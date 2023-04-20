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Британское издание: руководство ЕС не заботят проблемы стран Европы, что показала история с украинским зерном

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Британское издание: руководство ЕС не заботят проблемы стран Европы, что показала история с украинским зерном

Руководству Евросоюза пора провести реорганизацию системы управления, а также прекратить приказывать правительствам стран Европы. В противном случае Брюссель рискует оказаться не у дел или даже своими действиями вызвать раскол в рядах своих союзников. Такое мнение высказал Эндрю Теттенборн, профессор права в юридической школе Суонси.


В статье, опубликованной в британском издании The Spectator, Теттенборн подчеркнул, что реакция руководства Евросоюза на недавнее решение властей Польши, Венгрии и Словакии о запрете импорта зерна из Украины наглядно демонстрирует, насколько Брюссель далек от насущных европейских проблем.

Теттерборн отмечает, что на протяжении почти всей истории существования Евросоюза руководство этого образования видело свою миссию в стремлении непрерывно расширять имеющиеся у него полномочия и руководить действиями членов ЕС, однако такая политика отталкивает страны Восточной Европы.

Британский профессор считает, что руководству Евросоюза необходимо осознать, что в будущем возникнет необходимость отступить от подобной тактики, провести оперативное реформирование всей структуры и в дальнейшем руководствоваться принципами консенсуса между национальными правительствами европейских стран. В противном случае может возникнуть раскол в рядах стран-членов ЕС.

По мнению Теттерборна, сущность проблемы Евросоюза наглядно демонстрирует недавняя история с переизбытком украинского зерна, беспошлинно поставляемого в страны Восточной Европы, что угрожает банкротством местным производителям и подрывом сельскохозяйственного сектора.
Использованы фотографии:
Pixabay
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:35
    +1
    Грызня между еврочиновниками по зерновой сделке знатная ,и она уже перешла на снабжение оружием Украины.Верховодит Польша.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:36
    +1
    Британское издание: руководство ЕС не заботят проблемы стран Европы, что показала история с украинским зерном
    Это даже НЕ СМЕШНО!!!
    Что вообще заботит руководство гейропы!!! Благополучие ... ПОЛОСАТИИ и своё личное благополучие, в той же-ж полосатии и НЕ БОЛЕЕ ТОГО!
    В общем, не о чем дискутировать ...
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:41
    +1
    Почему все забывают, что изначально украинское зерно предназначалось бедным голодающим неграм в Африке? Именно по этой причине и была заключена пресловутая "зерновая сделка", чтобы негры в Африке не умирали с голодухи. А оказалось вон оно че!
  4. blackcat
    blackcat Сегодня, 10:44
    +1
    Цитата: rocket757
    Британское издание: руководство ЕС не заботят проблемы стран Европы, что показала история с украинским зерном
    Это даже НЕ СМЕШНО!!!
    Что вообще заботит руководство гейропы!!! Благополучие ... ПОЛОСАТИИ и своё личное благополучие, в той же-ж полосатии и НЕ БОЛЕЕ ТОГО!
    В общем, не о чем дискутировать ...

    Полностью поддерживаю , проснулись , руководство Евросоюза уже давно заботит только личное благополучие am
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:53
      0
      Про национальные правительства ещё можно порассуждать, о некоторых, исключительных ....
      А вот всё наднациональное, как бы общее для всех, тут и рассуждать нечего ... филиал одной из контор полосатиков, функционирующий, управляющий аборигенами и прочими "союзничками" ...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:51
    0
    Критик нашелся. Сами выскочили из ЕС, а сейчас критикуют из-за пролива. А по большому счету сегодня наплевать на проблемы ЕС, чем хуже для них, тем лучше для нас. За поставки оружия, наемников, обучение хероев должны ответить евро, рублем, тугриками.....
  6. Магог_
    Магог_ Сегодня, 11:20
    +1
    Помните что на Западе говорили про Советский Союз ? Теперь нам впору заметить : "Евросоюз - тюрьма народов !"
    По этой "зерновой сделке", кажется, только у нас переживания. Вот уж
    надоели эти стенания : "ах, какой цинизм, всё зерно оседает на складах западных компаний, вторая часть сделки заблокирована...", и продолжаем "вестись" на предложения Запада, доказывать им какие мы хорошие и договороспособные... Наше руководство оставляет во всём мире впечатление о своём поведении как не совсем нормальное и адекватное, больное, ... или наши декларации не соответствуют реальным делам и намерениям российской власти, а это уже серьёзнее...
    Как в обычной жизни происходит ? С теми, кто попался на обмане, прекращают все отношения... Когда же в большой политике нашего руководства будет проявляться что-то похожее ? Или так много разрушили у себя, что уже невозможно вести адекватную политику ?! Тогда не надо сотрясать воздух призывами к нравственности и обязательности в отношениях стран, если у себя внутри позволили всё.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:26
    0
    Брюссель рискует оказаться не у дел или даже своими действиями вызвать раскол в рядах своих союзников.
    Все постепенно к этому идет и дело не только в примере с украинским зерном. Требование к странам союза следовать исключительно курсу брюссельских чиновников во вред своим национальным интересам и в разрез с ними уже в отдельных странах вызывает закономерное недовольство и раздражение. Намедни Борель отличился тем, что назвал единую позицию по Украине, которая обязана быть в ЕС европейским плюрализмом, очевидно даже не понимая значения этого слова.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:47
    +1
    Британский профессор считает, что руководству Евросоюза необходимо осознать, что в будущем возникнет необходимость отступить от подобной тактики

    Может странам входящим в этот ЕС, пора осознать и задуматься -"кто нами правит и зачем нам, эти ожиревшие, тупые евробюрократы", ведь страны жили и могут жить без этой прокладки "Тампекс". Евросоюз выгоден только странам лимитрофам, да ещё нищебродам из Руины и Молдовы, которые думают, что ЕС для них мёд, сахар и манна небесная.
  9. Prapor
    Prapor Сегодня, 11:57
    0
    очень интересно, но нифига не понятно.... зачем зерно вывозилось в Европу? Можно же было напрямую сухогрузы гнать прямо в Африку до места назначения, а что бы не было ни у кого соблазна в охрану выслать несколько военных кораблей русско-турецких например? И так с начало было понятно, что вся эта сделка какая-то афера хитрожопая