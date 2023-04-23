«Мардер», «Хетцер» и другие немецкие и румынские самоходные артиллерийские установки на базе танков Pz.Kpfw.35(t) и Pz.Kpfw.38(t)

На начальном этапе Второй мировой лёгкие танки чешского производства Pz. Kpfw. 35 (t) и Pz. Kpfw. 38 (t) составляли значительную долю танкового парка нацистской Германии. Однако с учётом того, что на Pz. Kpfw. 35 (t) и ранних модификациях Pz. Kpfw. 38 (t) толщина лобовой брони не превышала 25 мм, эти бронированные машины легко поражались не только всеми советскими противотанковыми орудиями, но и 14,5-мм бронебойными ружьями.
Увеличение лобовой брони Pz. Kpfw. 38 (t) поздних модификаций до 50 мм несколько повысило защищенность, но тесная башня не позволяла установить на чешские танки орудие калибром более 37-мм, что существенно ограничивало возможности при стрельбе осколочным снарядом по живой силе, не позволяло эффективно разрушать полевые укрепления и противодействовать советским Т-34 и КВ. К концу 1942 года танки Pz. Kpfw. 35 (t) и Pz. Kpfw. 38 (t) остались в учебных подразделениях и использовались для борьбы с партизанами. Часть уцелевших танков переделали в бронированные транспортёры боеприпасов и артиллерийские тягачи или передали союзникам.
Немецкая администрация отдавала себе отчёт, что переход промышленности протектората Богемия и Моравия на выпуск танков германского образца потребует значительных капиталовложений и отрицательно скажется на темпах производства, что в военное время было крайне не желательно. В связи с этим удачное шасси танка Pz. Kpfw. 38 (t) использовали для производства нескольких типов самоходных артиллерийских установок, бронированных огнемётных и ремонтно-эвакуационных машин, а также транспортёров боеприпасов.
Румынская самоходная артиллерийская установка TACAM R-2 на базе танка Pz. Kpfw. 35 (t)
Немецкое командование понимало, что захваченные после аннексии Чехословакии лёгкие танки Pz. Kpfw. 35 (t) во многом устарели. Однако в связи с нехваткой бронетехники эти машины участвовали в нападении на Польшу, в боях во Франции и в операции «Барбаросса».
Весной 1942 года Pz. Kpfw. 35 (t) по причине больших потерь фактически перестали использоваться в частях первой линии. Практически все уцелевшие к концу 1942 года танки переделали в бронированные тягачи или передали Румынии.
С учётом насыщения боевых порядков РККА средними и тяжелыми танками с противоснарядным бронированием и кардинальным усилением советской противотанковой обороны румынские R-2 (лицензионный вариант LT vz. 35) и переданные немцами Pz. Kpfw. 35 (t) не имели перспектив при применении их в исходном виде. В связи с этим было принято решение переделать 40 танков R-2 и LT vz. 35 в противотанковые самоходные артиллерийские установки, вооружив их трофейными советскими 76,2-мм пушками ЗиС-3. Однако полностью воплотить в жизнь эти планы не получилось, с учётом прототипа удалось построить 21 САУ.
САУ TACAM R-2 в Национальном военном музее в Бухаресте
Создание ПТ САУ было поручено фирме Leonida. Установка получила обозначение TACAM R-2 (рум. Tun Anticar pe Afet Mobil R-2 – самоходное противотанковое орудие на шасси танка R-2).
76,2-мм орудие устанавливалось в трёхгранной открытой сверху бронированной рубке, прикрывающей само орудие и расчёт. Согласно румынским источникам, орудийные рубки САУ TACAM R-2 собирались из листов брони, срезанной с советских танков Т-26 и БТ-7. 76-мм орудие могло наводиться в горизонтальном секторе 30°, углы вертикальной наводки: от –5° до +25°. Боекомплект составлял 30 снарядов. В лобовом листе был сохранён 7,92-мм пулемёт TK vz. 37 (ZB-53), что позволяло бороться с пехотой. Экипаж – 4 человека.
