Стрелков: Противник за минувшие двое суток провел «разведку боем» на многих участках фронта

Накануне ряд украинских чиновников и экспертов начали распространять информацию о том, что анонсированное ранее контрнаступление ВСУ уже началось. В частности, об этом заявила замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, что, впрочем, и могло стать «катализатором» для дальнейших дискуссий.
Стоит отметить, что вышеупомянутую информацию многие восприняли скептически. Ведь о начале своего контрнаступления или его переносе на Украине говорят практически каждый день.
Между тем, некоторые признаки того, что ВСУ могут начать анонсированную операцию уже в ближайшие дни, все же есть. Так, экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков написал в своем ТГ-канале о том, что противник за минувшие двое суток провел «разведку боем» на многих участках фронта. Вероятно, именно об этом и говорила Маляр, заявляя о начале контрнаступления.
Со слов Стрелкова, украинские войска пытаются прощупать оборону ВС РФ и выяснить состав наших сил и средств на разных направлениях. При этом военный допустил, что часть из этих многочисленных атак могли быть отвлекающим маневром.
В то же время, экс-министр обороны ДНР отметил, что особое внимание привлекают атаки противника под Угледаром и в Запорожской области – на направлениях, которые выглядят наиболее перспективными для широкомасштабного наступления.