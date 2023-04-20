В течение всего одних суток в боях с российскими вооруженными силами в Артемовске (Бахмуте) был уничтожен практически весь взвод. Об этом рассказал изданию Financial Times военнослужащий ВСУ.
По словам украинского военного, из взвода, в котором он служил, только троим солдатам удалось уцелеть. Остальные погибли или были тяжело ранены в Артемовске. Взвод, рассказал солдат по имени Алексей, насчитывал 21 человека. Один день в городе без ранений удалось пережить только ему и двоим сослуживцам.
Издание сообщает, что киевский режим потерял на Артемовском направлении большую часть опытных военнослужащих, а также израсходовал огромное количество боеприпасов, высоки потери и в военной технике и вооружениях. Западу становится все труднее покрывать растущие потребности украинских формирований в боеприпасах.
Тем не менее, Киев продолжает подготовку к контрнаступлению. По утверждению издания, для этого уже собраны около 40 тысяч военнослужащих. При МВД Украины сформированы штурмовые подразделения, названные «Гвардией наступления». Однако в Киеве сомневаются, что данного количества людей хватит для проведения наступательной операции.
Кроме того, есть опасения и относительно количества боеприпасов и вооружений. Поэтому Украина сейчас активно выпрашивает у Запада дополнительные поставки оружия и боеприпасов. Правда, тот же канцлер ФРГ Олаф Шольц, как и ранее Белый дом США, дали понять, что, например, современные истребители западного производства киевский режим пока не получит.