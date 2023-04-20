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Глава МИД Турции: Если оппозиция придёт к власти, страну могут втянуть в войну

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Глава МИД Турции: Если оппозиция придёт к власти, страну могут втянуть в войну

В Турции полным ходом идет предвыборная кампания. Страна готовится к майским выборам президента и парламента Турции.


Чем ближе дата выборов (14 мая) тем более резкой становится риторика как со стороны правящей партии, так и со стороны оппозиции. Напомним, что многие эксперты считают, что поддержку турецкой оппозиции оказывает Запад и, в частности США, которые недовольны независимой политикой в международных вопросах нынешнего руководства страны во главе с президентом Эрдоганом.

Участником предстоящих выборов в качестве кандидата в депутаты парламента является также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В ходе своего выступления перед избирателями в городе Манавгате, провинция Анталья, министр отметил, что реализация планов оппозиции приведёт к втягиванию страны в войну.

По словам Чавушоглу, Анкара сегодня занимает сбалансированную позицию в украинском конфликте, не находясь на чьей-то стороне. Руководство же оппозиционных сил призывает занять определённую сторону, т.е. сделать Турцию стороной конфликта, а это чревато втягиванием в войну, отметил глава турецкого МИД.

Напомним, что с начала украинского конфликта Турция не раз выступала посредником в переговорах сторон. При её посредничестве была заключена также и так называемая зерновая сделка.
Использованы фотографии:
Официальный сайт МИД Турции
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5 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:16
    0
    Турция поставляет вооружения в зону конфликта, но не считает себя втянутой в войну. Вот такие нынче понятия в политике.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 09:24
      0
      Цитата: Копчёный
      Турция поставляет вооружения в зону конфликта, но не считает себя втянутой в войну. Вот такие нынче понятия в политике.

      Россия через Иран поставляла боеприпасы Армении и технику во время войны в Карабахе. Один корабль до порта в Иране а другой в порт Азербайджана и всегда говорили, ничего личного , просто бизнесс. По этому ваши слова о том что нынче такие понятия в полите смешны. Вы видите всех но не себя.
  2. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:19
    0
    Остаётся надеяться, что разум возобладает и Турция останется нейтральной как во Вторую Мировую.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: Glock-17
      Остаётся надеяться, что разум возобладает и Турция останется нейтральной как во Вторую Мировую.

      Автор статьи не много лукавит. Опозиция даже была против того чтобы Турция продавала вооружения Азербайджану во время войны а в вопросе Росссия Украина займёт позицию Украины? Чушь! Сейчас экономика Турции и экономика России взаимовыгодно контактируют. Никто миллиарды терять не хочет.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:22
    0
    Турцию надо погрузить в проблемы . Национальные ,экономические ,проблемы с соседями и под эту марку вернуть управление страной американцам.