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Военнослужащий ВСУ рассказал западной прессе о гибели почти всего взвода в Артемовске за одни сутки: «Это был настоящий ад»

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Военнослужащий ВСУ рассказал западной прессе о гибели почти всего взвода в Артемовске за одни сутки: «Это был настоящий ад»

В течение всего одних суток в боях с российскими вооруженными силами в Артемовске (Бахмуте) был уничтожен практически весь взвод. Об этом рассказал изданию Financial Times военнослужащий ВСУ.


По словам украинского военного, из взвода, в котором он служил, только троим солдатам удалось уцелеть. Остальные погибли или были тяжело ранены в Артемовске. Взвод, рассказал солдат по имени Алексей, насчитывал 21 человека. Один день в городе без ранений удалось пережить только ему и двоим сослуживцам.

Издание сообщает, что киевский режим потерял на Артемовском направлении большую часть опытных военнослужащих, а также израсходовал огромное количество боеприпасов, высоки потери и в военной технике и вооружениях. Западу становится все труднее покрывать растущие потребности украинских формирований в боеприпасах.

Тем не менее, Киев продолжает подготовку к контрнаступлению. По утверждению издания, для этого уже собраны около 40 тысяч военнослужащих. При МВД Украины сформированы штурмовые подразделения, названные «Гвардией наступления». Однако в Киеве сомневаются, что данного количества людей хватит для проведения наступательной операции.

Кроме того, есть опасения и относительно количества боеприпасов и вооружений. Поэтому Украина сейчас активно выпрашивает у Запада дополнительные поставки оружия и боеприпасов. Правда, тот же канцлер ФРГ Олаф Шольц, как и ранее Белый дом США, дали понять, что, например, современные истребители западного производства киевский режим пока не получит.
Использованы фотографии:
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26 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 11:16
        +3
        Цитата: Маз
        Да несправедливо получилось, побратимы ушли к Петлюре и Бандере, а от им не повезло, какая жалость...

        Чего горевать!? Пропуск к своим хероям у него (даже 30 штук) в магазине, магазин в разгрузке... Велком!
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:12
      +12
      Восемь лет шмалять по гражданскому населению Донбасса с безопасного расстояния и с полной уверенностью, что оно не сможет тебе ответить также, оказалось намного проще, чем вести полноценные боевые действия с профессиональными вооруженными силами защищающими тех самых гражданских.

      Теперь некоторые из ВСУшников вживую почувствовали эту разницу и видно она им оказалась не по вкусу.
      Ну что ж, кому из ВСУшников повезло остаться в живых теперь могут высказать свои претензии шуту-кокаинисту, если конечно смогут добраться до Киева в целостности и сохранности.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:59
    +8
    Военнослужащий ВСУ рассказал западной прессе о гибели почти всего взвода в Артемовске за одни сутки: «Это был настоящий ад»
    Кого из забугорных это волнует, по большому счёту???
    Даже забугорный обыватель устал от такого потока стенаний и прочего с той стороны.
    Всё держится на ... да большой брат из за океяна там всем командует, пока.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 11:08
      +8
      Цитата: rocket757
      Кого из забугорных это волнует, по большому счёту???

      Это все "информационное давление". На тех же жителей Европы и Америки идет информационное давление. После такого рассказа, в их печати обязан выступить посол Украины и заявить, что мы теряем много своих людей, защищая вас от русских, а вы нам не даете оружия и боеприпасов в необходимых нам количествах.
      Правда, тот же канцлер ФРГ Олаф Шольц, как и ранее Белый дом США, дали понять, что, например, современные истребители западного производства киевский режим пока не получит.
      Тут ключевое слово "ПОКА".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:17
        +2
        Так то понятно, разжалобить и... попрошайничает, пока могут, пока им дают, а дальше хоть трава не расти. Временщики баблишка срубят и дёрнуть за бугор.
        Ничего нового, в общем то.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:08
      +5
      Цитата: rocket757
      Всё держится на ... да большой брат из за океяна там всем командует, пока.

      Верно. Матрасные и допустили его слезливый рассказ для стимулирования ЕС вооружения для ВСУ.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:13
        +7
        К подобным заявлениям отношусь с сомнением.Если бы все так у них было плохо,то не было бы столь упорного сопротивления.При подобном раскладе опускаются руки,теряется воля.Этого ну ,не видно.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 11:50
          0
          Утечка в прессу - способ и покрасоваться и "сбори/пидмоги" попросить.
        2. ufpb
          ufpb Сегодня, 12:50
          -1
          Бывают и такие истории на войне с участием взвода (30 чел) - https://www.youtube.com/watch?v=0TGjkYjFx2o
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:20
        0
        Привет Геннадий soldier
        Для нагло го старшего брата все средства хороши, лишь бы скинуть обузу на союзников...
        Хотя плюшки они предпочитают хавать сами, ни с кем не делясь.
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:35
      +2
      Кого из забугорных это волнует, по большому счёту?
      Очень точно подмечено- никого, кроме пары фриков, которым неймется позащищать то алеутских лесбиянок, то новогвинейских альбиносов. Западный обыватель смотрит и задается вопросом- сколько дармоедов приедет к нам на пожить в этот раз?
      Помню тут один общеевропеец выкладывал фото- огромный митинг заукраинцев на огромной Трафальгарской площади laughing Только она вовсе не огромная- с вертолетную площадку. (используют фотообьектив "рыбий глаз", как риэлторы) В супермаркете места больше. Я после обеда видел " массу протестующих", когда там мимо проходил- человек 200, то есть часть живущих здесь укропов. Как-то так.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:02
      +4
      Цитата: rocket757
      Всё держится на ... да большой брат из за океяна там всем командует, пока.

