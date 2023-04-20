Западная пресса: в Евросоюзе выступают против введения новых антироссийских санкций

В руководстве Евросоюза считают, что введение новых санкций против России не имеет смысла и следует покончить с подобной практикой.Как сообщает западное издание Financial Times, большинство европейских чиновников признают, что сферы российской экономики, которые не затронули западные санкции, являются жизненно важными для стран Евросоюза, исходя из чего в отношении этих секторов нельзя ввести какие-либо ограничения.Ссылаясь на пожелавшего сохранить анонимность чиновника Евросоюза, в материале западного издания отмечается, что в случае ввода еще большего количества санкций, "исключений будет больше, чем мер". В рамках очередного пакета санкций, вероятнее всего, будет расширен список лиц, попавших под персональный санкции, а также будут ужесточены уже действующие санкционные меры путем закрытия путей для их обхода.Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза готовится ко вводу очередного, 11-го пакета антироссийских санкций. Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что отмена антироссийских санкций не предвидится до окончания вооруженного конфликта на Украине.За период времени, прошедший после начала российской спецоперации на Украине, страны Евросоюза ввели 10 пакетов различных антироссийских санкций. В результате этого, в Европе и США произошел рост цен на топливо, продукты питания и электроэнергию. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что проводимая Западом долгосрочная политика, направленная на сдерживание и ослабление России, нанесла мощнейший удар по всей мировой экономике.