От Минска до Вашингтона ближе, чем до Литвы

Голос из Вильнюса

Памяти Крыма и товарища Машерова

Без истерик

Опровержение.net

Логистика.net

«Именно в Литве разорилась каждая вторая фирма, занимающаяся транзитом и транспортными услугами; из оставшихся каждая третья прекратит свое существование из-за банкротства в 2023 году».

«Если нам будут поступать сигналы по поводу прибалтийских портов, в частности Клайпеды и Вентспилса, мы будем думать. Посмотрим на условия, которые предложат нам».

Действия литовских властей в 2021–2022 гг. по блокаде внешнеторгового транзита Белоруссии через литовские морские терминалы и примыкающие к ним железные дороги вызвали, скажем так, нешуточный экономический кризис в Литве. А теперь литовская сторона намекает Минску, чтобы этот транзит возобновился. Более того: белорусская сторона уже откликается на эти намёки…Всё это при том, что, например, в Латвии возводится бетонный забор на границе с Белоруссией, те же «пограничные» планы у Литвы и Польши в отношении Белоруссии. Кроме того, Литва и Латвия разрабатывают совместные меры по запрету железнодорожного грузового транзита из России и Белоруссии.Но, скорее всего, политконъюнктурные бравады прибалтов отделены от их заинтересованности в сохранении, по крайней мере, белорусского внешнеторгового транзита. Ведь именно белорусские грузы многие десятилетия обеспечивали не менее половины грузооборота главного литовского порта – Клайпеды.В целом же этот транзит составлял от 20 до 25 % ежегодных доходов литовского госбюджета. В свою очередь, за счёт перевалки белорусских грузов порты латвийских Риги и Вентспилса обеспечивали до трети своего ежегодного грузооборота.Ещё в конце 70-х, когда в правительстве СССР обсуждалось распределение экспортных советских товаропотоков между прибалтийскими портами, тогдашний глава компартии Белоруссии П. Машеров и белорусский Совмин предлагали направлять эти потоки из Белоруссии, в том числе химудобрения через калининградские порты.Причём не только потому, что они, в сравнении с Клайпедой, географически ближе к Белоруссии. В Минске не хотели высокой транзитной зависимости от Литвы, справедливо полагая, что это будет способствовать чрезмерному усилению экономических связей Белоруссии с Литвой – возможно, в ущерб этим связям с РСФСР.И одновременно, что не менее важно, речь могла идти о транзитной изоляции Калининградской области, что и политически выгодно «братской» Прибалтике, но невыгодно РСФСР. Пример Крыма, который в силу такого же рода причин «отдали» Украине, был тогда ещё слишком свеж.Но эти и смежные белорусские аргументы не возымели действия. Ибо советское руководство учитывало особый интерес Запада к прибалтийским республикам, как и наличие их эмигрантских правительств на Западе. Потому решило продемонстрировать и Западу свою «заботу» об экономическом развитии тех республик и особенно – показать повышение их роли во внешней торговле СССР.И что же теперь? Да, возросли за 2022 – первый квартал 2023 года транзитные грузоперевозки из КНР, Казахстана и Узбекистана, но замещение ими (в целом) белорусского транзита едва достигает 20 % и, по оценкам профильных литовских экспертов, навряд ли превысит этот уровень.Это обусловлено куда большими расстояниями и, соответственно, высокими логистическими затратами. Еще и с учётом недавнего разрыва дипотношений Вильнюса и Пекина ввиду установления Литвой этих отношений с «Китайской республикой» на Тайване.Как следствие, «антилукашенковская» истерия в Литве отнюдь не мешает тамошним сигналам, проявляющимся с начала с. г., насчёт восстановления транзита из Белоруссии. Так, официальный интернет-портал Клайпеды 10 марта 2023 года впрямую указывает, что клайпедскому порту «без Беларуси не обойтись». И в целом «в коридоре Восток – Запад без Беларуси не обойтись».В то же время,Такой сценарий был бы возможен для Клайпедского порта,Напоминается также о железнодорожных контейнерных линиях «Сауле» и «Викинг», которые «сейчас разорваны из-за войны на Украине и из-за испорченных экономических отношений с Беларусью». Приводится в этой связи цитата, как сказано, «из официального документа» 2022 года транспортной системы Литвы:Тем временем Литовский центр журналистских расследований Siena 22 февраля сообщил, что вместе с партнёрами выяснил: транзит продукции белорусского производителя удобрений, подпавшего под санкции Евросоюза, в данном случае карбамида, через Литву в прошлом году фактически не прекращался.Точнее,Причем нет к настоящему времени опровержений Минска и Вильнюса насчёт упомянутого расследования. В любом случае белорусскую сторону не могут не привлекать традиционно невысокие транзитные тарифы и портовые сборы в Литве, как и весьма короткое железнодорожное расстояние с белорусско-литовской границы – максимум 300 км – до означенного терминала.Заметим, что данная продукция составляла как минимум 40 % белорусского грузотранзита через Литву. Характерно и то, что США не прекращают – во всяком случае не прекращали в 2022 году – импорт калийных удобрений из Белоруссии, в том числе по схемам белорусского реэкспорта через третьи страны.При этом в 2022 году эти белорусские поставки, по данным американского минторга, заняли 4-е место в импорте Штатами данной продукции. К тому же директивой президента США еще в 2017 году калийные удобрения включены в реестр 34 стратегических продуктов, обеспечивающих национальную безопасность Соединенных Штатов.Более того: еще в январе 2022 года в правительство Литвы поступило обращение американских компаний – импортёров белорусского калия, в которых содержался призыв к Литве не препятствовать транзиту и поставкам этой продукции на американский рынок. В связи с чем резонно предположить, что поставки калия через Клайпеду, пусть в меньшем объёме, но продолжаются. Что и отмечено вышеупомянутым литовским центром Siena.Если в более широком контексте, вполне можно согласиться с Николаем Межевичем, президентом Ассоциации прибалтийских исследований при Институте Европы РАН:По оценке эксперта, этоМежду темВ этой связи напомним лишь заявление белорусского вице-премьера Николая Снопкова по завершении правительственного совещания под председательством А. Лукашенко в январе 2023 года:Так что прибалтийские – во всяком случае литовские транзитные сигналы получили-таки белорусский отклик…Словом, немалое число факторов способствует тому, чтобы в Литве воздерживались от полномасштабного прекращения белорусского грузотранзита – по крайней мере, химудобрений. Да и в Минске, похоже, не склонны напрочь отказываться от прежних коридоров.Но вернётся ли Минск к своей «многовекторной» транзитной и в целом внешнеэкономической политике, которую ловко проводил до февраля 2022 года?..