По сравнению с базовой машиной САУ TACAM R-2 стала тяжелей примерно на 1 т, и её вес в боевом положении приблизился к 12 т. Увеличение веса привело к снижению подвижности и запаса хода. Максимальная скорость движения по шоссе не превышала 30 км/ч, а заправки баков хватало на 160 км.
По боевым характеристикам установка TACAM R-2 примерно соответствовала САУ СУ-76М и при грамотном применении могла успешно бороться с Т-34. Советский 76,2-мм тупоголовый бронебойный снаряд 53-БР-350А с начальной скоростью 662 м/с на дистанции 500 м по нормали пробивал 70-мм броню.
Первая партия из 10 самоходок была направлена на фронт в июле 1944 года. После того, как Румыния перешла на сторону СССР, установки TACAM R-2 участвовали в боях с немцами. Самоходки воевали в Северной Трансильвании и Чехословакии. Несколько машин было потеряно. До наших дней дошла одна САУ TACAM R-2, сейчас она экспонируется в румынском Национальном военном музее в Бухаресте.
Самоходные артиллерийские установки семейства Marder III
С первых дней кампании на Востоке немецкие войска столкнулись с прорывами советских танков. Зачастую противотанковые подразделения, оснащённые буксируемыми орудиями, не успевали развернуться в нужном месте или сменить занятую позицию. В гораздо более выигрышном положении оказались самоходные установки на танковом шасси, способные передвигаться по пересечённой местности и слабым грунтам. Противотанковые САУ могли вести огонь без предварительного развёртывания, быстро выйти из-под обстрела, совершить маневр и занять выгодную позицию. Кроме того, в отличие от буксируемых пушек, самоходки могли сопровождать танки и в атаке, поддерживая их огнем в течение всего боя.
В качестве базы при создании самоходных истребителей танков использовались различные шасси легких танков, в том числе Pz. Kpfw. 38 (t). Помимо советских 76,2-мм орудий, на чешское шасси также устанавливались немецкие 75-мм противотанковые пушки PaK. 40. Самоходные артиллерийские установки с 75–76,2-мм пушками на базе Pz. Kpfw. 38 (t) получили обозначение Marder III (нем. marder – куница).
Первый истребитель танков 7,62 cm PaK (r) auf Pz. 38 (t) Marder III (Sd. Kfz. 139) выехал из сборочного цеха предприятия Boehmisch-Mahrish-Maschinenfabrik в Праге (бывшая чешская CzKD) 10 апреля 1942 года.
Истребитель танков Sd. Kfz. 139 Marder III
Самоходка была вооружена модернизированной трофейной советской 76,2-мм дивизионной пушкой Ф-22, получившей после доработки обозначение PaK 36 (r). Для самообороны от пехоты имелся 7,92-мм пулемёт MG. 37 (t).
Летом и осенью 1941 года вермахт захватил приблизительно 1 300 советских пушек Ф-22. Часть из них немцы использовали в буксируемом варианте, а часть – для вооружения самоходно-артиллерийских установок. Первоначально трофейные орудия применялись в оригинальном виде под обозначением 7,62 cm FK 296 (r). Но в конце 1941 года немецкие инженеры, изучив орудие, выяснили, что оно имеет большой запас прочности, после чего был разработан проект модернизации Ф-22 в противотанковую пушку 7,62 cm PaK 36 (r).
В конструкцию артиллерийской системы внесли изменения, касающиеся механизмов наведения и отката. Штатный щит заменили двухслойным и низкопрофильным. Но самое главное – немецкие специалисты разработали для трофейной пушки новый выстрел с гильзой бутылочной формы, что позволило увеличить метательный заряд в 2,4 раза. Под новый выстрел пришлось расточить камору, а для уменьшения силы отдачи установить дульный тормоз. Фактически немецкие инженеры вернулись к тому, что В. Г. Грабин предлагал в 1935 году.
Стоит признать, что массовая переделка Ф-22 в 7,62 cm Pak. 36 (r) себя оправдала, поскольку стоимость переделки была на порядок дешевле стоимости нового орудия. Изготовление противотанковых пушек PaK 36 (r) началось в 1942 году и завершилось в конце 1943 года.
