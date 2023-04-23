Военное обозрение
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Замена Ан-124: реальность или фантазии

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Замена Ан-124: реальность или фантазии
Изображение из патента на промышленный образец на российский сверхтяжелый военно-транспортный самолет. Дата подачи – май 2022 года



Стратегические интересы


Наличие собственного парка тяжелых и сверхтяжелых военно-транспортных самолетов – это явный признак державы, имеющей амбиции на мировое лидерство. Пусть и в многополярном мире. В Советском Союзе с этим было все в порядке. К середине 80-х годов в стране сформировался мощный флот, костяк которых составляли передовые для своего времени Ил-76, Ан-22 и Ан-124. Общая численность машин доходила до 450.

Интересы СССР распространялись на весь мир, и транспортная авиация играла в этом огромную роль. С развалом Союза настали тяжелые времена и для военной авиации – достаточно сказать, что с 1992 по 2015 год ВВС не получили ни одного транспортного самолета. Потом началась эпоха глубокомодернизированных Ил-76МД и Ил-76МД-90А, которые на данный момент считаются самыми современными военно-транспортными самолетами ВКС.

Машины отличные, но не претерпели принципиальных изменений – по-хорошему, необходимо было строить новый самолет. Потенциал новых Ил-76 так и остался на уровне 70–80-х годов. Без предварительной подготовки в грузовую кабину входит только техника ВДВ – все остальное либо приходится разбирать, либо буквально втискивать.

Парадоксально, но при грузоподъемности в 60 тонн Ил-76 должен был с большим запасом поместить любой отечественный танк, но ширина Т-72 без бортовых экранов 3,37 м, а грузовой отсек самолета – 3,45 м. Ил-76 – это самолет исключительно для техники ВДВ, не более того.


Ан-124 «Руслан». Источник: sdelanounas.ru

Боевая техника неизбежно будет тяжелеть и увеличиваться в размерах. Хроническая нехватка машин типа Ан-22 (грузоподъемность до 80 тонн) и Ан-124 (грузоподъемность до 120 тонн) заставляет задуматься о перспективах отечественной авиации. Ан-22 можно с уверенностью считать уходящим на покой – в летной годности всего три или четыре самолета.

«Русланов» больше – шестнадцать боеготовых экземпляров. По другим данным, сверхтяжелых машин не более пяти. Сравните это с 52 американскими тяжеловозами С-5М Galaxy. Напрямую сравнивать активность Америки и России на земном шаре, конечно, нельзя, но более чем трехкратное отставание в численности сверхтяжелых самолетов нельзя считать приемлемым. Тем более что у американцев есть С-17 Globemaster III максимальной грузоподъемностью около 77 тонн, то есть фактический аналог «старичка» Ан-22. И здесь у Пентагона просто тотальное численное преимущество – наклепали 279 машин.

В итоге в сегменте 70–80-тонных машин у нас пустота, а в классе «сверхтяжелых» трехкратное численное отставание. С учетом размеров армий США и РФ удельная численность тяжелых военно-транспортных самолетов просто несравнимо больше у американцев. Напомним, Российская армия в ближайшее время должна быть увеличена на десять процентов.


Ан-22. Источник: warfiles.ru

Нельзя говорить, что ничего не делается в этом направлении. Еще до украинского Майдана было подписано межправительственное соглашение о серийном производстве Ан-124 с двигателями Д-18Т. Стартовать оно должно было на ульяновском «Авиастаре» в 2016 году. Моторы, соответственно, намеревались производить в Запорожье. О том, что и кто этому помешал, рассуждать излишне, но факт остается фактом – девять лет назад Россия осталась без перспектив дальнейшего развития целого класса самолетов.

После этого отдельные лица уверенно говорили о возможности возобновления выпуска «Русланов» в России уже с отечественными двигателями. Дело в том, что единственной адекватной заменой можно считать гигант НК-32 от сверхзвукового бомбардировщика Т-160 – по тяге на форсаже он даже мощнее запорожского Д-18Т. Но дальше начинаются сложности.

Во-первых, НК-32 меньше родного двигателя «Руслана» в профиль – диаметр 1,78 метра против 2,33 метра. При этом гораздо длиннее – сразу 7,4 метра против 5,4 метра. В этом нет ничего удивительного – НК-32 разрабатывался не для размещения в мотогондолах под крыльями. Это двигатель для сверхзвуковых полетов, и он разработан с низкой степенью двухконторности – всего 1,4. У запорожского двигателя аналогичный параметр равен 5,6.

