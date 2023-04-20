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Bloomberg: политика Байдена по отношению к Украине и Китаю – глобальная авантюра

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Bloomberg: политика Байдена по отношению к Украине и Китаю – глобальная авантюра

Политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине и Китаю – это глобальная авантюра. Ведь невозможно одновременно оказывать помощь киевскому режиму и противостоять китайским амбициям на мировое лидерство.

Об этом пишет обозреватель американского агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

До сих пор администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет

- отмечает автор.

Но ключевой момент в данной ситуации заключается в том, что неизвестно, сколько еще времени продлится украинский конфликт. И если он в ближайшее время не будет завершен или хотя бы приостановлен, Белый Дом столкнется с очень серьезными проблемами. Ему придется, считает Брэндс, полностью корректировать свою внешнюю политику не только в данном регионе, но и по всему миру.

Реализация внешнеполитических целей США напрямую связана с их военной мощью Поэтому, утверждает обозреватель, ей придется уже сейчас перевооружать свою армию с такой скоростью, будто Америка уже участвует в масштабном вооруженном конфликте, а американская экономика переведена на военные рельсы.

Если Байден хочет выиграть длительную битву в Украине, одновременно уменьшая вероятность поражения США на Тихом океане, ему придется начать перевооружение американских вооруженных сил с чем-то вроде срочности военного времени

- утверждает Брэндс.

Он считает, что если Вашингтон этого не сделает, то ему придется выбирать, каким приоритетом жертвовать – поддержкой киевского режима или глобальным лидерством.
Использованы фотографии:
https://joebiden.com/
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:56
    +2
    Bloomberg: политика Байдена по отношению к Украине и Китаю – глобальная авантюра
    И что??? Дедулю решили слить?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:03
      +5
      Цитата: rocket757
      И что??? Дедулю решили слить?

      Как Вы понимаете это обращение через бульварное издание Блумберга было адресовано не сонному Джо, а тем кто за ним стоит.
      Почуяв жирный куш американский ВПК хочет по крупному срубить и надолго себя загрузить, так что их ход мысли заранее предсказуем. hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:26
        0
        На счёт их ВПК можно не волноваться, они при любой власти будут иметь свой жирный кусок...
        А вот полиптикум, те из них кто присосатся к денежным потока, могут многое потерять из того, что они считали СВОИМ.
        Передел власти, это передел возможностей, украсть, присвоить и т. д.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:24
      +1
      Цитата: rocket757
      Дедулю решили слить?

      Таких не сливают, он многим нужен. Сколько народу он обогатил.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:56
    +3
    Последний абзац - оптимистичен, интересный выбор - окраина или мировая гегемония. Что выберут полосатые - секрет Полишинеля.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:28
      +2
      Цитата: Uprun
      каким приоритетом жертвовать – поддержкой киевского режима или глобальным лидерством

      Мне школьный друг, известный в своих кругах врач-психиатр, как-то рассказывал, что у его пациентов какая-то своя, нормальным людям недоступная, логика. Кажущаяся только им безупречной.

      Так что ответ на вопрос о выборе Америки между мировой гегемонией и Украиной не так однозначен, как может показаться.
      Например, одно из клинических проявлений изменённого сознания - невозможность критической оценки последствий исполнения своих желаний. А потому - почему бы не "включить хотелку" взять Россию в "клещи"? Война до победного конца на Украине и пожар, на который Россия не сможет не реагировать, в Азии? Тем более, если заболевание не даёт понять, что штаны порвутся, если так широко шагать...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:33
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        почему бы не "включить хотелку" взять Россию в "клещи"? Война до победного конца на Украине и пожар, на который Россия не сможет не реагировать, в Азии?

        Все как всегда - "подожгу соседу баню, может и хата сгорит".
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 11:30
      0
      Ну как же этой политике не быть глобальной авантюрой?
      Ведь сам Байден - ходячее недоразумение... wink
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:00
    +1
    вот что хотят от дедушки? заблудился он в этом мире.... никак выход найти не может......
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:22
      +1
      Цитата: Mouse
      вот что хотят от дедушки? заблудился он в этом мире....

      .... заблудился он в мире живых. Пора в Хельхейм.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:12
    +1
    уже сейчас перевооружать свою армию с такой скоростью, будто Америка уже участвует в масштабном вооруженном конфликте, а американская экономика переведена на военные рельсы.

    На какие шиши?? Вот только не надо насчёт того, что типа - сколько надо напечатают.. При мировой долларовой инфляции да ещё и переходе многих на юани - вот только ещё пары трюликов резанной и не хватало для полного счастья..

    Насчёт военных рельсов - это как? Урезать содержание неграм, прекратить финансировать всяких половых извращенцев, перестать впустую сливать бабло на ВИЭ? И всех - загнать к станкам за пайку? А корпорации - под страхом расстрела заставить вернуть эти станки в Америку? Ну-ну.. Дай Бог дожить чтобы поглядеть на этакое веселье...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    +1
    Политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине и Китаю – это глобальная авантюра.
    Глобальная авантюра это выбор Байдена президентом Сша и последующая за этим череда авантюр на международной арене с угрозами, неимоверными санкциями, глупейшими заявлениями в сторону России и Китая, неконтролируемым расходом финансов выделяемых на помощь Украине (сколько при этом украдено с обеих сторон ни кто сказать не может) и т.д.
    каким приоритетом жертвовать – поддержкой киевского режима или глобальным лидерством.
    Беда в том, что в Сша считают - поражение на Украине это и поражение глобальному лидерству Америки.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:27
      +1
      поражение на Украине это и поражение глобальному лидерству Америки.

      Настоящее лидерство Америки - это отнюдь не авианосцы, а доллар.. Не будет бакса - не будет и авианосцев. Доллар же, благодаря своей добанутой политике санкций и конфискаций - они сами уже практически лишили былой силы и притягательности.. Ну кому надо иметь дело с деньгам, которые - в любой момент могут отнять без всяких объяснений? Ещё незабвенный дон Корлеоне говорил - пальба вредит коммерции.. Так и тут - мировая валюта может держаться исключительно на доверии всех её использующих. Каковое - похоже уже утрачено навсегда..
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:19
    +1
    Политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине и Китаю – это глобальная авантюра.

    Ну очень хочет Байден Джо, войти в историю США. Вот Вашингтон, с ним все ясно, даже столицу его именем назвали, Линкольн сочинил сказку для страны, за что его и убили, но помнят, да и Кеннеди помнят тоже за то что убили, Рузвельт - он был умница, тоже помнят. Байден ну ни на что не тянет из предыдущих, места в истории нет. Но он нашел выход - самый старый, самый глупый и самый большой авантюрист в США, хотя еще много может натворить, но помнить может и будут. Ведь Гитлера в Германии до сих пор помнят.
  7. AVV86
    AVV86 Сегодня, 12:30
    0
    В некотором смысле можно согласиться с автором, но дополнить, что вся эта "авантюра" как операция прикрытия для некой базовой операции, напр. схлопывания промышленной европы и уход США из неё же, а уход куда и зачем это уже тема отдельной статьи.