Благодаря увеличению дульной энергии, удалось существенно повысить бронепробиваемость. Немецкий 76,2-мм бронебойно-трассирующий снаряд с баллистическим наконечником 7,62 cm Pzgr. 39 массой 7,6 кг имел начальную скорость 740 м/с и на дальности 500 м по нормали мог пробить 108-мм броню.
В меньших количествах выпускались выстрелы с подкалиберным бронебойным снарядом 7,62 cm Pzgr. 40. При начальной скорости 990 м/с снаряд массой 3,9 кг на дистанции 500 м под прямым углом пробивал 140-мм броню. В боекомплект также могли входить кумулятивные снаряды 7,62 cm Gr. 38 Hl/B и 7,62 cm Gr. 38 Hl/С массой 4,62 кг и 5,05 кг, которые (вне зависимости от дальности) по нормали обеспечивали пробитие 90–100-мм брони.
Для полноты картины уместно сравнить 7,62 cm Pak. 36 (r) с 75-мм противотанковым орудием 7,5 cm Pak. 40, которое по стоимости, комплексу служебно-эксплуатационных и боевых характеристик можно считать лучшим из массово выпускаемых в Германии в годы войны. На дальности 500 м 75-мм бронебойный снаряд по нормали мог пробить 118-мм броню. При тех же условиях бронепробиваемость подкалиберным снарядом составляла 146 мм.
Таким образом, можно констатировать, что орудия в части бронепробиваемости имели практически равные характеристики и уверенно обеспечивали поражение средних танков на реальных дистанциях стрельбы.
На самоходке орудие 7,62 cm Pak. 36 (r) устанавливалось на лафет, монтировавшийся в неподвижной низкопрофильной клёпаной открытой сверху и сзади рубке. Само орудие прикрывалось п-образным щитком толщиной 14,5 мм, защищавшим от пуль и осколков. Фронтальная часть корпуса САУ и лоб рубки имели толщину 50 мм, борта и корма корпуса – 15 мм, борт рубки – 16 мм. Орудие имело горизонтальные углы обстрела 21° влево и вправо от продольной оси танка. Вертикальные углы наведения колебались в пределах от –6° до +18°. Вспомогательное вооружение САУ состояло из пулемета MG 37 (t).
Машина с боевой массой 10,7 т оснащалась карбюраторным двигателем мощностью 140 л. с. и могла двигаться по шоссе со скоростью 38 км/ч. Запас хода по шоссе – 185 км. Экипаж – 4 человека.
Истребитель танков Sd. Kfz. 139 Marder III в окрестностях Сталинграда. Восточный фронт, август 1942 года
Серийный выпуск ПТ САУ Sd. Kfz. 139 Marder III, вооруженных орудием 7,62 cm Pak. 36 (r), продолжался до ноября 1942 года. Всего было построено 344 новых САУ, ещё 19 самоходок данного типа переделали из линейных лёгких танков Pz. Kpfw. 38 (t), требовавших восстановительного ремонта.
С ноября 1942 года на шасси Pz. Kpfw. 38 (t) вместо 7,62 cm Pak. 36 начали устанавливать противотанковую пушку 7,5 cm Pak. 40/3. Данная модификация известна как Sd. Kfz. 138 Ausf. Н Marder III (Marder III Ausf. H).
Истребитель танков Sd. Kfz. 138 Ausf. Н Marder III
Как и на предыдущей модификации, неподвижная рубка открытого типа устанавливалась в середине корпуса. Ходовая часть и корпус базового танка остались без изменений. Визуальные отличия между моделями с 76,2-мм и 75-мм пушками заключались в конструкции рубки и во внешних различиях орудий. Боевая масса возросла на 100 кг. Защищенность и подвижность машины практически не изменились. Для стрельбы по воздушным целям на кронштейне на одном из бортов рубки или на дуге над боевым отделением мог монтироваться пулемет MG. 34. Боекомплект включал 38 выстрелов к пушке и 600 патронов к пулеметам.
