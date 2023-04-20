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Выдвинувший кандидатуру на пост президента США племянник Джона Кеннеди: «Мы не можем противостоять российским войскам на Украине»

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Выдвинувший кандидатуру на пост президента США племянник Джона Кеннеди: «Мы не можем противостоять российским войскам на Украине»

Американская администрация и пресса замалчивают невозможность противостояния российским вооруженным силам на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил племянник экс-президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который ранее объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.


По утверждению Роберта Кеннеди-младшего, Вашингтону не удастся извлечь из украинского конфликта ничего хорошего. Вооруженное противостояние на Украине превратилось, считает политик, в огромную проблему для американской администрации.

Если исходить из геополитических соображений, считает Кеннеди-младший, то украинский конфликт ускоряет сближение России и Китая. Для США такой результат украинского противостояния является его худшим исходом.

Остановился политик и на вопросе соотношения сил и средств на фронте. По его мнению, оно – отнюдь не в пользу Украины и поддерживающих ее западных стран.

Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им

- заявил Роберт Кеннеди-младший.

Политик задался вопросом, для чего США вообще нужна Украина. Ранее многие другие американские эксперты и политики заявляли, что Украина никогда не находилась в сфере геополитических интересов США и не стоит тратить столь масштабные ресурсы и рисковать глобальным вооруженным конфликтом из-за стремления досадить России в одной из стран Восточной Европы, очень далекой от Америки.
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29 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:55
    +10
    Сколько из клана Кеннеди умерли не своей смертью?
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 09:57
      +8
      Такова суть западной демократии. Президент либо кукла, либо труп.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 11:47
        0
        Цитата: Pavel73
        Такова суть западной демократии. Президент либо кукла, либо труп.

        В какой то другой стране по другому?
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:02
      0
      Вот кстати да, давно никого из этой фамилии не валили.
      1. Aлеkc
        Aлеkc Сегодня, 10:07
        +1
        Да кому он нужен, чтобы его валить. Собака лает - караван идёт.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 10:06
      0
      О как звиздюлина обыкновенная влияет на умы американцев, это ещё до их территории ЛБС не дошла.
      1. Сергий_ОСВ
        Сергий_ОСВ Сегодня, 10:54
        +1
        То ли ещё будет, когда РВСН позволят вернуть полетные задания.
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:08
      +2
      Не вписывается их клан в политсистему полосатии.
      Смелости Роберта Кеннеди-младшего, однако, нужно отдать должное.
      Убрать его пока не стал президентом и не инициировал расследование убийтв Джона и Роберта-старшего, думается, много.
      1. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 10:26
        +1
        Убрать его пока не стал президентом и не инициировал расследование убийтв Джона и Роберта-старшего, думается, много.

        Добавьте сюда: пока не пытается поставить под контроль государства = национализировать, отнять у спекулянтов банкиров ФРС. Как-только об этом заикнется, сразу ему будет уготована дорога туда, где уже упокоились его родственники.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:16
          0
          Цитата: Правдодел
          Добавьте сюда: пока не пытается поставить под контроль государства = национализировать, отнять у спекулянтов банкиров ФРС. Как-только об этом заикнется, сразу ему будет уготована дорога туда, где уже упокоились его родственники.

          Верно и это. Последним перед убийством Дж.Фицжеральда Кеннеди был его указ о контроле над ФРС, первый указ сменившего его вицепрезидента был отмена контроля. Тушка ещё остыть не успела. hi
    5. кредо
      кредо Сегодня, 10:09
      +2
      С таким пессимистическим настроем не быть очередному Кеннеди президентом.
      Янки выбирают успешных претендентов в президенты или тех, которые обещают им манну небесную в этой жизни, сейчас и немедленно.

      Возможно, что для нас и китайцев нынешний Кеннеди предпочтительней сонного Джо или упёртого Дональда, но для местного ВПК и финансовых воротил с Уолл-стрита он явно нежелательный элемент в их способах обогащения на крови.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:37
        0
        Цитата: кредо
        Возможно, что для нас и китайцев нынешний Кеннеди предпочтительней сонного Джо или упёртого Дональда, но для местного ВПК и финансовых воротил с Уолл-стрита он явно нежелательный элемент в их способах обогащения на крови.

        Технология давно отработана - на его родственниках в том числе. Либо угробят, либо он "горничную, иммигрантку из республики Чад, изнасилует". "Изнасилования", "передоз", "онкология" в их семье тоже уже случались. ФБР знает...
    6. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 10:29
      +2
      Этот сенатор стабильно появляется на канале Fox News с комментариями.
      Он, по сути, республиканец-центрист.
      Ругает Бидона, но там это сейчас мейнстрим... Не хватит ему харизмы избраться, он это и сам понимает. Тем не менее, выдвинуть кандидатуру - это уже "вещь в себе".

      Кто-то проспонсирует как спойлера Трампа, уже центик в кубышку. Поапплодирует толпа - баксик к тщеславию... wink Возраст тоже почтенный, дедушке приятно выступить на общегосударственную аудиторию. Результат - А ВДРУГ?

      Тот же Дональд наш прииснопамятный выставлял свою кандидатуру каждый раз на выборах с 2000 года примерно. Он много лет шел к цели, над ним смеялись... И судьба улыбнулась бывшему (а возможно и опять будущему) президенту США.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:31
        -1
        Цитата: RealPilot
        Поапплодирует толпа - баксик к тщеславию..

