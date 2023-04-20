Учитывая то, как нацистский режим поклоняется и следует фашистам, не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера – 30 апреля

Дата контрнаступления украинских формирований на освобожденные Россией территории, которую ранее привело американское издание Newsweek, совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.Напомним, что журнал Newsweek спрогнозировал начало контрнаступления ВСУ на 30 апреля. По утверждению издания, США и их сателлиты подталкивают киевский режим к активизации боевых действий именно в назначенную дату. Такой вывод издание сделало из появившихся в сети «секретных документов» Пентагона, которые якобы были слиты в интернет младшим офицером американской национальной гвардии Джеком Тейшейрой.- заявил Рогов в беседе с РИА Новости Однако политик уверен, что президент Украины Владимир Зеленский закончит так же, как и Адольф Гитлер. Украинские формирования повторят судьбу германской армии, считает Рогов.Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в северной части региона, который оккупирован ВСУ, концентрируется украинская группировка войск численностью до 40 тысяч человек. Но находящиеся в Запорожской области российские войска готовы к отражению любых атак противника.