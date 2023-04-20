Военное обозрение
Войти Регистрация

В Комсомольске-на-Амуре усиленно работают над выпуском нового самолета Sukhoi Superjet New

7
В Комсомольске-на-Амуре усиленно работают над выпуском нового самолета Sukhoi Superjet New



По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, авиастроительная компания «Иркут» планирует производить по 20 новых самолётов Sukhoi Superjet New каждый год.

Sukhoi Superjet New является обновленной версией пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, в которой по-максимуму используются российские комплектующие. О конкретных деталях по новому самолёту не сообщается, но можно предположить, что он как и Superjet 100 сможет перевозить от 87 до 108 пассажиров и летать на расстояние 3 000 - 4 600 км.

Глава региона рассказал о том, что в Комсомольске-на-Амуре ведётся усиленная работа в этом направлении и при этом используются отечественные комплектующие. В частности, Sukhoi Superjet New будет оснащен российским двигателем ПД-8. Первые пару самолётов будут готовы уже к концу этого года, отметил губернатор.

Дегтярев также добавил, что на авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре идут подготовительные работы для выпуска истребителей Су-75 Checkmate. А в прошлом году, по словам главы Хабаровского края, завод передал ВС России 20 истребителей Су-35 и Су-57.
Использованы фотографии:
Википедия/Anton Bannikov
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 09:14
    +1


    Не только над SSJ-NEW идёт работа.Новости по Ил-96-400М.Создаётся впечатление, что планы создания новой техники для гражданской авиации постепенно превращаются в реальные и работоспособные конструкции. Так, в Воронеже на заводском аэродроме «вышел в люди» новый Ил-96-400М.

    Ил-96-400М серьёзно отличается по техническим характеристикам от своего собрата Ил-96-300. Больше всё: площадь крыла, максимальная полезная нагрузка (58 тонн против 40), пассажировместимость, до 435 человек в одноклассной компоновке. И самое главное – самолёт стал длиннее практически на девять метров.


    Сегодня двигатели ПС-90А3 «раскачали» почти до 17 с половиной тонн, что позволило самолёту стать более привлекательным в коммерческом плане и вернуться к задуманным ранее габаритам. На лайнере установлена современная авионика, пока самолётом будет управлять экипаж из трёх человек – два пилота и бортинженер. В перспективе возможен переход на двухчленный экипаж, без бортинженера, как на самых современных западных авиалайнерах, «Суперджетах» и МС-21. Следует добавить, что самолёты семейства Ил-96 – это единственные отечественные лайнеры, которые способны без посадок для дозаправки выполнять рейсы в страны Северной и Южной Америки, на Кубу, на африканский континент. Сейчас на самолёте Ил-96-400М идут заводские отработки, как говорят специалисты, «его катают».

    https://argumenti.ru/society/2023/04/826183
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:17
    -1
    Старый оказался никому не нужен, решили делать новый, а он то нужен будет?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:25
      0
      Старый ещё как нужен.Иначе бы не продали более 200 бортов.Но из-за санкций его уже невозможно производить.Возможно производство только импортозамещённого SSJ-NEW.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:17
    +1
    Когда уже губер вместе с руководством ОСК наконец скажут: " Мы выпустили из отечественных комплектующих и с российскими двигателями 20 новых самолетов в этом году, а в следующем сделаем уже 30". А то все обещают-обещают - обещают...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:22
      0
      Да хоть бы 10 самолетов в год РЕАЛЬНО осилили на данном этапе - уже дело было бы.
  4. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 09:23
    0
    Сначала развалили весь авиапром, а теперь по 20 машин в год делать собираются. Вот это рекорд!
    Кто их делать-то будет?
    В Ташкенте на ТАПОиЧ при Советской власти работало 45000 - 55000 человек.
    Этот завод был жемчужиной авиапрома СССР и выпускали по 6 машин в месяц,
    а это 72 машины в год!
    И это был Ил-76, который раза в 2 больше суперджета!
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:26
    0
    А пошто название не на русском? Дума ж запретила низкопоклонство перед Западом! wink