В течение минувших суток тяжелые бои развернулись в районе населенного пункта Хромово (Артемовское) в окрестностях Артемовска (Бахмута). Ранее об этом сообщали российские военкоры, теперь в утренней сводке признает и генеральный штаб украинских вооруженных сил.Населенный пункт Хромово расположен на автомобильной дороге из Артемовска в Часов Яр. Эта трасса имеет стратегическое значение для украинских формирований, поскольку именно по ней осуществляется снабжение группировки ВСУ, обороняющейся в Артемовске.Сейчас силы ЧВК «Вагнер» пытаются закрепиться на автодороге в Часов Яр. Генштаб ВСУ также признает факт тяжелых боев в самом Артемовске.Кроме того, украинское командование в утренней сводке признало, что российские вооруженные силы осуществляют наступление под Авдеевкой, в районе Водяного и Первомайского.В Марьинке и в районе Победы российские войска также проводят постоянные атаки. Но украинские формирования также пока удерживают здесь свои позиции.На Шахтерском направлении ситуация также стала более напряженной: украинское командование признает факт начала атак против Угледара. Ранее украинский генштаб долго отчитывался, что положение на Шахтерском (Угледарском) направлении не меняется.На Красно-Лиманском направлении российские войска оперируют в районе южной окраины Кременной, предпринимают атаки украинских позиций на территории Серебрянского лесничества.Всего, если верить сводке ВСУ, российские войска предприняли более 55 атак на перечисленных направлениях. Скрывать положение украинских формирований на ряде участков фронта командованию ВСУ становится все более проблематично.