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Американское медиа: Послы Польши и Франции в ЕС обменялись взаимными упреками по поводу соглашения о совместной закупке боеприпасов для Киева

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Американское медиа: Послы Польши и Франции в ЕС обменялись взаимными упреками по поводу соглашения о совместной закупке боеприпасов для Киева

В странах Евросоюза нарастает взаимное раздражение, регулярно переходящее в претензии, по поводу дальнейшей консолидированной военной поддержки Киева. Накануне правительство Австрии обвинило Рим в несанкционированном транзите через свою территорию самоходных гаубиц М-109, которые вроде как предназначались Польше, но по факту оказались на Украине.

Теперь взаимными упреками обменялись послы в ЕС Франции и Польши, сообщает американское медиаиздание Politico. По данным издания, польский дипломат опубликовал в прессе претензии в адрес Парижа, обвинив французские власти в препятствовании заключению окончательной сделки по совместным закупкам странами Евросоюза боеприпасов для Украины. В ответ уже представитель Франции заявил, что это Варшава, напротив, вносит смуту и раздор в согласованные действие европейских государств в этом вопросе.

Причиной раздора европейских союзников Киева стало согласование оружейных контрактов по совместной закупке боеприпасов для Украины. Власти Франции настаивают на том, чтобы закупки производились только у предприятий, расположенных в Европе. Варшава, в свою очередь, считает, что это ограничит объемы и увеличит сроки поставки вооружений Киеву.

На фоне этих споров председательствующая в этом году в Совете ЕС Швеция заняла сторону Парижа, предложив внести в текст соответствующего соглашения формулировку, ограничивающую заключение контрактов только «с экономическими операторами, учрежденными в Европейском союзе и Норвегии». В результате, как сообщает Politico, документ до сих пор не согласован.

План по совместной закупке боеприпасов для нужд ВСУ был предложен главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем. Концептуально он был утвержден Советом ЕС 20 марта. Предполагается, что в течение 12 месяцев страны Евросоюза произведут совместную закупку одного миллиона боеприпасов калибра 155 мм для Киева на сумму два миллиарда евро. Финансирование будет осуществляться из так называемого Европейского фонда мира. В дальнейшем эти объемы должны удвоиться в течение двух ближайших лет. Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений.
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Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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10 комментариев
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  1. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:51
    +5
    C'est très souvent comme cela avec la Pologne, elle prends de l'argent Européen et achète hors CEE par exemple : avion de chasse, hélicoptères ...
    Rien de nouveau.

    Очень часто так происходит с Польшей, она берет европейские деньги и покупает за пределами ЕЭС, например: истребители, вертолеты ...
    Ничего нового.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:57
      +1
      Глядя на польские закидоны, не подкрепленные ни чем кроме гонора и спеси на память приходят крылатые фразы, например, из "Принцесы цирка":
      — Я помню вас еще маленькой девочкой, такой розовенькой, как поросеночек… И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая…
      — Что выросло?!!
      — Ну, что выросло, то выросло, теперь ведь не изменишь…


      А ещё есть старая поговорка, как раз подходящая для нынешней Польши - "Посади свинью за стол, она и ноги на стол положит".

      Хлебайте теперь западноевропейцы польскую чванливость. laughing
    2. мазута
      мазута Сегодня, 10:58
      0
      "Гиена Европы"неизменна в своих привычках и вкусах многие века.Время идёт,гиена никогда не поменяется...Ну если только в случае тотального уничтожения.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: YanniKounnar
      Очень часто так происходит с Польшей, она берет европейские деньги и покупает за пределами ЕЭС, например: истребители, вертолеты ...

      Проходимцы поляки, деньги получить от ЕС, а затем вывести их за пределы Евросоюза.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:55
    0
    В странах Евросоюза нарастает взаимное раздражение, регулярно переходящее в претензии, по поводу дальнейшей консолидированной военной поддержки Киева.
    Милые бранятся, только тешатся ... и самое главное " Вот приедет БАРИН и он их рассудит, вернее загонит в стойла и всех делов!"
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:05
      +1
      Согласен, придет разнарядка из обкома, кому сколько и где покупать и ваши хотелки пойдут в точку, куда прилетит волшебный пендель.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:28
        0
        Ничего не меняется, ничего нового не предвидится в обозримом будущем...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    +2
    В странах Евросоюза нарастает взаимное раздражение, регулярно переходящее в претензии...
    Может все же дождемся того времени когда послы стран ЕС просто начнут бить друг другу морды при разборках кто и сколько помогает Киеву и кому достается больше денег, а кого обделяют. А пока раздражение, претензии, что не удивительно для Европы, которой по словам турецкого главы МИДа просто уже не существует. Да и как можно назвать союз, глава внешнеполитического ведомства которого призывает к закупке снарядов для нацистского режима используя для этого деньги из "Европейского фонда мира". Полное извращение понятий.
  4. Prapor
    Prapor Сегодня, 11:03
    0
    весь это гейросоюз постоянно напоминает одну басню: лебедь, рак и щука....
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 11:14
    0
    Предполагается, что в течение 12 месяцев страны Евросоюза произведут совместную закупку одного миллиона боеприпасов калибра 155 мм для Киева на сумму два миллиарда евро.
    Пока благодаря позиции Франции, планка опустилась до траты ОДНОГО МИЛЛИАРДА евро...