Военное обозрение
Войти Регистрация

Стрелков: Противник за минувшие двое суток провел «разведку боем» на многих участках фронта

48
Стрелков: Противник за минувшие двое суток провел «разведку боем» на многих участках фронта

Накануне ряд украинских чиновников и экспертов начали распространять информацию о том, что анонсированное ранее контрнаступление ВСУ уже началось. В частности, об этом заявила замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, что, впрочем, и могло стать «катализатором» для дальнейших дискуссий.


Стоит отметить, что вышеупомянутую информацию многие восприняли скептически. Ведь о начале своего контрнаступления или его переносе на Украине говорят практически каждый день.

Между тем, некоторые признаки того, что ВСУ могут начать анонсированную операцию уже в ближайшие дни, все же есть. Так, экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков написал в своем ТГ-канале о том, что противник за минувшие двое суток провел «разведку боем» на многих участках фронта. Вероятно, именно об этом и говорила Маляр, заявляя о начале контрнаступления.

Со слов Стрелкова, украинские войска пытаются прощупать оборону ВС РФ и выяснить состав наших сил и средств на разных направлениях. При этом военный допустил, что часть из этих многочисленных атак могли быть отвлекающим маневром.

В то же время, экс-министр обороны ДНР отметил, что особое внимание привлекают атаки противника под Угледаром и в Запорожской области – на направлениях, которые выглядят наиболее перспективными для широкомасштабного наступления.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
48 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. пешик
    пешик Сегодня, 10:37
    -10
    В Артёмовске готовы как надо встретить ВСУ - Пригожин вроде говорил, что-то - дайте нам солдат ВСУ - мы их тут всех перемолем. Т.е. смысл в том, чтобы закрепившись на западных окраинах Артёмовска, уничтожить всех, поступающих туда с запада, противников, ВСУшников. Пока цели полного освобождения Артёмовска, как я понял, нет - он нужен для уничтожения противника в нём. Насколько лет это займёт, сложно сказать.
    Посмотрите профиль рельефа местности - Часов Яр и Артёмовск на высотах, между ними низина на 50 метров ниже - где лучше уничтожать контратакующего противника и перемалывать его силы - в городе, - на высоте, под прикрытием стен, а не в губительной открытой низине.
    1. Задира
      Задира Сегодня, 11:05
      +7
      В Артёмовске готовы как надо встретить ВСУ - Пригожин вроде говорил, что-то - дайте нам солдат ВСУ - мы их тут всех перемолем

      Кто сказал, что ВСУ обязательно пойдут в "мясную атаку"? А если будут атаковать большими силами в другом месте с целью окружить Артемовск и отрезать его? И не дай бог это получится. Кто кого тогда будет перемалывать?
      Разве военное искусство заключается только в пробивании стены своей головой?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 11:24
        +4
        Цитата: Задира
        Разве военное искусство заключается только в пробивании стены своей головой?

        Цитата: пешик
        где лучше уничтожать контратакующего противника и перемалывать его силы - в городе, - на высоте, под прикрытием стен, а не в губительной открытой низине.

        - Мне бы саблю да коня
        - Да на линию огня! ... am
      2. пешик
        пешик Сегодня, 11:25
        0
        Задира - так ВСУ уже идёт в мясную атаку - об этом последние несколько дней пишут об этом здесь, на ВО - уничтожение живой силы и техники в низине между Ч Яром и Артёмовском.
        Так хоть большими, хоть малыми - а скорее малыми; ВСУ же не дураки) идти толпой на укрепления Пригожина в городе.
        Военное искусство) - ВСУ хотят отнять город, вот и всё искусство - а в городе наши укрепления за бетонными стенами - это же лучше, чем перемалывать врага в открытой низинной местности. У ВСУ просто нет выхода, как - в пробивании стены своей головой и, им оставили замануху/ловушку в виде кусочка запада Артёмовска.
        1. Задира
          Задира Сегодня, 11:54
          +3
          ВСУ уже идёт в мясную атаку - об этом последние несколько дней пишут об этом здесь

