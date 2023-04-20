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Представитель Запорожской области: Западная пресса анонсировала контрнаступление ВСУ в день смерти Гитлера

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Представитель Запорожской области: Западная пресса анонсировала контрнаступление ВСУ в день смерти Гитлера

Дата контрнаступления украинских формирований на освобожденные Россией территории, которую ранее привело американское издание Newsweek, совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.


Напомним, что журнал Newsweek спрогнозировал начало контрнаступления ВСУ на 30 апреля. По утверждению издания, США и их сателлиты подталкивают киевский режим к активизации боевых действий именно в назначенную дату. Такой вывод издание сделало из появившихся в сети «секретных документов» Пентагона, которые якобы были слиты в интернет младшим офицером американской национальной гвардии Джеком Тейшейрой.

Учитывая то, как нацистский режим поклоняется и следует фашистам, не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера – 30 апреля

- заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

Однако политик уверен, что президент Украины Владимир Зеленский закончит так же, как и Адольф Гитлер. Украинские формирования повторят судьбу германской армии, считает Рогов.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в северной части региона, который оккупирован ВСУ, концентрируется украинская группировка войск численностью до 40 тысяч человек. Но находящиеся в Запорожской области российские войска готовы к отражению любых атак противника.
Использованы фотографии:
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34 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:20
    +1
    Представитель Запорожской области: Западная пресса анонсировала контрнаступление ВСУ в день смерти Гитлера

    Чё к Бандере уже не хотят?Хотят к Гитлеру?Видать места свободного у Бандеры уже нет."Красавцы" как раз на Затмение наступать собрались.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:24
      +1
      Вы эти вопросы задаёте западной прессе, да? У меня вон, бабульки у подъезда, свои точные даты называют, я же не тащу сие в ленту.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 11:05
      +1
      Ну, а сегодня - его день рождения.
      Укровоякам логичнее сегодня в драку лезть.
      В его сто тридцать четвёртую годовщину.
      Так как до юбилейной, 135-ой даты, Угробина не дотянет... wink
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:25
        0
        Дак они вчера и обьявили о наступлении. Правда отсель невидать что-то пока. А почему у Вас ник такой подозрительный? what
      2. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 11:38
        0
        Цитата: Пауль Зиберт
        Ну, а сегодня - его день рождения.
        Укровоякам логичнее сегодня в драку лезть.

        Тоже считаю, что логичнее сегодня.

        Цитата: igorbrsv
        А почему у Вас ник такой подозрительный?

        Советский немец. Если не ошибаюсь, за политику сближения двух великих народов - России и Германии.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:25
    +2
    Зигануть успеют?.... what ..............................................................
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:45
      +1
      Цитата: Mouse
      Зигануть успеют?.... what ..............................................................

      Сакральность у укро-бандеровцев не на последнем месте, на этот и играют англосаксы толкая любыми путями наступление на российские города.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: Mouse
      Зигануть успеют?.... what ..............................................................

      И зигануть успеют и последний раз заселфить себя тоже успеют yes
      Привет hi
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:25
    +1
    Учитывая то, как нацистский режим поклоняется и следует фашистам, не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера – 30 апреля

    Ничего удивительного нет! Фашисты везде одинаковые, что в фашистской Германии, что в фашистской Окраине!
    Зе и поокончить должен как Гитлер, и сжечь его ! Только не бензином, а напалмом, чтобы ничего не нашли и нечего развеять было!
    Фашисту - фашистская смерть!!!
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:26
      +2
      Чтобы сжечь Гитлера потребовалось брать Берлин и вообще всю Германию. На минуточку.
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:29
      +3
      с ним и без нас разберутся.... ещё и сакральную жертву из него сделают.....
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:43
        +3
        Цитата: Mouse
        с ним и без нас разберутся.... ещё и сакральную жертву из него сделают.....