Серийный выпуск ПТ САУ Marder III Ausf. H продолжался с ноября 1942 по октябрь 1943 года. За этот период было выпущено 243 САУ, ещё 338 самоходок данного типа переделали из линейных лёгких танков.
В мае 1943 года появилась САУ Sd. Kfz. 138 Ausf. М Marder III (Marder III Ausf. М) с неподвижной рубкой открытого типа, размещенной в кормовой части корпуса. На этой модификации корпус самоходки полностью был переработан. Сократилось число деталей и клепаных соединений, широко применялась сварка. Машина стала ниже, а толщина брони была уменьшена почти вдвое. В передней части самоходки сохранилось только место механика-водителя, прикрытое литой башенкой со смотровым прибором и двухстворчатым посадочным люком. Боевое и моторное отделения поменяли местами. Шестицилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Praga АС мощностью 150 л. с. сдвинули вперед, в среднюю часть корпуса, ликвидировав при этом карданный вал.
Броневые листы толщиной от 6 до 15 мм собирались на каркасе из уголков с помощью болтов с пулестойкими головками. Кормовая стенка рубки выполнялась откидной на петлях. Установка пушки обеспечивала углы горизонтального наведения до 21° влево и вправо. Вертикальные углы наведения колебались в диапазоне от –5° до +13°. Скорострельность орудия достигала 14 выстр./мин. В распоряжении экипажа имелся пулемет MG. 34 или MG. 42, который устанавливался на кронштейне на одном из бортов рубки или на дуге над боевым отделением.
Истребитель танков Sd. Kfz. 138 Ausf. М Marder III
За счёт уменьшения толщины лобовых броневых листов с 50 до 10–15 мм удалось снизить стоимость производства, а боевая масса стала меньше на 300 кг. Благодаря использованию более мощного двигателя и снижению массы удалось улучшить подвижность машины. Максимальная скорость на шоссе – до 45 км/ч. Запас хода по шоссе – 190 км. Экипаж – 3 человека.
Самоходная установка Marder III Ausf. М оказалась наименее защищенной модификацией, зато наиболее мобильной, скоростной и проходимой, а также наименее заметной, благодаря чему хорошо подходила для действий из засад. В целом же, несмотря на конструктивные отличия, Marder III Ausf. H и Marder III Ausf. М обладали практически одинаковыми показателями боевой эффективности.
ПТ САУ Marder III Ausf. М. Восточный фронт, Польша, лето 1944 года
До мая 1944 года было построено 975 самоходок ПТ САУ Marder III Ausf. М. Всего до июня 1944 года предприятие ВММ сдало заказчику 1 919 самоходных артиллерийских установок семейства Marder III, которые воевали до последних дней войны.
150-мм самоходная артиллерийская установка Grille
В марте 1942 года представители завода ВММ предложили, помимо истребителей танков, разработать ряд других установок на базе Pz. Kpfw. 38 (t), в том числе САУ, вооружённую тяжелым полевым орудием 15 cm sIG 33 (нем. 15 cm schweres Infanterie Geschütz 33).
Буксируемые 150-мм орудия 15 cm sIG. 33 придавались пехотным полкам. По штатам 1940 года в полковой артиллерийской батарее полагалось иметь 6 лёгких пушек 7,5 cm le. IG. 18 и два тяжелых орудия 15 cm sIG. 33.
150-мм пехотное орудие обладало очень неплохими характеристиками. Максимальный угол возвышения составлял 73º – то есть орудие являлось полноценной гаубицей. Диапазон углов горизонтальной наводки, несмотря на простой однобрусный лафет, также был довольно большим – по 11,5º вправо и влево. Масса в варианте для мехтяги – 1 825 кг.
