Южнокорейское издание: Сеул не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Москвой

Южная Корея оказывает экономическую и гуманитарную помощь Украине с начала конфликта, но до военных поставок пока дело не доходило.
Как пишет южнокорейское издание Yonhap, ссылаясь на источник в офисе президента, причиной, сдерживающей Сеул от предоставления Киеву военной помощи, является стремление сохранить стабильность в отношениях с Москвой.
Издание приводит слова представителя офиса президента Южной Кореи, который отметил, что в стране отсутствует запрет на передачу оружия одной из сторон конфликта, и поэтому Сеул сдерживает от этого лишь желание не накалять отношения с Россией. При этом собеседник издания заявил, что многое будет зависеть от действий Москвы.
Наши последующие действия зависят от России
- сказал сотрудник офиса президента Южной Кореи.
Напомним, что ранее в Южной Корее заявляли о возможности присоединения страны к военной помощи Украине при определённых условиях. В МИД России назвали реализацию подобных планов «враждебным антироссийским актом», который ухудшит отношения между Сеулом и Москвой.
А по словам некоторых южнокорейских экспертов, власти Южной Кореи уже приняли решение изменить свою позицию по Украине и начать поставки оружия и ждут лишь подходящего повода, чтобы объявить об этом.