В Комсомольске-на-Амуре усиленно работают над выпуском нового самолета Sukhoi Superjet New

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, авиастроительная компания «Иркут» планирует производить по 20 новых самолётов Sukhoi Superjet New каждый год.Sukhoi Superjet New является обновленной версией пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, в которой по-максимуму используются российские комплектующие. О конкретных деталях по новому самолёту не сообщается, но можно предположить, что он как и Superjet 100 сможет перевозить от 87 до 108 пассажиров и летать на расстояние 3 000 - 4 600 км.Глава региона рассказал о том, что в Комсомольске-на-Амуре ведётся усиленная работа в этом направлении и при этом используются отечественные комплектующие. В частности, Sukhoi Superjet New будет оснащен российским двигателем ПД-8. Первые пару самолётов будут готовы уже к концу этого года, отметил губернатор.Дегтярев также добавил, что на авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре идут подготовительные работы для выпуска истребителей Су-75 Checkmate. А в прошлом году, по словам главы Хабаровского края, завод передал ВС России 20 истребителей Су-35 и Су-57.