      Как всё просто...А только ли на нём?
      Понятно, западные кукловоды дали украинской марионетке реализовать свои амбиции и пополнить личные счета, в связи с чем, подгоняемый страхом немедленной смерти со стороны нацистов он продолжает гнать всё население Украины на убой, не задумываясь о будущей расплате. А она наступит незамедлительно, если выделенные субсидии не будут отработаны...Или растянется во времени при возврате займов.
      Даже средней величины предприятие прекращает работу (деятельность) без ( в отсутствии) руководства. Почему вы считаете, что при уничтожении руководства укронацистов, команды Зеленского, штаба ВСУ и руководства СБУ процесс продолжится без изменений?! Я так не считаю!
      Мне, например ясно и понятно, что, уничтожив украинское руководство и приступив к непосредственному умерщвлению всех, кто выступает против РФ с оружием в руках, руководство России добьётся большего, чем, если оно будет выжидать.
      Любое промедление в боевых действиях может привести к незапланированным жертвам. Понятно, столкнувшись с «безумным радушием» украинского населения кремлёвское руководство изменило тактику, основная цель которой - вызвать злость к украинскому руководству, не способному на действенные меры...Вопрос здесь только один - ДОКОЛЕ это будет продолжаться? Простите, но вместо волн «Коалиций», «Цирконов», «Ланцетов», «Су-57», «Т-14» и прочих «аналоговвмиренет» на поля сражений полезли монстры и техника наших отцов из далёкого советского прошлого...Можно было бы объяснить это фразой: «Лучше больше, хотя и хуже», но есть в этом прок?
      И руководство США вполне осознало, что затеянная авантюра с Зеленским не удалась...
      Нам (российскому руководству) тоже осталось определиться, что мешает освободить российские земли, кто этому препятствует и как долго будет длиться эта «многоходовочка».
  3. tTшка
    tTшка Сегодня, 10:59
    +6
    Хорошо, но мало... желаю им целыми бригадами к бандере улетать, по частям
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:09
      +3
      Цитата: tTшка
      Хорошо, но мало... желаю им целыми бригадами к бандере улетать, по частям

      Последнее время - кучно пошли yes
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 11:16
      +3
      Цитата: tTшка
      Хорошо, но мало.

      ВСУ теряют ежедневно около 500 бойцов . Два дня и нет роты . Но приказ до последнего Украинца , кровавый карлик выполнит . hi
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:11
        +1
        Цитата: fif21
        ВСУ теряют ежедневно около 500 бойцов . Два дня и нет роты .

        Какой-то хреновый подсчёт...
        Даже в мотопехотной роте НОАК по штату 162 человека (пулемётная рота - 78)...У вас вышло 500 х 2 = 1000 !!! belay
        В пехотном батальоне НОАК 780 бойцов...
        no
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:33
        +1
        Грубо говоря 8 - отделение, 32 - взвод, 125 - рота, 500 - батальон, 2000 полк, 8000 - дивизия. Конечно от рода войск, от боеготовности зависит и прочее.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:59
    +4
    Полосатый "Копченый" уже высказался по этому поводу, что для наступления у окраины уже все есть..... , сказал, как отрезал. Дальше про шерифа и индейцев.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:12
      +1
      Цитата: Uprun
      Полосатый "Копченый" уже высказался по этому поводу, что для наступления у окраины уже все есть....

      Это было при отгрузки, а при разгрузке... request
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:04
    +2
    хорошо зашхерелились..... .......
    только троим солдатам удалось уцелеть

    ветошь.....
  6. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 11:08
    +1
    Некоторые
    из этого взвода - потенциальные граждане России, а может быть и реальные, например из Херсона и его области.
    Они были похищены Киевом для "украинской армии".
    Тем не менее, Киев так и не признан террористическим.
    Организации-похитители по отдельности,
    за редким исключением, также не признаны террористическими.
    Вот это у них связи.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:08
    +2
    Жаль, что не всех положили. С другой стороны есть те кто расскажет другим о всех радостях удержания Артемовска "любой ценой".
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:14
    +1
    Хорошо, конечно, но почему в Артёмовске идут стрелковые бои как во время Первой мировой и ВОВ? Почему не уничтожаются бандерлоги подчистую РСЗО, БПЛА, ФАБами? На видео даже Шмелей и Мух не видно. Где CПГ-9 "Копье"?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:36
      0
      "почему в Артёмовске идут стрелковые бои как во время Первой мировой и ВОВ"///
      ---
      такие бои выгодны вагнеровцам. Они специально навязывают ВСУ ближние бои, когда арту, минометы применять невозможно.
      В перестрелках с минимальных дистанций у вагнеровцах преимущество.
      Украинцы же стараются держать пулеметно-минометные дистанции.

      Российская арта стреляет много, но неточно. И вагнеровцы не очень на нее надеется. В Артемовск подтянули танки Т-90, они помогают вагнеровцам вместо арты.
  9. RoninO
    RoninO Сегодня, 11:45
    +3
    Вот это и есть основная задача запада в гибридной войне с Россией . Ни о какой победе 404 речь не идёт . Речь идёт об огромных потерях салорейха . Не будет там ни одной семьи где бы не было бы одного или нескольких погибших или инвалидов ... И сколько лет должно пройти для нормализации отношений между соседями . И все это время Россия будет восстанавливать вернувшуюся территорию .
  10. Талисман
    Талисман Сегодня, 12:07
    +3
    Военнослужащий ВСУ рассказал западной прессе о гибели почти всего взвода в Артемовске за одни сутки: «Это был настоящий ад»

    Настоящий ад, это когда убивают мирных жителей в т.ч. детей, женщин и стариков.
    За всё вам Всуки расплата будет - от кармы не уйдёте...