          Пишут то, что необходимо для оболванивания обывателя. Приведу пример из недавних событий: помните "перегруппировку" ВС РФ в Харьковской области осенью прошлого года - вот это и есть образец маневренной войны (к сожалению, продемонстрированный противником)
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:37
    +25
    Можете как угодно относиться к Стрелку, но если бы не он, то Путин, просивший "повременить" с референдумом затолкал бы Донбасс обратно вна Украину и не было бы легендарного Славянска, ЛДНР вообще, а было бы унитарное нацистское гос-во "Украйина".
    Да, его травили и он от обиды допускал некорректные высказывания, но сейчас он и его клуб Рассерженных Патриотов говорит очень умные вещи и к ним нужно внимательно прислушиваться, даже если эти вещи весьма нелицеприятные.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 11:08
      -11
      Цитата: Румaтa
      сейчас он и его клуб Рассерженных Патриотов говорит очень умные вещи и к ним нужно внимательно прислушиваться, даже если эти вещи весьма нелицеприятные.

      Если клуб Обиженных патриотов , нашел себе применение, только в болтовне , то грош им цена . Все таки аналитики ГШ обладают большим объемом информации , и в состоянии сделать правильные выводы . От полковника ФСБ хотелось бы видеть работу по профилю . Или и там с коллегами переругался ? Не хватает спецов по анти террору , люди работают на освобожденных территориях и Крыму , а в зоне усиливающего противостояния вся европейская часть РФ . Действия Стрелкова ( Гиркина ) не одобряю . hi
      1. Cartalon
        Cartalon Сегодня, 11:21
        +12
        Аналитики ГШ это те который прорыв противника под Харьковым проспали осенью?
        Или те которые наступление на Киев планировали?
        1. fif21
          fif21 Сегодня, 13:23
          -1
          Цитата: Cartalon
          Аналитики ГШ это те который прорыв противника под Харьковым проспали осенью?
          Или те которые наступление на Киев планировали?

          А , что Вам не нравится в наступлении на Киев ? Блестяще спланированная и проведенная операция . Лапин еще в мае -июне говорил о необходимости частичной мобилизации . Но к такому повороту событий, никто в руководстве готов не был . Укровермахт воюет с РФ , а РФ проводит специальную операцию,и это не косяк аналитиков ГШ . hi
          1. RED_ICE
            RED_ICE Сегодня, 13:46
            0
            Лапин, лапин. Начинали сво. А законом мобилизация предусмотрена в определенных случаях. И сво там нет. Если лапин и к плохо спланировали сво, не учтя много чего, или выполняли не правильно, зачем потом кричать что давайте проведем мобилизацию ибо у нас заканчиваются люди?
      2. AUL
        AUL Сегодня, 11:25
        -1
        Цитата: fif21
        От полковника ФСБ хотелось бы видеть работу по профилю .

        Мысль правильная, только кого вы сейчас имели в виду? laughing
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 13:00
          +1
          Цитата: AUL
          Это вы кого сейчас имели в виду? А вообще, тут вы правильно высказались!

          Ох, договоритесь вы оба...

          Во времена ВОВ за недостаточные темпы наступления был вызван в Кремль и жестко полюблен тов. Сталиным маршал Жуков Г.К. который, выйдя после нагоняя из кабинета, в сердцах сказал "Ну с-ка усатая, погоди. Я тебе все припомню". Эту фразу услышал ожидающий в приемной маршал Рокоссовский, который, зайдя в кабинет Сталина, с порога доложил, что Жуков только что обещал что-то припомнить усатой с-ке.
          Сталин снимает трубку телефона и просит охрану вернуть к нему Жукова. Жуков через минуту заходит в кабинет: "Вызвали, тов. Сталин?"
          Сталин, не спеша раскуривая трубку, спрашивает:
          - Товарищ Жюков. Ви, когда уходили от меня, упомянули какую-то усатую с-ку. Ви кого имели ввиду?
          - Э...э Гитлера, разумеется...
          - А Ви, товарищ Рокоссовский?
        2. fif21
          fif21 Сегодня, 13:07
          0
          Цитата: AUL
          Цитата: fif21
          От полковника ФСБ хотелось бы видеть работу по профилю .