И расход топлива у НК-32, естественно, больше в два с лишним раза. Такие прожорливые двигатели не просто сделали бы невозможным любые коммерческие перевозки, но и заметно сократили бы дальность полета (либо полезную нагрузку) нового Ан-124. Каждый «Руслан» должен был грузить на борт в два раза больше горючего. Несмотря на очевидные и достаточно фундаментальные проблемы, заместитель генерального конструктора ОАО «Кузнецов» А. Шацкий еще в 2015 году заявил:

«Заданные сроки (сделать мотор до 2019 года) являются чрезвычайно сжатыми. Предстоит точно «вписаться» в размеры мотогондолы Д-18Т. Несмотря на все сложности, задача эта вполне решаемая».

Намеревались использовать «горячую» часть мотора НК-32 для создания модификации под сверхтяжелый самолет, но это оказалось не намного проще запуска в серию двигателя с нуля.

В итоге на возрождении «Руслана» поставлен крест, а вот НК-32 вполне может послужить под крыльями машин проекта ПАК ДА. Точнее, его модификация НК-32Д.

Тяжелые перспективы


Ан-124 повезло – он появился под самый занавес Советского Союза в 1986 году. И какое-то время выпускался серийно. Даже обзавелся шестидвигательной версией Ан-224. А вот у замены турбовинтового Ан-22 «Антей» судьба сложилась гораздо сложнее. Машина известна под именем Ил-106.

Одноклассник С-17 Globemaster III должен был появиться в середине – конце 90-х годов, так и остался на этапе макета. Преемником не родившегося самолета в современности должен стать Перспективный авиационный комплекс Военно-транспортной авиации (ПАК ВТА), который заполнит пустующую нишу 80-тонных транспортников.


Проект Ил-106 еще советских времен. Готовился на замену Ан-22 «Антей». Судя по макету, на самолёт прогнозировали поставить турбовинтовентиляторные двигатели НК-93

Вообще, с самой концепцией ПАК ВТА много сложностей и недоговорок. Есть ощущение, что военное ведомство до какого-то момента не определилось, что авиации необходимо – два самолета, которые заменят, соответственно, Ан-22 и Ан-124, либо один универсальный. В разное время мелькали проекты сверхтяжелых самолетов «Слон» и вариантов творческого переосмысления Ил-106. В качестве силовой установки рассматривали глубокомодернизированный НК-32Д, но пока информации о работах по нему нет. Закрыта опытно-конструкторская тема уникального турбовинтовентиляторного двигателя НК-93. У изделия поразительные характеристики – степень двухконтурности 16,7, а удельный расход на 10 процентов ниже, чем у запорожского Д-18Т. Двигатель получился интересный и, безусловно, требует детального рассмотрения на страницах «Военного обозрения». А также причин, почему он оказался не у дел.


НК-93. Источник: wikipedia.org








Один из вариантов ПАК ВТА. Обратите внимание, погрузка через носовую аппарель ликвидирована ради удешевления. Самолет построен по мотивам Ил-106. Источник: naukatehnika.com

Пару лет назад военные, похоже, определились с требованиями для ПАК ВТА. Самолет не будет прямой заменой Ан-124, так как нижняя граница грузоподъемности обозначена в 80 тонн. Длина грузового отсека самолета должна быть не менее 27,5 метра, ширина и высота – 5,8 и 4,4 м соответственно. В самолет должны входить без предварительного разукомплектования вертолеты, самолеты и системы ПВО. Не совсем понятна судьба известного в узких кругах проекта «Слон», который готовился поднимать в небо до 150 тонн.


Проект «Слон» с десяти шагов от Ан-124 «Руслан» не отличить. Источник: topcor.ru

Несмотря на все вышесказанное, уже готов предварительный облик будущего транспортного самолета. Пятый или шестой по счету? В мае прошлого года была подана заявка на патентование от имени Министерства обороны Российской Федерации. Опубликованы рисунки в конце 2022 года.












Патентные изображения будущего сверхтяжелого военно-транспортного самолета. Надеемся, окончательные

Ничего революционного в изображениях нет – разве что хвост машины стал походить на заморского одноклассника С-5 Galaxy. Проект явно заточен под использование перспективного двигателя ПД-35, и вот здесь начинаются главные сложности.

Дело в том, что, прямо говоря, государству сейчас не до тяжелого двигателя тягой более 35 тонн. Санкционная реальность заставляет бросить все силы на доработку двигателей ПД-8 и, прежде всего ПД-14. Если этого не сделать, то лет через десять летать по России мало на чем будет возможно. А это проблема поважнее будет, чем постройка сверхтяжелого «грузовика» преимущественно для ВКС.