        Думается, кровная месть - стимул покруче тщеславия.
        Он ведь понимает, что под прицел встаёт.
  2. Илия
    Илия Сегодня, 09:56
    +1

    Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им

    - заявил Роберт Кеннеди-младший.
    До одних дохОдит, до других с трудом, до третьих нет.
    самоходка, с его омертвевшей требухой в голове, не в счёт.
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 09:58
    -1
    Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им

    У нас много чего меньше, но хватит всем, что бы хлебнуть полным ртом.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:02
    +1
    Выдвинувший кандидатуру на пост президента США племянник Джона Кеннеди: «Мы не можем противостоять российским войскам на Украине»
    Да ладно, при чем ещё какое то противостояние, тем более за них это делают скакуасы!
    Это большой, доходный бизнес, а значит ... никто его не отменит, просто постараются отодвинуть теперешних руководящих и влезут туда сами!
    Ничего нового, в общем то ... ботавня и обман.
    1. АА17
      АА17 Сегодня, 10:38
      +3
      ...Это большой, доходный бизнес, а значит ... никто его не отменит, просто постараются отодвинуть теперешних руководящих и влезут туда сами!...

      Уважаемый, Виктор. Вы правы. Соглашусь с Вами. Это бизнес. США выделяет миллиарды долларов Украине, а сколько из них доходит до Украинского бюджета кто его знает.
      ...США с января 2022 года по январь 2023 года в целом потратили на помощь Украине $75,5 млрд, пишет The Hill со ссылкой на собственные подсчеты....https://www.rbc.ru/politics/26/02/2023/63fb9bf59a79472757ea382d


      За год состояние Зеленского и его окружения внезапно значительно увеличилось.
      Президент страны Владимир Зеленский увеличил в течение года свое состояние более чем в два раза и стал долларовым миллиардером. Его капитал вырос с 650 миллионов долларов до 1,5 миллиардов. Министр обороны Алексей Резников, глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и советник главы президентского офиса Михаил Подоляк также вошли в клуб миллиардеров. Немного отстал от высшего руководства страны мэр столицы Владимир Кличко, чей капитал вырос со 150 до 800 миллионов долларов... https://topcor.ru/30644-zelenskij-i-drugie-veduschie-ukrainskie-politiki-razbogateli-na-milliardy-dollarov-v-2022-godu.html
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:48
        +3
        Приветствую Александр soldier
        У нас не уставали повторять, что АмериГа страна равных возможностей!!! вот только шибко восторженным не спешили уточнять, каких возможностей и за сколько ...
        Так вот, по объёмам бабла, сворованного и освоенного теми, кто приближен к верхней власти, с полосатиками не сравнится никто в мире!!! У них это даже коррупцией не называют, а лоббированием!
        Всё "круто", всё для "людей" ... вот только далеко не для всех.
        А тот кто не хочет знать ОЧЕВИДНОГО, продолжает жить\витать в невероятном, эфемерных иллюзиях.
        Как то так.
  5. Aken
    Aken Сегодня, 10:03
    +3
    Клан Кеннеди регулярно выплёскивает в политику вполне адекватных людей. Нужны ли Америке такие политики? Не уверен.
    1. Nag1984
      Nag1984 Сегодня, 10:08
      0
      Ничего адекватного тут нет, почему написал ниже...
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:09
      +2
      Адекватные то Кеннеди адекватные... Только чой то долго никто из них не живёт.... То отстреливают их, то авиакатастрофы странные, то еще какая напасть....
  6. Nag1984
    Nag1984 Сегодня, 10:07
    -1
    Все по старому, время идет методички те же, ''Русских гонят в бой комиссары'' ''Русские заваливают трупами''
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:09
    +2
    Перед выборами говорить одно, а после делать другое - политика, ничего личного, зелебоба не даст соврать.
  8. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:10
    0
    It's so funny who are those people /puppets
    John F. Kennedy's nephew... A nephew of a uncle of... Blah blah.. Wars are Unpredictable Are won only by brute force, in conjunction with natural elements and counterespionage or business interests
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:14
    -1
    По утверждению Роберта Кеннеди-младшего, Вашингтону не удастся извлечь из украинского конфликта ничего хорошего.

    ух- ты, ах- ты, таких не берут в президенты...... no
  10. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:20
    0
    Уважаю Джона Кеннеди. Он был морпехом, тонул в катере. А кто такой племянник Джона?
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 10:26
    0
    Выдвинувший кандидатуру на пост президента США племянник Джона Кеннеди: «Мы не можем противостоять российским войскам на Украине»

    И не должны, как бы это совсем не омерига, а много тысяч км от неё.
    Хотите сдохнуть за то, что к вам совсем не относится? Наши ракеты не будут вам в этом мешать, а наоборот. помогут всей мощью своего тротилового эквивалента. yes
  12. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:35
    +1
    Le nom des Kennedy est "survendu", JFK n'est pas le "gentil" comme sa famille, il faut se rappeler comment le grand père à fait fortune, avec qui le père était lié, quel "organisme" a "aidé" (dans le style Biden ...) l’élection de JFK, JFK le "gentil" qui a intensifié les "conseillers" Américains en Asie du Sud Est...
    On nous a vendu le portrait d'un gendre parfait mais derrière la façade il y avait autre chose.
    Je ne dis pas que celui ci n'est pas sincère (mais un politicien est il jamais sincère !?) mais le nom n'est pas une garantie de probité

    Фамилия Кеннеди "перепродана", Джон Кеннеди не такой "добрый", как его семья, мы должны помнить, как разбогател дедушка, с кем был связан отец, какая "организация" "помогла" (в стиле Байдена ...) избранию Джона Кеннеди, Джон Кеннеди "добрый", который усилил американских "советников" в Юго-Восточной Азии...
    Нам продали портрет идеального зятя, но за фасадом было что-то еще.
    Я не говорю, что этот человек неискренен (но политик никогда не бывает искренним !?), но имя не является гарантией честности