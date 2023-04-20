Выдвинувший кандидатуру на пост президента США племянник Джона Кеннеди: «Мы не можем противостоять российским войскам на Украине»

Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им

Американская администрация и пресса замалчивают невозможность противостояния российским вооруженным силам на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил племянник экс-президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который ранее объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.По утверждению Роберта Кеннеди-младшего, Вашингтону не удастся извлечь из украинского конфликта ничего хорошего. Вооруженное противостояние на Украине превратилось, считает политик, в огромную проблему для американской администрации.Если исходить из геополитических соображений, считает Кеннеди-младший, то украинский конфликт ускоряет сближение России и Китая. Для США такой результат украинского противостояния является его худшим исходом.Остановился политик и на вопросе соотношения сил и средств на фронте. По его мнению, оно – отнюдь не в пользу Украины и поддерживающих ее западных стран.- заявил Роберт Кеннеди-младший.Политик задался вопросом, для чего США вообще нужна Украина. Ранее многие другие американские эксперты и политики заявляли, что Украина никогда не находилась в сфере геополитических интересов США и не стоит тратить столь масштабные ресурсы и рисковать глобальным вооруженным конфликтом из-за стремления досадить России в одной из стран Восточной Европы, очень далекой от Америки.