Для стрельбы использовались выстрелы с раздельно-гильзовым заряжанием. Скорострельность – до 4 выстр./мин. Осколочно-фугасные гранаты 15 cm IGr. 33 и 15 cm IGr. 38 массой 38 кг содержали 7,8–8,3 кг тротила или аматола. При установке взрывателя на мгновенное действие убойные осколки разлетались на 20 м вперед, 40–45 м в сторону и 5 метров назад. Фугасного действия снарядов было более чем достаточно для разрушения лёгких полевых фортификационных сооружений. Снаряды преодолевали укрытия толщиной до трех метров из земли и бревен. В конце 1941 года в войска начали поступать кумулятивные снаряды 15 cm IGr. 39 HL/A с бронепробиваемостью по нормали 160 мм. При массе 24,6 кг снаряд снаряжался 4,14 кг гексогена. Табличная дальность стрельбы таким снарядом составляла 1 800 м, эффективная – не более 400 м.
Опыт боевого применения продемонстрировал высокую боевую эффективность 150-мм пехотных орудий. В то же время сравнительно большой вес затруднял перекатывание на поле боя силами расчета. Вполне логичным решением для повышения мобильности стало создание самоходного варианта.
При создании САУ, получившей обозначение 15 cm sIG 33 (Sfl.) auf Pz. Kpfw. 38 (t) Ausf. H (также известна как Sd. Kfz. 138/1 Grille), была проделана та же работа, что при разработке ПТ САУ Marder III , но соразмерно новому орудию было увеличено и боевое отделение машины. Лобовую часть с шаровой пулемётной установкой стрелка-радиста и смотровым прибором механика-водителя переделали. Вместо 50-мм лобового бронелиста устанавливался лист из катаной брони толщиной 15 мм. Толщина бортов корпуса и рубки составляла 10–15 мм. В кормовой части открытой сверху рубки имелась двустворчатая бронированная дверца.
САУ Sd. Kfz. 138/1 aust H Grille
Масса САУ в боевом положении составляла 11,5 т. Карбюраторный двигатель мощностью 100 л. с. мог разогнать машину на шоссе до 42 км/ч. Запас хода – до 185 км. Экипаж – 4 человека. Боезапас – 20 выстрелов.
Оборотной стороной высокой огневой мощи являлась низкая устойчивость при стрельбе. Лёгкое шасси мало подходило для столь тяжёлой артиллерийской системы с большой отдачей. При ведении огня под небольшими углами возвышения САУ после каждого выстрела отпрыгивала назад.
По штатному расписанию танковых и панцергренадерских дивизий, принятому в 1943 году, каждое соединение должно было иметь 12 150-мм самоходных орудий, которые придавались непосредственно панцергренадерским полкам в качестве машин огневой поддержки. Механизированным полкам на бронетранспортерах и моторизованным полкам на грузовых автомобилях полагалось по шесть 150-мм САУ. Однако по причине дефицита самоходных гаубиц штатное расписание часто не соблюдалось.
В связи с относительно небольшим возимым боезапасом батарее из трёх САУ придавался транспортёр боеприпасов, который имел аналогичную ходовую часть и рубку без орудия. В случае необходимости транспортёр можно было конверсировать в САУ.
Согласно справочным данным, пражское предприятие Boehmisch-Mahrish-Maschinenfabrik выпустило 390 САУ и 102 транспортёра. Последние самоходки улучшенной модификации 15 cm sIG 33/2 (Sfl.) Ausf. М были сданы заказчику в марте 1945 года. По состоянию на март 1945 в войсках числилось 173 самоходки Grille. Впервые «Грилле» были задействованы в боях на Курской дуге летом 1943 года.
Противотанковая самоходная артиллерийская установка Hetzer
Истребитель танков Hetzer является самой известной САУ, созданной на базе чешского лёгкого танка Pz. Kpfw. 38 (t). После того, как Германия во второй половине 1943 года перешла к стратегической обороне, ещё более остро стала ощущаться нехватка мобильных противотанковых средств.
