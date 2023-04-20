Военное обозрение
Войти Регистрация

Генштаб ВСУ признал тяжелые бои в районе Хромово под Артемовском и наступление ВС РФ под Авдеевкой

8
Генштаб ВСУ признал тяжелые бои в районе Хромово под Артемовском и наступление ВС РФ под Авдеевкой

В течение минувших суток тяжелые бои развернулись в районе населенного пункта Хромово (Артемовское) в окрестностях Артемовска (Бахмута). Ранее об этом сообщали российские военкоры, теперь в утренней сводке признает и генеральный штаб украинских вооруженных сил.


Населенный пункт Хромово расположен на автомобильной дороге из Артемовска в Часов Яр. Эта трасса имеет стратегическое значение для украинских формирований, поскольку именно по ней осуществляется снабжение группировки ВСУ, обороняющейся в Артемовске.

Сейчас силы ЧВК «Вагнер» пытаются закрепиться на автодороге в Часов Яр. Генштаб ВСУ также признает факт тяжелых боев в самом Артемовске.


Кроме того, украинское командование в утренней сводке признало, что российские вооруженные силы осуществляют наступление под Авдеевкой, в районе Водяного и Первомайского.


В Марьинке и в районе Победы российские войска также проводят постоянные атаки. Но украинские формирования также пока удерживают здесь свои позиции.

На Шахтерском направлении ситуация также стала более напряженной: украинское командование признает факт начала атак против Угледара. Ранее украинский генштаб долго отчитывался, что положение на Шахтерском (Угледарском) направлении не меняется.

На Красно-Лиманском направлении российские войска оперируют в районе южной окраины Кременной, предпринимают атаки украинских позиций на территории Серебрянского лесничества.

Всего, если верить сводке ВСУ, российские войска предприняли более 55 атак на перечисленных направлениях. Скрывать положение украинских формирований на ряде участков фронта командованию ВСУ становится все более проблематично.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:46
    +1
    Интересно производят ли на сегодняшний день новые ФАБ-3000,ФАБ-5000?
    С бортов тактической авиации такие бомбы не используют.

    Вооруженные силы России изменили характер воздействия на противника под Бахмутом. Здесь стали применять тяжелые авиабомбы, как выразился военный репортер Александр Сладков – «полторы тонны смертельного чистогана». По некоторым данным, уже в ближайшее время российская армия начнет утюжить позиции противника бомбами в 3-5 тонн. Если сейчас ежедневно в бомбардировках занято до семи самолетов, то в ближайшее время их число увеличится до 40.

    https://dzen.ru/a/ZD_eXQVoDBX7TEBb
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:49
      0
      А мне интересно другое, а будут ли всуки разрушать города после лднр?! Когда пойдем дальше , они скорее будут либо сдаваться либо переговоры требовать либо до польской границы сбегут лишь бы не кромсать ИХ города?!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:54
        +3
        Когда была информация что якобы готовится штурм города Запорожье, то они начали его готовить к таким же боям как в Мариуполе и Бахмуте. Вот и ответ на ваш вопрос.Им всё равно какой город сносить лишь бы он целым после них не остался.Знаменитое что не сьем то понадкусываю в действии.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 09:01
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Знаменитое что не сьем то понадкусываю в действии.

          Генштаб ВСУ признал тяжелые бои в районе Хромово

          Вот и я говорю, что непривычно слышать словосочетание слов: "ВСУ" и "признал" winked
  2. BAI
    BAI Сегодня, 08:56
    +1
    А где контрнаступ о котором со вчерашнего дня кричат на Украине?
    В рифму можно не отвечать. Я точно знаю, что там нет
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:02
      +1
      Цитата: BAI
      В рифму можно не отвечать. Я точно знаю, что там нет

      Это что же у Вас за профессия? what
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 09:06
        +2
        Цитата: Теренин
        Цитата: BAI
        В рифму можно не отвечать. Я точно знаю, что там нет

        Это что же у Вас за профессия? what

        Что-то с Еврокомиссией связанное, видимо.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 09:23
          0
          Цитата: Репеллент
          Цитата: Теренин
          Цитата: BAI
          В рифму можно не отвечать. Я точно знаю, что там нет

          Это что же у Вас за профессия? what

          Что-то с Еврокомиссией связанное, видимо.

          Сейчас эта Еврокомиссия работает в формате гинекологического отделения университетской клиники Ганновера laughing