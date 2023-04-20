Глава МИД Турции: Если оппозиция придёт к власти, страну могут втянуть в войну

В Турции полным ходом идет предвыборная кампания. Страна готовится к майским выборам президента и парламента Турции.Чем ближе дата выборов (14 мая) тем более резкой становится риторика как со стороны правящей партии, так и со стороны оппозиции. Напомним, что многие эксперты считают, что поддержку турецкой оппозиции оказывает Запад и, в частности США, которые недовольны независимой политикой в международных вопросах нынешнего руководства страны во главе с президентом Эрдоганом.Участником предстоящих выборов в качестве кандидата в депутаты парламента является также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В ходе своего выступления перед избирателями в городе Манавгате, провинция Анталья, министр отметил, что реализация планов оппозиции приведёт к втягиванию страны в войну.По словам Чавушоглу, Анкара сегодня занимает сбалансированную позицию в украинском конфликте, не находясь на чьей-то стороне. Руководство же оппозиционных сил призывает занять определённую сторону, т.е. сделать Турцию стороной конфликта, а это чревато втягиванием в войну, отметил глава турецкого МИД.Напомним, что с начала украинского конфликта Турция не раз выступала посредником в переговорах сторон. При её посредничестве была заключена также и так называемая зерновая сделка.