          Мысль правильная, только кого вы сейчас имели в виду? laughing

          Ваш намек понятен . Но в данной статье речь идет о полковнике ФСБ Гиркине . За его плечами большой опыт участия в вооруженных конфликтах. Позиционирует себя , как православный монархист , сторонник белого движения . ( Вики ) hi
      3. Ryaruav
        Ryaruav Сегодня, 11:46
        -2
        При чем здесь ФСБ если он служил в гру мо
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:28
      -4
      Цитата: Румaтa
      Можете как угодно относиться к Стрелку, но если бы не он, то Путин, просивший "повременить" с референдумом затолкал бы Донбасс обратно вна Украину и не было бы легендарного Славянска, ЛДНР вообще, а было бы унитарное нацистское гос-во "Украйина".
      Да, его травили и он от обиды допускал некорректные высказывания, но сейчас он и его клуб Рассерженных Патриотов говорит очень умные вещи и к ним нужно внимательно прислушиваться, даже если эти вещи весьма нелицеприятные.

      Вы сами же и ответили на вопрос про Игоря Ивановича, раньше он - рисковал и действовал, а сейчас только - обиженно сердится.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:39
    +3
    Можно подумать, что противник до этого в бирюльки играл ...
    Земля подсохла, можно двигаться сильно больше где и большими силами, вот и все изменения на данный момент ...
    Что будет дальше ... можно гадать, можно не гадать, один фиг, к чему все готовятся, то и произойдёт!!!
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 10:48
      +3
      Ничего там не подсохло. Жаль гражданские метеорадары ( http://www.nowcast.ru/RAD/demo.html ) не добивают много где, но и так картина очень "влажная". Но спору нет, как только осадки закончатся, так сильный ветер, солнце и довольно высокая температура быстро сделают свое дело.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:37
        0
        За погоду не угадаешь, но очевидно, что шевеление активнее пойдёт, а там зеленка, где она ещё осталась, а то во многих местах уж совсем лунный пейзаж...
        В общем, весна/лето, пора ожиданий и надежд, у каждого своих и у большинства общие.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:05
      +3
      Цитата: rocket757
      Можно подумать, что противник до этого в бирюльки играл ...

      Не играл конечно, но начали прощупывать оборону несколько активнее. За какой период времени это делается, что бы потом перейти к активной фазе? Неделя, две...? По сути уже можно говорить о более реальных сроках...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:38
        0
        Гадать смысла нет, к чему готовились, то и произойдёт... Вряд-ли что то будет иначе, по новому, вдруг!
    3. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 11:17
      -10
      Да для Стрелкова, Славянск был легендарным!! Бежал впереди всех отступавших!!!! :-)
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:42
    +4
    Можете послушать и обсуждать. Можете хвалить или ругать, но главное - извлечь то, что может помочь в проведении т.н. СВО.
    1. kombin23
      kombin23 Сегодня, 11:22
      -2
      Эх, Игорь Иванович, Игорь Иванович - Россия уже окончательно проиграла свою вековую славу, и даже не тогда, когда советское руководство приняло решение о продаже нефти и газа в Европу, что в конечном итоге привело к деградации пути экономического развития, а тогда когда 11 августа 1999 года в Румынии в день солнечного затмения по поручению А.Волошина, руководителя администрации президента, был проведён оккультный магический обряд о даровании удачи в деятельности одного лица, накануне назначенного на высокую должность, по словам дряхлеющего Б.Ельцина "с прицелом на большее". Страна окончательно отказалась от научно-экономического развития, утратив его последнии остатки.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:46
    +3
    Dann gebt ihnen doch endlich die Informationen, die sie so dringend wollen, lasst sie wissen, dass speziell in der Richtung Saporochje schwerste Iksander Raketen mit atomaren Sprengköpfen auf sie warten...!! Denn wer sich an den Atomkraftwerken vergreift, der wird auch einen atomar grausamen Tod erleiden und in der Hölle verdampft werden...!! Genau das sind die Informationen, welche ihre Sponsoren aus dem Westen in Wahrheit so sehr befürchten und sich auch mal in die eigenen Hosen scheißen...!!!
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:47
    +2
    Стрелков: Противник за минувшие двое суток провел «разведку боем» на многих участках фронта

