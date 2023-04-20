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«Всё съел Зеленский»: подразделение ВСУ бросили на передовую без продуктов и тяжёлого вооружения

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«Всё съел Зеленский»: подразделение ВСУ бросили на передовую без продуктов и тяжёлого вооружения

Военнослужащие одной из рот 129-й бригады территориальной обороны украинской армии пожаловались на своего командира. По его приказу подразделение ВСУ бросили на передовую без продуктов и тяжелого вооружения, дав на сборы всего лишь полчаса.

Об этом сообщает Telegram-канал «Форпост».

Украинские военные отмечают, что из многомиллиардной западной финансовой помощи, выделяемой киевскому режиму, он не смог выделить средства на закупку еды для солдат. Похоже, все съел Зеленский.

При отправке на передовую боевое распоряжение и необходимые ресурсы военнослужащим не предоставили. Связь, наблюдение, артиллерия, воздушная разведка – все это отсутствовало. Даже питьевой воды у них не было. Когда подразделение оказалось на фронте, никто не позаботился об организации вывоза раненых с передовой.

Естественно, украинские военные не могли эффективно противодействовать россиянам и несли большие потери. При этом в зоне боевых действий они находились без командиров, которые не отвечали на телефонные звонки своих подчиненных.

В итоге, видимо, поняв бесперспективность нахождения небоеспособного подразделения на фронте и во избежание его полного разгрома, командование отдало приказ на отход в тыл. Но никакой поддержки для этого оказано не было, а офицеры по-прежнему не выходили на связь.

С учетом всего этого, украинские военнослужащие выразили недоверие своим командирам, считая их действия и бездействие преступными.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:19
    +1
    Ну а что шароварные хотели ? Их вывезли на утилизацию. Зачем им в таком случае продовольствие, вода, медикаменты и прочее?
    Лишнее это для утилизируемых.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:20
    +1
    Ну а как вы думали .Надо учесть что Зелибоба не один работает . И у каждого семья ,родителей надо в Израиль переправить ,дачку во Франции построить . Надо машинку каждый день заправлять и это же не Таврия ,а как минимум Каен.
    А никто в дороге к европейскому счастью кормить не обещал
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:23
    +2
    Постоянно выдаются подобные новости, прям ощущение, что у всушников ужас-ужас и вот вот всё посыплеться, но блин, линия соприкосновения движется крайне медленно и происходят очередные обмены пленными. Вот как так? Давеча даже чеченцы среди пленных были.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:25
      0
      У ДАМа спросите - он все пояснит, обозначит кого гневно пороть надобно и что делать в самом ближайшем будущем....
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 09:26
      0
      Это говорит о том, что не всему сказанному надо верить.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:26
    0
    Хороший командир. Таких командиров из плена надо отпускать в первую очередь, если попадутся.
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 09:27
    0
    Солдат должен переносить все стойкости и тяжести военной службы. А они что думали, на курорт попали?