К тому моменту командованию вермахта стало ясно, что легкие противотанковые САУ Marder III уже не в полной мере соответствуют поставленным перед ними задачам. Эти истребители танков, имевшие мощное вооружение, были прикрыты только противопульной бронёй. Открытая сверху и сзади рубка не защищала расчёт от миномётных мин и осколочных гранат. Восточный фронт перемалывал самоходки, построенные на шасси Pz. Kpfw. III и Pz. Kpfw. IV, быстрей, чем их успевали выпускать, и в начале 1944 года встал вопрос о создании новой адекватно защищённой ПТ САУ, способной действовать в одних боевых порядках со средними танками.
Новая ПТ САУ должна была стать максимально простой, дешёвой, пригодной для выпуска в больших количествах, подвижной и эффективной на поле боя. Поскольку германские танкостроительные предприятия в силу бомбёжек и нехватки ресурсов хронически не справлялись с выпуском требуемого количества бронетанковой техники, то, чтобы не снижать выпуск немецких танков, новую машину было предложено строить на базе устаревшего лёгкого танка Pz. Kpfw. 38 (t). За эталон технологичности приняли танк Pz. Kpfw. V. За те же человеко-часы, затрачиваемые на производство одной «Пантеры», надо было построить три самоходки с равноценной огневой мощью.
Создание новой ПТ САУ было бы невозможно без вклада, внесенного инженерами и рабочими предприятия BMM. Проектирование и сборка самоходок осуществлялись высокими темпами. Первые 3 машины для испытаний изготовили в марте 1944 года, а уже в апреле истребитель танков был принят на вооружение под названием Sd. Kfz. 182 Jagdpanzer 38 (t), в войсках эта машина получила прозвище Hetzer (нем. hetzer – борзая). К производству самоходок также подключилась фирма Skoda, которая в июле 1944 года сдала первые 10 машин.
Данные по объёмам производства сильно разнятся, но с большой долей вероятности можно утверждать, что до апреля 1945 года фирмам BMM и Skoda удалось построить около 3 000 САУ Jagdpanzer 38 (t), которые в основном применялись в истребительно-противотанковых дивизионах моторизованных и пехотных дивизий вермахта.
Истребитель танков Sd. Kfz. 182 Jagdpanzer 38 (t)
Новая противотанковая самоходка имела низкий корпус с рациональными наклонами лобовых и верхних бортовых бронелистов, и вооружалась 75-мм пушкой с длиной ствола 48 калибров. Орудие было защищёно литой бронемаской типа «свиное рыло».
Боекомплект орудия на машинах ранних выпусков составлял 41 выстрел, с ноября 1944 года он был увеличен до 46 выстрелов. На крыше корпуса устанавливался 7,92-мм пулемет, прикрытый бронещитком. Двигатель размещался в задней части машины, ведущие колеса и трансмиссия находились в передней части. При создании «Хетцера» было внедрено много принципиально новых решений. Хотя конструкторы и пытались добиться максимальной унификации с легким истребителем танков Marder III и танком Pz. Kpfw 38 (t), корпус из относительно толстых бронелистов был изготовлен при помощи сварки, а не болтов. Такая технология применялась в Чехословакии впервые.
Сварной корпус, кроме крыши моторного и боевого отделений, был герметичным и монолитным. После освоения сварочных работ, трудоемкость его изготовления в сравнении с клепаным методом сократилась практически в два раза. Носовая часть самоходки состояла из бронелистов толщиной 60 мм, которые были установлены под большими углами наклона – 40° нижний и 60° верхний. Борта и корма «Хетцера» имели толщину 20 мм. Лобовая броня выдерживала обстрел 45–76,2-мм бронебойными снарядами с расстояния более 300 м. Бортовая броня предохраняла от бронебойных винтовочных пуль, выпущенных в упор, крупных осколков и 14,5-мм пуль на дистанции более 200 м.
Для машины с достаточно мощным вооружением и неплохой бронезащитой лобовой проекции «Хетцер» имел относительно небольшой вес – 16 т. 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Praga АЕ, мощностью 160 л. с. обеспечивал скорость до 40 км/ч. Запас хода по шоссе – 180 км. Экипаж – 4 человека. Для внешней связи линейные САУ оборудовались УКВ радиостанциями FuG 5. Командирские машины имели дополнительные СВ радиостанции FuG 8.