    Мистер Очевидность. Да и не за двое суток, просто последние двое суток нарастили частоту, проверяют реакцию, глубину обнаружения и последовательность действий, так же уточняются позиции и минные поля. До начала наступления остаются считанные дни похоже. Об этом так же говорят и наши удары по тылам, скопление войск становится достаточно большим и места сосредоточения трудно скрывать, поэтому происходит их вскрытие с последующими ударами по ним. Но судя по активности противника и не столь значительным нашим ударам как хотелось бы, процент потерь у противника вполне для него приемлем. К тому же опять активировались ципсоншные вбросы, по поводу низкого морального уровня укропа, это говорит, что скорее всего мотивация у них сейчас на максимуме.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:31
      -1
      Цитата: Хорон
      Мистер Очевидность.

      Вот именно, это из серии "тучи собираются, должен пойти дождь..."
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:47
    +5
    Местные эксперты пасьянсы о наступлении раскладывают так что Гиркин обзавидуется :) Гиркину респект, что в 2014 году принял активное участие в обороне русскоязычной украины. Предъявлять ему в праве, по моему мнению, люди воевавшие тогда и воюющие сейчас. Но делать из него эксперта провидца, думаю, не стоит.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 10:50
      +1
      А давай, сразу предъяви, где он соврал. Из десятков прогнозов. Тогда и скажем, что он не эксперт.
      1. убей фашиста
        убей фашиста Сегодня, 10:56
        -1
        свинин, будь внимательным при чтении
        1. Прокоп_Свинин
          Прокоп_Свинин Сегодня, 11:07
          0
          Я насчет того, эксперт он или нет. То есть, насчет некомпетентности.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 11:49
            0
            Цитата: Прокоп_Свинин
            Я насчет того, эксперт он или нет. То есть, насчет некомпетентности.

            У меня такое ощущение, что Игорь Иванович абсолютно «перегорел», утратил морально-волевые качества и полностью утратил веру в саму возможность победы. Такое поведение сейчас не на пользу России.
            1. Прокоп_Свинин
              Прокоп_Свинин Сегодня, 12:18
              +3
              Чушь полная. Он еще год назад сказал, в кого и во что он утратил веру. И те, кто с ним согласны, как раз для победы делают больше всего.
  8. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 10:47
    -1
    Если у нас знают, где будут атаки, то задача - не показать, что знают. - Таков правильный расклад. Но, имея прошлогодний опыт харьковского конфуза, на такое надежды нет.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:33
      +2
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Если у нас знают, где будут атаки, то задача - не показать, что знают. - Таков правильный расклад. Но, имея прошлогодний опыт харьковского конфуза, на такое надежды нет.

