Военнослужащие одной из рот 129-й бригады территориальной обороны украинской армии пожаловались на своего командира. По его приказу подразделение ВСУ бросили на передовую без продуктов и тяжелого вооружения, дав на сборы всего лишь полчаса.Об этом сообщает Telegram-канал «Форпост».Украинские военные отмечают, что из многомиллиардной западной финансовой помощи, выделяемой киевскому режиму, он не смог выделить средства на закупку еды для солдат. Похоже, все съел Зеленский.При отправке на передовую боевое распоряжение и необходимые ресурсы военнослужащим не предоставили. Связь, наблюдение, артиллерия, воздушная разведка – все это отсутствовало. Даже питьевой воды у них не было. Когда подразделение оказалось на фронте, никто не позаботился об организации вывоза раненых с передовой.Естественно, украинские военные не могли эффективно противодействовать россиянам и несли большие потери. При этом в зоне боевых действий они находились без командиров, которые не отвечали на телефонные звонки своих подчиненных.В итоге, видимо, поняв бесперспективность нахождения небоеспособного подразделения на фронте и во избежание его полного разгрома, командование отдало приказ на отход в тыл. Но никакой поддержки для этого оказано не было, а офицеры по-прежнему не выходили на связь.С учетом всего этого, украинские военнослужащие выразили недоверие своим командирам, считая их действия и бездействие преступными.