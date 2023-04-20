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Южнокорейское издание: Сеул не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Москвой

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Южнокорейское издание: Сеул не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Москвой

Южная Корея оказывает экономическую и гуманитарную помощь Украине с начала конфликта, но до военных поставок пока дело не доходило.


Как пишет южнокорейское издание Yonhap, ссылаясь на источник в офисе президента, причиной, сдерживающей Сеул от предоставления Киеву военной помощи, является стремление сохранить стабильность в отношениях с Москвой.

Издание приводит слова представителя офиса президента Южной Кореи, который отметил, что в стране отсутствует запрет на передачу оружия одной из сторон конфликта, и поэтому Сеул сдерживает от этого лишь желание не накалять отношения с Россией. При этом собеседник издания заявил, что многое будет зависеть от действий Москвы.

Наши последующие действия зависят от России

- сказал сотрудник офиса президента Южной Кореи.

Напомним, что ранее в Южной Корее заявляли о возможности присоединения страны к военной помощи Украине при определённых условиях. В МИД России назвали реализацию подобных планов «враждебным антироссийским актом», который ухудшит отношения между Сеулом и Москвой.

А по словам некоторых южнокорейских экспертов, власти Южной Кореи уже приняли решение изменить свою позицию по Украине и начать поставки оружия и ждут лишь подходящего повода, чтобы объявить об этом.
Использованы фотографии:
d-russia.ru
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:38
    0
    Сеул сдерживает от этого лишь желание не накалять отношения с Россией.
    Но при этом стараются стрелки перевести на Москву
    Наши последующие действия зависят от России
    А конкретно и внятно пояснить, что Москва должна или не должна сделать для этого наверное дипломатия не позволяет. Раз пошли такие заявления значит следует ожидать, что вскоре начнутся военные поставки из РК Киеву.
  2. strannik1985
    strannik1985 Сегодня, 11:57
    0
    Официально не поставляют на Украину, зато дают США в аренду полмиллиона 155-мм снарядов, эти снаряды непосредственно на Украину не поставят, зато американцы поставят свои, взамен которых есть снаряды из Южной Кореи request
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:15
    0
    Не надо нам делать одолжений! Ишь ты, "отношения они не хотят портить"! Этим фашистским тварям НЕЛЬЗЯ поставлять оружие, потому что это СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! - пока до наших "партнёров" это не дойдет, и они это прямо не заявят, их лицемерным улыбкам верить нельзя.
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:30
    0
    Nun, was immer die US-Stiefellecker aus Seoul erwarten,
    DAS was Russland insbesondere für den Fall dieser
    sogenannten "Gegenoffensive" tun wird, wird den
    Herrschaften in Seoul ganz sicher ebenso wenig gefallen,
    wie ihren US-Sponsoren...!!

    Besser wäre es, auf die Reaktion dieser durch und durch
    US-infiltrierten Ratten zu pfeifen und endlich die schon
    geradezu flehentlich angebotene Unterstützung aus
    Nord-Korea zu akzeptieren und angesichts der brutalen,
    vollkommen rücksichtslosen Bedrohungen des Westens
    die angebotenen, hoch motivierten 250.000 tausend
    Männer und Frauen samt "Material" aus Nord-Korea endlich
    ohne weitere Verzögerung als Hilfe anzunehmen...!!
    Ich glaube, Kim Jong-un und seine Schwester wären entzückt,
    Russland endlich einmal ihr sicher sehr umfangreiches Arsenal
    an kleinsten und weniger kleinen (atom)Raketen zu präsentieren
    und dafür vielleicht Weizen und andere Hilfsgüter zu erhalten!
    Außerdem können diese Verbündeten auch sehr nützlich beim
    Wiederaufbau der Neu-Russischen Gebiete, inkl. Artjomovsk
    sein...!!