        Так это у них запасной вариант.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:51
      +1
      Заголовок, конечно- ацкий.Такое ощущение,чо западные СМИ ведут всук в бой,или не подозревают о сокральном..
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:28
    0
    Учитывая то, как нацистский режим поклоняется и следует фашистам, не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера – 30 апреля

    - заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

    Угу. Как то году в 88-ом слух был, что гитлеровцы к нам едут. Собралось человек 500 встречать этих гитлеровцев. А они взяли, да и не приехали.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:39
      +1
      Цитата: мордвин 3
      Собралось человек 500 встречать этих гитлеровцев. А они взяли, да и не приехали.

      Что не так? Я лично с велосипедной цепью их встречать готовился. Слух был, едут на электричке. Так мы их встречали. Кастетами и цепями.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:51
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: мордвин 3
        Собралось человек 500 встречать этих гитлеровцев. А они взяли, да и не приехали.

        Что не так? Я лично с велосипедной цепью их встречать готовился. Слух был, едут на электричке. Так мы их встречали. Кастетами и цепями.

        С этого и нужно было начинать lol а, то в день рождения не понять цель встречи request
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:58
          0
          Цитата: Ясная
          а, то в день рождения не понять цель встречи

          Да как не понять? В день рождения Гитлера у нас нацисты ехали. А мы собрались. Человек 500 было. Встречали нацистов. Лично у меня цепь была велосипедная.
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:19
            +2
            Мордвин, к вам это в Мордовию ехали? Мы сначала так и поняли, отсюда недоумение про велосипедную цепь. Все же знают, что в Мордовии бьют по морде, а не цепью... laughing
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:31
    +2
    So lange es nicht zum Einsatz der schwersten Waffen knapp
    unterhalb von Atomwaffen kommt, fehlt hier der entscheidende
    auch psychologische Aspekt eines Vernichtungsschlages und
    der Feind wird auch weiter unaufhörlich mit westlichen Waffen
    und später mit Sicherheit auch mit westlichem Personal versorgt
    werden...!!
    Die, die einen dritten Weltkrieg vermeiden wollen, verstehen
    einfach nicht, dass sie gerade durch die vermeintliche Zurückhaltung
    in der Art der Waffen genau das Gegenteil bewirken...!!
    Wer sich mit der paranoiden Psyche der Angelsachsen über
    alle Jahrzehnte beschäftigt hat weiß, dass sie in ihrer kranken
    Borniertheit einfach keine Niederlage eingestehen werden,
    insbesondere wenn sie den Krieg mit immer neuen anderen
    Dummköpfen führen können, die sich für ihr wertloses Papiergeld
    kaufen lassen und alle für die Zwecke von Washington und
    London bereit sind elend zu krepieren...!!

    Es ist unvermeidlich diesen kranken Schwerverbrechern auch
    auf ihrem eigenen Territorium eine so harten Schlag zu versetzen,
    dass ihnen klar wird was wirklich passieren wird, wenn dieser
    feige Krieg so weiter geht und sie sich eben nicht mehr in ihren
    heimischen Rattenlöchern bequem verstecken können...!!
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:55
      0
      Robert , если у вас нет руссифицированной клавиатуры, попробуйте пользоваться Гугл-переводчиком. Сразу поднимете свой рейтинг и читаемость. Вы пишете правильные вещи, но мало кто знает немецкий или будет делать перевод вашего сообщения. smile
  6. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 10:35
    0
    Фашисты из вашингтона наверно анансировали на этот день наступление.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:24
      0
      Время забыли указать по Гринвичу или местное вашингтонское. Надо Герасимову подсказать на сколько стрелки двигать и не перепутать минутную с часовой... winked
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:40
    0
    Представитель Запорожской области: Западная пресса анонсировала контрнаступление ВСУ в день смерти Гитлера
    Да ладно ... у них, вроде как, контр наступ уже идёт, по многим направлениям ...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:04
      0
      В заявлениях представителей интереснее и задумчивее другое.
      в северной части региона, который оккупирован ВСУ, концентрируется украинская группировка войск численностью до 40 тысяч человек. Но находящиеся в Запорожской области российские войска готовы к отражению любых атак противника.