В итоге сроки работ по ПД-35 смещены хорошо вправо – в самом оптимистичном варианте опытный экземпляр соберут в следующем году. Добавьте к этому пару-тройку лет на доводку проекта. Будет ли возможность строить новый сверхтяжелый транспортный самолет параллельно работам над ПД-35, или придется дожидаться готовых моторов, вопрос открытый. В любом случае, именно перспективный двигатель большой тяги является критически важным элементом всей концепции самолета, заменяющего в будущем пару Ан-124 и Ан-22. А он пока совсем не готов.


ПД-35. Источник: topcor.ru

Немного оптимизма в конце.

ПД-35 не разрабатывается с чистого листа – в основу положен газогенератор от ПД-18, который уже вполне успешно поднимается в воздух. Его намерены масштабировать под тягу 35–40 тонн. Ждут двигатель не только в ВКС. Проект российского дальнемагистрального лайнера на платформе Ил-96 также требует тяжелую силовую установку. Запасаемся оптимизмом и ждем хороших новостей.
Автор:
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19 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:14
    +5
    Замена Ан-124: реальность или фантазии

    Вопрос конечно интересный!

    в 2022 году российский авиапром построил 12 самолетов (10 SuperJet-100 и 2 транспортника Ил-76). Это исторический минимум за последние 14 лет. В 2021 году построили 16 гражданских самолетов 1-3 классов (тяжелее 10 т, без малой авиации), на 4 больше, чем в 2022 году.
    ( https://dzen.ru/a/Y_srT1tZP2-ceBBa)

    Ответ при нынешней организации авиастроительной отрасли во главе с "эффективными менеджерами" очевиден.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:34
      +4
      ПД-35 не разрабатывается с чистого листа – в основу положен газогенератор от ПД-18, который уже вполне успешно поднимается в воздух. Его намерены масштабировать под тягу 35–40 тонн.


      ПД-35 как раз таки полностью разрабатывается с чистого листа.И газогенератор там именно что полностью новый.И конструктивно и по материалам.Так как невозможно сделать газогенератор на 35 т мотор с вменяемыми ТТХ на основе технологий газогенератора на 14-18 тонн.



      Это точно не ПД-35.На фото серийные западные движки.Полность соберут и испытают опытный образец ПД-35 в 2024 году.Так что на фото не ПД-35.

      В итоге сроки работ по ПД-35 смещены хорошо вправо – в самом оптимистичном варианте опытный экземпляр соберут в следующем году. Добавьте к этому пару-тройку лет на доводку проекта. Будет ли возможность строить новый сверхтяжелый транспортный самолет параллельно работам над ПД-35, или придется дожидаться готовых моторов, вопрос открытый.


      Тут не моторов прийдётся дожидаться,а самолётов,на которые можно будет поставить ПД-35.Поэтому и не спешат с ПД-35.

      Дело в том, что, прямо говоря, государству сейчас не до тяжелого двигателя тягой более 35 тонн.


      Пока просто нет самолёта на который его можно ставить,кроме CR-929.

      В итоге на возрождении «Руслана» поставлен крест, а вот НК-32 вполне может послужить под крыльями машин проекта ПАК ДА. Точнее, его модификация НК-32Д.


      Движ для ПАК ДА называется Изделие-РФ тягой 23-24 тонны,созданный на основе двигателя НК-56 со взлётной тягой 18 тонн,создававшегося в своё время для Ил-96-300.На испытаниях НК-56 выдавал тягу и в 20 тонн.Изделие-РФ это как бы двигатель первого этапа,а движ второго этапа это НК-23Д (а не НК -32Д) с конкурентными ТТХ и с новым газогенератором на 24 тонны.
  2. Наган
    Наган Сегодня, 07:18
    -2
    Запорожье надо брать. И не только за моторы, но в первую очередь потому, что Запорожская область ВСЯ является территорией РФ, включая (хоть пока и чисто формально) город Запорожье. Но завод и КБ будут в России не лишними.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:27
      +5
      Осталась самая малость, вернуться из США и вступить в Вагнер .Они граждан США в свои ряды принимают.
      1. ВПП-1
        ВПП-1 Сегодня, 10:24
        0
        Цитата: ASAD
        Осталась самая малость, вернуться из США и вступить в Вагнер .Они граждан США в свои ряды принимают.
        Но нужно торопиться: говорят, что у них лимит в 1 млн американцев! lol
    2. Eug
      Eug Сегодня, 08:32
      +2
      Завод и КБ, как я понимаю, уже давно китайские и Россия, скорее всего, в ответ на поддержку Китая не будет это оспаривать. Во-вторых, для России там нет ничего такого, чего бы не было в самой России.
  3. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 07:47
    +5
    Цитата: Наган
    Но завод и КБ будут в России не лишними.

