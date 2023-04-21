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«Дружественная» Польша предлагает всему ЕС запретить ввоз украинского зерна и другого продовольствия из этой страны

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«Дружественная» Польша предлагает всему ЕС запретить ввоз украинского зерна и другого продовольствия из этой страны

Варшава, так рьяно выступающая в поддержку Украины, как только дело касается собственного кармана, быстро меняет отношение к своему союзнику.


Уже несколько месяцев идёт полемика относительно запрета ввоза украинского зерна в Польшу. И это было сделано. Ожидалось, что территория Польши будет использована лишь для транзита. Однако теперь в Варшаве предлагают Евросоюзу запретить ввоз с Украины зерна и другого продовольствия. Одним словом, Варшаве не нужны конкуренты на европейском рынке и ничего страшного, что Украина находится в тяжёлом положении и ей нужны финансы.

Как передаёт польская радиостанция RMF, власти Польши стремятся запретить ввоз на территории ЕС помимо зерновых ещё и таких продуктов, как мёд, фрукты, сахар, яйца, птицу с территории Украины.

Кроме Польши, по данным радиостанции, запрет хотят поддержать Венгрия и Болгария, которые к тому же добавили в запретный список ещё и украинскую муку и масло.

Напомним, что 15 апреля этого года Варшава и Будапешт ввели запрет на ввоз аграрной продукции с Украины, ссылаясь на протесты своих фермеров. 17 апреля к ним присоединилась Словакия, а 19 апреля и Болгария. Так европейские союзники «поддерживают» Киев.

Украина наряду с Россией входит в первую пятёрку стран-экспортёров зерна в мире.
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9 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 06:10
    +1
    «Дружественная» Польша предлагает всему ЕС запретить ввоз украинского зерна и другого продовольствия из этой страны
    всё ожидаемо,пущай "горилку" гонят из зерна.
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 06:15
    -1
    Украина наряду с Россией входит в первую пятёрку стран-экспортёров зерна в мире.

    Ага. А какого класса зерно?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:33
      0
      Цитата: мордвин 3
      Ага. А какого класса зерно?

      Вот, минусаторы. Я с шести лет с батянем катался на Колосе и Ниве. Это комбайны такие, если что.
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 06:16
    +3
    Можно подумать, что кто то будучи в адекватном уме считает, что США, Польша, ЕС и тп страны, кричащие о поддержке Украины действительно заботятся об Украине....да плевать им на нее. У них одна цель - недопустить Россию к позиции геополитического центра силы любыми средствами. А Украина для них - инструмент достижения этой цели.
    А в остальном есть украина, нет Украины - им абсолютно все равно. Уж тем более, когда речь идёт о собственной экономике.
    Потому, преподносить в таком удивлённом тоне очевидные линии взаимодействия Украины и ее "сторонников" это даже как то по детски наивно.
    1. Комментарий был удален.
  4. Ella34
    Ella34 Сегодня, 06:32
    +2
    Ну и куда они рвутся в ЕС? Они там лишние. Дойдёт ли до них это????
  5. mark1
    mark1 Сегодня, 06:34
    0
    Откуда на Украине, в этом году, появится экспортное зерно, там же боевые действия идут? Само, наверное, вырастет - по обочинам...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    +1
    как только дело касается собственного кармана, быстро меняет отношение к своему союзнику.
    Так и не одна Польша. С зерном понятно - свое с/х несет убытки. А вспомните начало эпидемии когда перекупали или просто воровали друг у друга маски, аппараты ИВЛ, а с вакцинами что творилось. Удивительно, что до сих пор в ущерб себе продолжают вооружать Украину. Правда когда дело касается России и нанесению ей ущерба, то в этом случае даже на время забывают про свой карман.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:51
    0
    Самое главное в этом вопросе ,что старшие ЕЭсовские товарищи требуют снять запреты на экспорт зерна у стран которые ввели эти ограничения.
  8. Ponimatel
    Ponimatel Сегодня, 06:56
    -1
    Зерновая сделка - инструмент уничтожения европейского сельхоза. Условные США, уничтожая(с помощью России)европромышленность, не забывают и про аграрный сектор. И тоже не обходятся без соучастия своих московских вассалов. И наконец то продажные европолитики вынуждены были это "понять" и начать хоть что то делать.