      Так и какой же Вы делаете вывод?
      1. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 12:23
        0
        Вывод такой, что, может, опять придется выкручиваться из непростых решений и мирных инициатив.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 10:48
    +1
    Со слов Стрелкова, украинские войска пытаются прощупать оборону ВС РФ и выяснить состав наших сил и средств на разных направлениях. При этом военный допустил, что часть из этих многочисленных атак могли быть отвлекающим маневром.
    Ну учебник тактики он смог зачитать, в пункте "Подготовка наступления"
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 11:09
      -6
      Здесь диванные эксперты-последователи святого стрелкова-гиркина, сейчас все пуканы порвут доказывая его непревзойдённый гений, куда там до учебников и уставов. Сечас минусить будут всякого кто усомнится в компетентности гиркина! wassat
      P.s. в 14 году тоже ждал от него много, но потом вмешалась политика и вместо того чтобы от неё отдалиться, он сам полез в неё. В итоге сейчас он по полезности своего мнения не отличается от любого другого журналиста, но вот клан своих горлопанов-поклонников он в таком образе вполне удовлетворяет критикуя власть и говоря очевидные вещи. winked
      P.p.s.ох сейчас на мне его поклонники отыграются! wassat
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 11:12
        -1
        Цитата: Хорон
        но потом вмешалась политика

        Боюсь, что там вмешался БИЗНЕС и он не смог устоять...
        1. Hellcos
          Hellcos Сегодня, 11:29
          0
          Так при капитализме бизнес и определяет политику
        2. fif21
          fif21 Сегодня, 12:17
          +1
          Цитата: svp67
          Цитата: Хорон
          но потом вмешалась политика

          Боюсь, что там вмешался БИЗНЕС и он не смог устоять...

          Разговоры разные ходят . Факт один - обороной Донецка занимались другие люди . А темный его заход в зону СВО , нахождение там некоторое время и возвращение из зоны СВО , дает основание предполагать , что не спроста это было . hi
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 14:00
            0
            Цитата: fif21
            Разговоры разные ходят

            Именно этот вопрос ему и хотели задать нынешние и бывшие "дирижеры оркестра". Они же в то время были там и много видели.
            Но Пригожин сделал все, что бы эта "теплая беседа" не состоялась. Интересно сам додумался или ему кто то подсказал...
            Рано или поздно, но все равно все это станет явным
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 12:07
        +2
        Цитата: Хорон
        P.p.s.ох сейчас на мне его поклонники отыграются!

        Вы не один так думаете . Волков бояться, в лес не ходить . wink
  10. ugos
    ugos Сегодня, 11:21
    +1
    Тут не прогнозисты нужны, а умелые действующие военачальники, которые могут брать ответственность на себя, а не обращаться по каждому вопросу к вышестоящим, которые судя по всему тоже не очень компетентны в воинской науке. [на рыбалку съездить это другое].
    За музыкантов я спокоен, они не подведут, если только им не будет грозить окружение по флангам. А вот фланги особенно со стороны Угледара могут подвести.
  11. Alex Justice
    Alex Justice Сегодня, 11:52
    0
    Здесь хороший обзор.............
  12. Oleg Gumennov
    Oleg Gumennov Сегодня, 12:16
    +1
    Ох уж эти пиарщики. Даже на боевых действиях устраивают шоу. По другому все эти объявления "наступов-контрнаступов" воспринять не могу.. какое то японское аниме, чесслово. По моему такие дела производят максимально скрытно.. тут даже не деза а цирк.
  13. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 12:50
    -3
    Не слушайте Стрелкова, он чёрт!!!!!!
  14. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 13:26
    0
    Цитата: Dmitrii
    Не слушайте Стрелкова, он чёрт!!!!!!

    Почитайте в интернете о нём подробнее, вместо того, чтобы минусы мне ставить. Не в Википедии. Именно с него всё началось, с его действий в Славянске. Крайне мутный типок.
    1. Житель Урала
      Житель Урала Сегодня, 13:48
      0
      Цитата: Dmitrii
      Цитата: Dmitrii
      Не слушайте Стрелкова, он чёрт!!!!!!

      Почитайте в интернете о нём подробнее, вместо того, чтобы минусы мне ставить. Не в Википедии. Именно с него всё началось, с его действий в Славянске. Крайне мутный типок.

      Собственно и так за его деятельностью следим. Критикует его как раз тот, кто поверхностно в интернете всякую лабуду читает. Сейчас все друг друга критикуют, грязи на любого собрать много ума не надо.