Американское медиа: Послы Польши и Франции в ЕС обменялись взаимными упреками по поводу соглашения о совместной закупке боеприпасов для Киева

В странах Евросоюза нарастает взаимное раздражение, регулярно переходящее в претензии, по поводу дальнейшей консолидированной военной поддержки Киева. Накануне правительство Австрии обвинило Рим в несанкционированном транзите через свою территорию самоходных гаубиц М-109, которые вроде как предназначались Польше, но по факту оказались на Украине.
Теперь взаимными упреками обменялись послы в ЕС Франции и Польши, сообщает американское медиаиздание Politico. По данным издания, польский дипломат опубликовал в прессе претензии в адрес Парижа, обвинив французские власти в препятствовании заключению окончательной сделки по совместным закупкам странами Евросоюза боеприпасов для Украины. В ответ уже представитель Франции заявил, что это Варшава, напротив, вносит смуту и раздор в согласованные действие европейских государств в этом вопросе.
Причиной раздора европейских союзников Киева стало согласование оружейных контрактов по совместной закупке боеприпасов для Украины. Власти Франции настаивают на том, чтобы закупки производились только у предприятий, расположенных в Европе. Варшава, в свою очередь, считает, что это ограничит объемы и увеличит сроки поставки вооружений Киеву.
На фоне этих споров председательствующая в этом году в Совете ЕС Швеция заняла сторону Парижа, предложив внести в текст соответствующего соглашения формулировку, ограничивающую заключение контрактов только «с экономическими операторами, учрежденными в Европейском союзе и Норвегии». В результате, как сообщает Politico, документ до сих пор не согласован.
План по совместной закупке боеприпасов для нужд ВСУ был предложен главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем. Концептуально он был утвержден Советом ЕС 20 марта. Предполагается, что в течение 12 месяцев страны Евросоюза произведут совместную закупку одного миллиона боеприпасов калибра 155 мм для Киева на сумму два миллиарда евро. Финансирование будет осуществляться из так называемого Европейского фонда мира. В дальнейшем эти объемы должны удвоиться в течение двух ближайших лет. Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений.