Военное обозрение
Войти Регистрация

Западная пресса: в Евросоюзе выступают против введения новых антироссийских санкций

22
Западная пресса: в Евросоюзе выступают против введения новых антироссийских санкций

В руководстве Евросоюза считают, что введение новых санкций против России не имеет смысла и следует покончить с подобной практикой.


Как сообщает западное издание Financial Times, большинство европейских чиновников признают, что сферы российской экономики, которые не затронули западные санкции, являются жизненно важными для стран Евросоюза, исходя из чего в отношении этих секторов нельзя ввести какие-либо ограничения.

Ссылаясь на пожелавшего сохранить анонимность чиновника Евросоюза, в материале западного издания отмечается, что в случае ввода еще большего количества санкций, "исключений будет больше, чем мер". В рамках очередного пакета санкций, вероятнее всего, будет расширен список лиц, попавших под персональный санкции, а также будут ужесточены уже действующие санкционные меры путем закрытия путей для их обхода.

Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза готовится ко вводу очередного, 11-го пакета антироссийских санкций. Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что отмена антироссийских санкций не предвидится до окончания вооруженного конфликта на Украине.

За период времени, прошедший после начала российской спецоперации на Украине, страны Евросоюза ввели 10 пакетов различных антироссийских санкций. В результате этого, в Европе и США произошел рост цен на топливо, продукты питания и электроэнергию. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что проводимая Западом долгосрочная политика, направленная на сдерживание и ослабление России, нанесла мощнейший удар по всей мировой экономике.
Использованы фотографии:
Wikipedia/EmDee
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:21
    +3
    так понимаю... старшой малова-то надавил.... поднажмет и риторика изменится....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:28
      +2
      Бунт на европейском корабле будет легко подавлен командой надёжных англосаксонских мамлюков, отрабатывающих свою пайку в Европарламенте, а также сворой "боевых" шакалов из Польши, Прибалтики, Румынии и Чехии.

      Чтобы хоть что-то изменилось в ЕС надо дождаться лишь малости - чтобы англосаксы, во главе с США, надорвались на внешних территориях и глубоко увязли во внутренних проблемах.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:54
      +5
      Сопредседатель немецкой партии «зеленых», вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек дал интервью, в котором ответил на вопросы о том, что ожидает Германию.

      - Ожидаете ли вы волны банкротств?
      - Нет, не ожидаю, просто некоторые отрасли более не будут производить и продавать.
      - Я не понимаю, но ведь если я не произвожу и не продаю, то я обанкрочусь?!
      - Ну нет, не автоматически. Банкротство, это когда бизнес уходит в большой минус.
      - Но если я не могу производить и продавать, разве это не уход в большой минус?
      - Нет, это не банкротство, тогда эти бизнесы просто «более не окупаются» и «прекращают коммерческую деятельность».
      - Ага, то есть они разорены, но мы не называем это банкротством. Знаете, нам, наверное, нужно подумать над этим ответом, но у меня ощущение, что это неправильный ответ...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:22
    +3
    Западная пресса: в Евросоюзе выступают против введения новых антироссийских санкций
    . Да ладно, кто там рискнет выступать против линии партии??? Они ж не совсем ку-ку с.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:02
      +1
      Цитата: rocket757
      Западная пресса: в Евросоюзе выступают против введения новых антироссийских санкций
      . Да ладно, кто там рискнет выступать против линии партии??? Они ж не совсем ку-ку с.

      Да не против они, а очень даже за.
      Просто на фоне того, что уже ввели, собственная фантазия закончилась. Не знают, чего бы ещё выдумать такого, чего ещё не выдумали. А из Вашингтона методичку, видимо, Почтой России доставляют. Придёт с огромным опозданием, мятая и нечитаемая.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 12:26
        0
        мятая и нечитаемая

        В подозрительных пятнах lol
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:23
    +2
    Толку то от этих хотелок, ежели в Вашингтоне решат власти Е. С. тупо под козырек возьмут и побегут сполнять. Уже не раз и не два было когда заявляют о невыгодности а через некоторое время хоп и поворот на 180 с блееньем по поводу обосновасти))) данного решения.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:56
      0
      Цитата: Ропот 55
      хоп и поворот на 180

      А чо так мало ? Анькаленка предлагает сразу на 360 ! winked
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 11:24
    +1
    К 9-му Мая они просто ОБЯЗАНЫ попытаться, что то "ввести"... Иначе "вашингтонский обком" будет недоволен
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:27
      +1
      svp67 hi, думаю к 9 мая ВСУ должны показать результат, тут как говорят звезды сошлись и нам нужно подгадить и перед Хозяином отчитываться пора.
  5. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 11:25
    +3
    Америка вводит против Евросоюза "антироссийские" санкции, Евросоюз не спросили.
    Тем временем.
    Набирает обороты вывоз за океан европейской промышленности.
    BASF объявила, что сокращает производство в Европе, закрывает ряд предприятий в Германии и сокращает почти 2 600 рабочих мест. Одной из причин немецкий химический гигант назвал скачок цен на энергоносители, упустив при этом другие, не менее важные факторы. В частности, что из-за непомерной бюрократии и заоблачных налогов европейский рынок перестал быть конкурентоспособным на мировом уровне. В дальнейшем европейским клиентам будут поставляться химикаты из Китая, Южной Кореи и США.
    Химикаты. Например, удобрения?
    Украина зарабатывает деньги, продавая зерно. Ха-ха. Как бы ни так. Детей, конечно, жалко. Вот только это зерно им не принадлежит, а значит денег за него они не получат. И вообще украинцам оно не принадлежит. Как и самой Украине. «Украинское» оно только по географическому наименованию урожая.
    Принадлежит оно транснациональным корпорациям. В основном: Cargill, Dupont и, конечно, Monsanto (куда ж без неё). А их основные акционеры - финансовые холдинги Vanguard, Blackstone и Blackrock, штаб-квартиры которых зарегистрированы в США.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:28
      -2
      Цитата: Andriuha077
      Набирает обороты вывоз за океан европейской промышленности.

      Не понял.
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 11:36
        +2
        Опрос, проведенный немецкой химической ассоциацией VCI в конце января, показал, что почти половина химических компаний планирует сократить инвестиции в Германии в текущем году из-за высоких затрат на энергию.
        За океан.
        Олаф Шольц во время визита в США обсудил с Джо Байденом вопрос о бесперебойных поставках оружия на Украину. Одним из возможных решений станет договоренность
        о переносе
        немецких производств
        боеприпасов в США, писал Bloomberg. Собеседник говорит, что одним из возможных решений может быть перенос части оружейных производств в США, «где есть больше мощностей».
      2. Artemion3
        Artemion3 Сегодня, 11:41
        +1
        Из-за возросшей цены на нефть и газ, европейская промышленность рискует стать неконкурентоспособной на глобальном рынке.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:30
      +3
      Andriuha077 hi, что и требовалось доказать, проэкт Украина для того и замутили, ослабление(в идеале развал нашей страны), и подмятие Е. С. под свой контроль.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:36
      0
      А почему наших друзей китайцев забыли? hi
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:09
        +1
        tralflot1832 hi, Китай на мой взгляд уже нейтрализовали, видать на переговорах "без галстуков" Пекину сделали предложение которое китайцы и приняли, и теперь включили нейтраль и миротворцев.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    +1
    В руководстве Евросоюза считают, что введение новых санкций против России не имеет смысла и следует покончить с подобной практикой
    Разговор о неэффективности санкций против России, как это планировалось ведется давно. Некоторые с этим соглашаются, отдельные чиновники наоборот говорят, что санкции очень эффективно и просто необходимо еще поднажать пускай и себе во вред. Кто же даст ЕС "покончить с подобной практикой", все чиновничество которого в полной зависимости от Сша?
  7. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 12:08
    +1
    Наоборот вводите, вводите чем больше тем лучше.
    Я просто хочу увидеть и услышать европейский вой и сопли!
  8. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:18
    0
    Весь ширпотреб и бытовая техника из Китая, сейчас весной все что-то на огородах посадят, на рынках появился свежий урожай с Узбекистана, так какими санкциями они там на Западе нас стращают ?
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:37
    +1
    Попа болит у всех в ЕС от санкций, а они все вводят и вводят. Мазохисты.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:46
    0
    Как так ? А еще можно запретить русский язык ,штрафовать за упоминание Путина ,запретить русских туристов вообще .Атом,пшеницу ,удобрения ,еще поле для запрета реально большое