Малые габариты «Хетцера» снижали его уязвимость в бою и облегчали маскировку. В то же время условия работы экипажа внутри САУ были очень стеснёнными. Орудие имело малые углы наводки в горизонтальной плоскости (16°), что требовало очень согласованной работы наводчика и механика-водителя. Много нареканий вызывал неудовлетворительный обзор. Перегруженное шасси часто ломалось при движении по сильно пересечённой местности.
Но даже с учётом всех этих недостатков самоходка считалась удачной и активно использовалась на Восточном и Западном фронте. По состоянию на 10 апреля 1945 года в боевых частях находилось 915 «Хетцеров».
Помимо ПТ САУ, на этой же базе было построено около полусотни бронированных огнемётных машин Flammpanzer 38 (t), на которых 75-мм орудие заменили пневматическим огнемётом Flammenwerfer 41 с размещением в боевом отделении бака с огнеметной смесью ёмкостью 700 л. Дальность действия огнемёта составляла 50–60 метров, а максимальная длительность работы – 87 с.
Для эвакуации неисправной и подбитой бронетехники предназначалась бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 38, построенная в количестве 170 единиц.
БРЭМ Bergepanzer 38
По сравнению с базовой машиной БРЭМ имела рубку уменьшенной высоты без амбразуры в лобовой бронеплите и с открытым сверху боевым отделением, закрывавшимся тентом, а её вооружение ограничивалось пулемётом MG. 34. Из специального оборудования имелся двухтонный кран и приспособления для буксировки. Часть машин также оборудовалась откидным упором-сошником и 5-тонной лебёдкой.
В конце войны была предпринята попытка запустить в серийное производство 150-мм самоходную установку 15 cm s.I.G. 33/2 (Sf). В качестве базы для САУ использовалась БРЭМ Bergepanzer 38, от которой самоходка отличалась установленной в открытой сверху рубке 150-мм пушкой s.I.G. 33, имевшей углы вертикального наведения от 0 до +73°, горизонтального: ±5°. Лобовая часть и борта рубки собирались из 10–15-мм броневых листов. Возимый боекомплект ограничивался 15 выстрелами. Ряд источников утверждает, что удалось построить три десятка таких САУ.
Противотанковая самоходная артиллерийская установка Waffentrager
Ещё самоходной установкой, построенной с использованием базы Pz. Kpfw. 38 (t) стала Waffentrager 8,8 cm PaK. 43 L/71. Техническое задание на разработку этой боевой машины, которая в немецкой классификации именовалась Waffentrager (носитель вооружения), было сформулировано отделом артиллерийско-технического снабжения в конце 1942 года.
При проектировании этой машины предполагалось создать недорогую единую универсальную платформу для 88–127-мм противотанковых орудий и 150-мм гаубицы. Однако из-за перегруженности конструкторских бюро и заводов другими заказами до стадии практической реализации удалось довести только проект ПТ САУ, вооруженной 88-мм противотанковым орудием PaK. 43. В феврале 1944 года получил одобрение окончательный вариант на шасси серийной самоходки Jagdpanzer 38 (t) Hetzer.
Выбор вооружения был связан с тем, что пушка 8,8 cm Pak. 43 в боевом положении весила 4 400 кг, и её перекатывание на поле боя силами расчёта было практически невозможным. Для транспортировки Pak. 43 требовался достаточно мощный тягач. Проходимость сцепки тягача с орудием на слабых грунтах была неудовлетворительной. В то же время 88-мм орудие Pak. 43 было очень мощным и обеспечивало уверенное поражение всех советских танков, применявшихся во Второй мировой войне.
Противотанковая пушка 8,8 cm PaK. 43 L/71 монтировалась на тумбовой установке и могла вести огонь в круговом секторе. Правда, стрельба с ходу не допускалась. Для защиты от попаданий пуль легкого стрелкового оружия устанавливался броневой щит толщиной 5 мм. Корпус самоходной установки имел сварную конструкцию и собирался из катаных листов броневой стали толщиной 8–20 мм.
