Bloomberg: политика Байдена по отношению к Украине и Китаю – глобальная авантюра

До сих пор администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет

Если Байден хочет выиграть длительную битву в Украине, одновременно уменьшая вероятность поражения США на Тихом океане, ему придется начать перевооружение американских вооруженных сил с чем-то вроде срочности военного времени

Политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине и Китаю – это глобальная авантюра. Ведь невозможно одновременно оказывать помощь киевскому режиму и противостоять китайским амбициям на мировое лидерство.Об этом пишет обозреватель американского агентства Bloomberg Хэл Брэндс.- отмечает автор.Но ключевой момент в данной ситуации заключается в том, что неизвестно, сколько еще времени продлится украинский конфликт. И если он в ближайшее время не будет завершен или хотя бы приостановлен, Белый Дом столкнется с очень серьезными проблемами. Ему придется, считает Брэндс, полностью корректировать свою внешнюю политику не только в данном регионе, но и по всему миру.Реализация внешнеполитических целей США напрямую связана с их военной мощью Поэтому, утверждает обозреватель, ей придется уже сейчас перевооружать свою армию с такой скоростью, будто Америка уже участвует в масштабном вооруженном конфликте, а американская экономика переведена на военные рельсы.- утверждает Брэндс.Он считает, что если Вашингтон этого не сделает, то ему придется выбирать, каким приоритетом жертвовать – поддержкой киевского режима или глобальным лидерством.