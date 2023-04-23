Замена Ан-124: реальность или фантазии



Изображение из патента на промышленный образец на российский сверхтяжелый военно-транспортный самолет. Дата подачи – май 2022 года

Стратегические интересы



Ан-124 «Руслан». Источник: sdelanounas.ru



Ан-22. Источник: warfiles.ru

«Заданные сроки (сделать мотор до 2019 года) являются чрезвычайно сжатыми. Предстоит точно «вписаться» в размеры мотогондолы Д-18Т. Несмотря на все сложности, задача эта вполне решаемая».

Тяжелые перспективы



Проект Ил-106 еще советских времен. Готовился на замену Ан-22 «Антей». Судя по макету, на самолёт прогнозировали поставить турбовинтовентиляторные двигатели НК-93



НК-93. Источник: wikipedia.org















Один из вариантов ПАК ВТА. Обратите внимание, погрузка через носовую аппарель ликвидирована ради удешевления. Самолет построен по мотивам Ил-106. Источник: naukatehnika.com



Проект «Слон» с десяти шагов от Ан-124 «Руслан» не отличить. Источник: topcor.ru























Патентные изображения будущего сверхтяжелого военно-транспортного самолета. Надеемся, окончательные



ПД-35. Источник: topcor.ru