Противотанковая самоходная артиллерийская установка Waffentrager 8,8 cm PaK. 43 L/71
Карбюраторный двигатель мощностью 100 л. с. находился в передней части корпуса. Боевая масса машины составляла 11,2 т. Максимальная скорость движения по шоссе 36 км/ч. Запас хода по шоссе – 110 км, по просёлку – 70 км.
В целом самоходная установка, вооруженная 88-мм орудием PaK. 43, оказалась удачной. Стоила она дешевле, чем другие германские ПТ САУ, выпускаемые в 1944–1945 гг., а эффективность при использовании с заранее выбранных позиций могла быть весьма высокой. В случае налаживания массового выпуска установка Waffentrager имела шансы стать одной из лучших лёгких САУ финального периода войны.
Установить, сколько удалось построить противотанковых самоходок Waffentrager, сейчас не представляется возможным. Вероятно, до прекращения работы германских заводов, занятых выпуском бронетехники, удалось собрать несколько десятков САУ. Две самоходки были захвачены в мае частями 3-й армии (1-й Белорусский фронт) при штурме Берлина.
Зенитные самоходные установки
Помимо истребителя танков Sd. Kfz. 182 Jagdpanzer 38 (t) (Hetzer), на шасси танка Pz. Kpfw. 38 (t) были созданы и серийно строились зенитные самоходные установки, вооруженные 20–30-мм автоматическими пушками. Прототип ЗСУ Flakpanzer 38 (t), спроектированный специалистами фирмы BMM, поступил на испытания летом 1943 года.
ЗСУ Flakpanzer 38(t)
Зенитная самоходка имела компоновку с расположением трансмиссионного отделения в лобовой части корпуса, отделения управления за ним, моторного отделения в средней части корпуса и боевого – в кормовой. Неподвижная открытая сверху рубка размещалась в кормовой части корпуса, её стенки собирались из 10-мм броневых листов и обеспечивали защиту от пуль и осколков. Верхние части стенок рубки откидывались, что обеспечивало свободный сектор обстрела для 20-мм зенитной автоматической пушки Flak 38. Экипаж состоял из четырёх человек.
Зенитный автомат крепился к тумбе, установленной на полу боевого отделения. Благодаря этому обеспечивался круговой обстрел и возможность вертикальной наводкой в пределах от −5 до +90°. Боекомплект на 1 040 унитарных выстрелов хранился в магазинах по 20 штук. Темп стрельбы Flak 38: 420–480 выстр./мин. Дальность стрельбы по воздушным целям – до 2 200 м.
Карбюраторный двигатель мощностью 150 л. с. по шоссе разгонял гусеничную машину массой в боевом положении 9 800 кг – до 42 км/ч. Запас хода – около 150 км.
ЗСУ Flakpanzer 38 (t) выпускалась с ноября 1943 по февраль 1944 года. Заказчик принял 141 установку, которые в основном направлялись в зенитные взводы (4 ЗСУ) танковых батальонов. В марте 1945 года на нескольких зенитных танках Flakpanzer 38 (t) 20-мм пушку 2,0 cm Flak 38 заменили 30-мм 3,0 сm Flak 103/38.
Внешне зенитный танк с 30-мм зениткой, созданной на базе авиапушки МК. 103, почти не отличался от ЗСУ Flakpanzer 38 (t). Зенитный автомат 3,0 сm Flak 103/38 был эффективней 2,0 cm Flak 38 примерно в 1,5 раза. Так как более тяжелый 30-мм снаряд медленней терял свою энергию, максимальная наклонная дальность стрельбы по воздушным целям составила 5 700 м, досягаемость по высоте – 4 700 м. За счёт использования ленточного питания и ящика на 40 выстрелов существенно увеличилась боевая скорострельность. Разрушительное действие 30-мм снаряда превосходило 20-мм снаряд примерно в два раза.
ЗСУ с 30-мм пушками в мае 1945 года участвовали в боях на территории Чехословакии и две из них были захвачены советскими войсками.
Продолжение следует...