    Сдадут в металлолом.
    И построят человейники для мигрантов из мусульманских стран.
  4. esl462
    esl462 Сегодня, 07:48
    +4
    Нет двигателя-нет самолёта, всё остальное-разговоры в пользу бедных.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 08:05
      +5
      Прежде ответа на вопрос: "Какие самолёты ВТА нам нужны?" надо дать ответ на вопрос: "для каких целей нам нужны самолёты ВТА?", то есть сначала определяемся с военной логистикой - что будем возить, как часто и на какие расстояния, определяемся с типами ЛА и количественной потребностью, и вот только потом уже уточняем проекты... вначале думаем, потом делаем...
      1. Eug
        Eug Сегодня, 08:43
        0
        Есть такое понятие - стандартная номенклатура НАТО, в которой грузы (и соответственно тара) стандартизированы по размеру и весу. По ней "примеряют" модернизируемые и проектируемые транспортники. В частности, китайский Y-9 (глубокая модернизация Ан-12 с новым крылом и врезкой 2.7 м. в фюзеляж, двигатели те же - запорожские АИ-20, но с уменьшенной до 90% тягой для повышения экономичности) вмещает 70% грузов стандартной номенклатуры НАТО.
  5. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 08:05
    +2
    Наличие собственного парка тяжелых и сверхтяжелых военно-транспортных самолетов – это явный признак державы, имеющей амбиции на мировое лидерство.
    - это явный признак уровня стоящих перед страной задач и способности эти задачи решать своими силами. Всё остальное бла-бла-бла про признаки и амбиции державы - идеологическая шелуха. У Украины были "Мрии". Делало её это державой с претензиями на лидерство?
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 08:15
    +1
    Двигатель Д - 18 уже давно не производится и видимо уже не будет производиться, так как компетенции утрачены. Максимум, что возможно - капремонт, с переделкой в новый профиль.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:31
      0
      Года 2 назад производились новые Д-18Т для ремоторизации Ан-124, принадлежащих транспортной компании Антонова.
  7. Sumotori_380
    Sumotori_380 Сегодня, 08:49
    +2
    Мрия всегда АН-225 была, а не АН-224
  8. faiver
    faiver Сегодня, 08:56
    0
    собственно ясно, что ничего не ясно и когда развиднеется непонятно...
  9. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:12
    0
    ЦАГИ в аэродинамической трубе обкатало облик сверхтяжелого транспортного самолета Слон. Не знаю, но кажется не определились с хвостовым оперением. У него буде грузоподъемность 180т. Дальность 7000 км, скорость 850 км/ч, взлетная полоса 3 км. Увеличенный фюзеляж и двухъярусная загрузка грузов. Теперь и военные и гражданские ждут ПД35, его даже думали ставить на совместном с китайцами дальнемагистральным пассажирским самолетом CR 929. Все Наши современные проекты тягучие по- времени и всегда встает вопрос срока реализации проектов и после этого промышленность сдвигает сроки изготовления, вправо. Планы Наполеоновские, а реализация низкая.
  10. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:50
    0
    С учетом размеров армий США и РФ удельная численность тяжелых военно-транспортных самолетов просто несравнимо больше у американцев.

    При всей очевидности необходимости тяжёлого транспортника для России, нельзя не заметить, что в отличии от США - у нас нет надобности перебрасывать армию с техникой на другой континент.. Там, где мы воюем или можем воевать в будущем - имеются железные и прочие дороги.. А следовательно актуальность подобной машины для РФ ощутимо ниже.
  11. Проктолог
    Проктолог Сегодня, 10:00
    +3
    ....более чем трехкратное отставание [от США] в численности сверхтяжелых самолетов нельзя считать приемлемым


    Разве?

    А что у нас по другим типам самолётов?
    1) истребители-бомбардировщики 5-го поколения.
    у нас условно 10 шт ("условно" – так как где эти 10 шт Су-57? Точно не прототипы? Точно 5-го поколения?), у США 177 F-22 + 310 F-35. Я считаю только ВВС США. Всего у США около 450 F-35.

    2) боевые самолёты 4-го поколения всех видов
    РФ 370 (https://www.defensenews.com/air/2023/03/07/which-fighter-jet-is-best-for-ukraine-as-it-fights-off-russia/), у США F-16 922 + F-15E 218 + F-15 266

    Так что, трёхкратное отставание от США вполне можно и нужно считать приемлемым, исходя из военных бюджетов 2021 (до СВО) 800 млрд долл у США и 66 млрд долл у РФ - в 12 раз меньше.
  12. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:01
    -1
    Чтобы были любые нужные самолёты России нужно менять систему или логистику управления. Возрождать Министерство Авиации. Возрождать государственные КБ и авиазаводы. Вычищать из страны иностранных акционеров из страны. Что путного может предложить социолог во главе всей промышленности? Самый богатый министр в России а выхлоп ноль. soldier