нового самолета Sukhoi Superjet New, на котором будут установлены комплектующие российского производства.

Ранее западные эксперты и украинские военные неоднократно заявляли о полном преимуществе ВС РФ в воздухе. Украинская авиация укомплектована устаревшими самолетами еще советского производства, которые не могут быть конкурентами более совершенным и современным российским истребителям.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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15 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:30
    +3
    Сейчас на предприятии готовят производство к выпуску перспективных самолетов Су-75 «Шах и мат».


    Вот это дело! good Лёгкий истребитель 5 поколения нужен позарез.Через 2 года обещают первый полёт.Интересно Изделие 30 допилили наконец то?Пора бы уже.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:33
    +6
    Губернатор Хабаровского края: Истребители Су-35 и Су-57 оказались лучшими в мире по оценке военных в зоне спецоперации
    Зачем так пафосно заявлять то??? Там других, новых НЕТ, сравнивать не с чем!
    Это как раз тот случай, когда ... может и не промолчать, но хорошо подумать над тем, о чём говоришь ... или гнать в шею своих ньсмейкеров! всяких, прочих, советчиков.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:44
      +2
      Вот именно этих я и называю - Подбрасыватели чепчиков.
      Но им почему-то не нравится.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:25
        0
        Вопрос в том, что многие руководящие перестают думать своей головой/не умеют, а доверяют я всяким НЕУЧАМ и ПРОХОДИМЦАМ, с туфтовым портфолио...
        Это не идёт в плюс, НИКОМУ.
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 09:25
        0
        Цитата: Aken
        Вот именно этих я и называю - Подбрасыватели чепчиков.
        Но им почему-то не нравится.

        Это не они подбрасыватели чепчиков - они болтуны, а подбрасывателей чепчиков они делают из нас, когда мы начинаем им доверять. recourse
  3. Aken
    Aken Сегодня, 08:33
    +4
    Что-то не понял из статьи. Чья была оценка? И с какими самолётами сравнивали?
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:37
      +5
      Цитата: Aken
      Что-то не понял из статьи.

      А это не важно, главное что должно отложиться в голове
      Истребители Су-35 и Су-57 оказались лучшими в мире по оценке военных...
  4. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 08:36
    +5
    Военные на передовой высоко оценили наши боевые самолеты. Представители командования Восточного военного округа 11-й армии ВВС ПВО рассказывали мне, что самые лучшие в мире истребители произведены в Хабаровском крае
    Чего уж там в мире, во всей Вселенной сразу! И именно в зоне СВО - это наиболее проявилось!soldier
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:48
    +4
    Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, высоко оценивают истребители Су-35 и Су-57, произведенные в Хабаровском крае. Эти самолеты, по их оценке, являются «лучшими в мире».

    Тема не раскрыта. На основании каких сравнений с зарубежными образцами "военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции" сделали такой вывод? Наблюдали авиабои с участием Ф-35 и прочих Рафалей? Блин, ну несерьёзно же...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:09
      0
      Просто так губернатор сказал. А его зачем-то здесь процитировали. И тут же счастливая контра про подбрасывание чепчиков заговорила. Лишь бы потрындеть и обвинить кого.
      И вообще полноценные истребители миги вроде как. А эти многофункциональные. А может и нет я не эксперт
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:57
    0
    А по мне так Су 30 с двигунами от Су 35 самая грозная машинка. На прошедшем МАКСе она умела зависать. Но я, как ПВОшник выбираю воздушного Гаишника Су 35. Сказано жеж 70 км от границы и не фиг туда свои пепелацы пускать без системы Свой - Чужой на убой
  7. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 08:58
    -1
    лучше и не бывает lol
    жаль только на западной Украине другие самолёты лучшие no
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:08
    0
    Мне кажется к самим самолётам Михаил Дегтярёв никакого отношения не имеет. А вот узнать в каких условиях живут работники завода, сколько получают обязан. Специалисты, рабочие выпускающие лучшие в мире самолёты должны получать зарплату и жить по лучшим мировым стандартам. soldier
  9. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 09:11
    0
    Не рано ли диферамбы петь? Самолёты с противниками своего класса пока не встречались.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:18
    0
    Губернатор Хабаровского края: Истребители Су-35 и Су-57 оказались лучшими в мире по оценке военных в зоне спецоперации

    Губернатору лучше заниматься и отвечать за хозяйство региона, а не такие оценки озвучивать. Много пафоса, особенно если учесть что кроме самолётов советской и российской постройки там сравнивать особо и не с чем. Такие оценки и поданые в таком виде, скорее вызовут скепсис и негатив. Других зон эффективного применения, кроме сво где действует пво противника, положительных примеров нет. Су-57 даже на сво себя пока ещё вообще не проявил, как самолёт способный работать в зоне активного противодействия пво противника, он так же старается держаться на безопасном расстоянии. В общем, это весьма нескромные оценки озвученные губернатором.
    P.s. Вот когда наши самолёты смогут работать с предельных высот, где они будут не досягаемы для пзрк и на максимально возможную глубину с максимальной эффективностью, вот тогда можно уже будет говорить об их превосходстве! Пока... request