      К отражению готовы, но почему-то не готовы к превентивному уничтожению вражьей группировки находящейся на нашей территории.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:41
    -1
    На смерть идут: только не в Вальхаллу, ждёт их Хельхейм.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:53
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      На смерть летят: только не Валгалу, ждёт их Хлам
      А может быть, древние германцы верили, что пир задают умершие предки, приветствуя дух новоприбывшего?
      "Одновременно со стороны Хельхейма выдвинется войско мертвецов, которое поведет Локи и его дочь Хель. Узрев эту чудовищную армаду, Хеймдаль, светлейший из асов и страж Асгарда, вострубит в золотой рог Гьяллархорн."
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:44
    -2
    Учитывая то, как нацистский режим поклоняется и следует фашистам, не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера – 30 апреля

    Мы смеем утверждать о смерти Гитлера 30 апреля с такой же уверенностью, с какой можем говорить о полётах американцев на Луну.
    * * *
    Столько событий произошло 30 апреля:
    https://calendaronline.ru/den-v-istorii-30-aprelya/
    Может быть, там вспомнили, что
    30 апреля 1975 — Взятием северовьетнамскими войсками Сайгона закончилась война во Вьетнаме.
    belay
    1. Комментарий был удален.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:29
      0
      с такой же уверенностью, с какой можем говорить о полётах американцев на Луну.
      Как, уже слетали? Опять без нас... Обидно! belay
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:46
    +2
    А почему не сегодня, ведь 20 апреля 1889 день рождения Гитлера ? Тётка Маляр уже и заяву сделала, про наступление.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 10:56
    -2
    На днях исполнилось 80-лет создания легендарного "СМЕРШ",в наше время он крайне необходим,уж слишком вольготно себя чувствуют разного рода недруги...
  12. Prapor
    Prapor Сегодня, 11:07
    -1
    а как собственно фюрер закончил? Убег на подлодке в Аргентину, где и жил до 1974 года...
    Спокойно состарившись и ни в чем думается себе не отказывал, нет уж для зели такой конец нам не нужен, но сначала разбегутся его соратники, кто успеет, кто более продуманные, люська вон заранее свалил, и понятно почему, прочухал, что скоро конец этого кино случиться
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:08
    +1
    Журналисты - такие журналисты...
    Просто что-то написать - это не про них.
    Надо не просто изложить факты, а - подать их!
    И не просто подать - а закрутить драму, чтобы читателя пронять до печёнок, наверное...
    Вот про этот конкретный случай, про дату предполагаемого наступления и дату смерти Гитлера.
    Согласен, сопоставление подобрано зловещее.
    А теперь давайте вместе подумаем:
    Дата предполагаемого наступления. Слово "предполагаемое" ничего не говорит? Это может быть и 29 апреля, и 5 мая - да когда угодно! Это просто предположение! Но тогда не получится зловещего знака! Поэтому пишем - "30 апреля"
    Но и это не всё.
    Открываем страничку журнала (скрин ниже), читаем эти, якобы, секретные документы:
    "... планируется начать в конце апреля" (машинный перевод)
    Чта-а?! Где знаковое 30 апреля-то? Лихо подогнаны даты, не находите?)



    И напоследок.
    30 апреля для кого-то является знаковой зловещей датой (смерть Гитлера)
    Лично для меня (и, надеюсь, для любого патриота нашей страны) - это дата водружения знамени победы над Рейхстагом
    Да-да, 30 апреля наши бойцы Егоров и Кантария водрузили штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии над логовом фашизма.
    30 апреля 1945 года, в 21 час 50 минут
    Но журналистам, в погоне за кликбейтом, разыграть дату смерти фюрера - профитнее...

    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:39
      0
      Просто если наступление всё же состоится, то его журналисты явно не к водружению знамени над рейхстагом привинтят, когда такой вариант пропадает - д.р. Гитлера. А скоро и у Ленина, кстати
  14. Alex Justice
    Alex Justice Сегодня, 11:53
    0
    Хороший коментарий>>>>>>>>>>>