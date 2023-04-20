Руководству Евросоюза пора провести реорганизацию системы управления, а также прекратить приказывать правительствам стран Европы. В противном случае Брюссель рискует оказаться не у дел или даже своими действиями вызвать раскол в рядах своих союзников. Такое мнение высказал Эндрю Теттенборн, профессор права в юридической школе Суонси.
В статье, опубликованной в британском издании The Spectator, Теттенборн подчеркнул, что реакция руководства Евросоюза на недавнее решение властей Польши, Венгрии и Словакии о запрете импорта зерна из Украины наглядно демонстрирует, насколько Брюссель далек от насущных европейских проблем.
Теттерборн отмечает, что на протяжении почти всей истории существования Евросоюза руководство этого образования видело свою миссию в стремлении непрерывно расширять имеющиеся у него полномочия и руководить действиями членов ЕС, однако такая политика отталкивает страны Восточной Европы.
Британский профессор считает, что руководству Евросоюза необходимо осознать, что в будущем возникнет необходимость отступить от подобной тактики, провести оперативное реформирование всей структуры и в дальнейшем руководствоваться принципами консенсуса между национальными правительствами европейских стран. В противном случае может возникнуть раскол в рядах стран-членов ЕС.
По мнению Теттерборна, сущность проблемы Евросоюза наглядно демонстрирует недавняя история с переизбытком украинского зерна, беспошлинно поставляемого в страны Восточной Европы, что угрожает банкротством местным производителям и подрывом сельскохозяйственного сектора.