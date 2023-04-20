Bloomberg: политика Байдена по отношению к Украине и Китаю – глобальная авантюра

Политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине и Китаю – это глобальная авантюра. Ведь невозможно одновременно оказывать помощь киевскому режиму и противостоять китайским амбициям на мировое лидерство.
Об этом пишет обозреватель американского агентства Bloomberg Хэл Брэндс.
До сих пор администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет
- отмечает автор.
Но ключевой момент в данной ситуации заключается в том, что неизвестно, сколько еще времени продлится украинский конфликт. И если он в ближайшее время не будет завершен или хотя бы приостановлен, Белый Дом столкнется с очень серьезными проблемами. Ему придется, считает Брэндс, полностью корректировать свою внешнюю политику не только в данном регионе, но и по всему миру.
Реализация внешнеполитических целей США напрямую связана с их военной мощью Поэтому, утверждает обозреватель, ей придется уже сейчас перевооружать свою армию с такой скоростью, будто Америка уже участвует в масштабном вооруженном конфликте, а американская экономика переведена на военные рельсы.
Если Байден хочет выиграть длительную битву в Украине, одновременно уменьшая вероятность поражения США на Тихом океане, ему придется начать перевооружение американских вооруженных сил с чем-то вроде срочности военного времени
- утверждает Брэндс.
Он считает, что если Вашингтон этого не сделает, то ему придется выбирать, каким приоритетом жертвовать – поддержкой киевского режима или глобальным лидерством.