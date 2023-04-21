«Дружественная» Польша предлагает всему ЕС запретить ввоз украинского зерна и другого продовольствия из этой страны

Варшава, так рьяно выступающая в поддержку Украины, как только дело касается собственного кармана, быстро меняет отношение к своему союзнику.Уже несколько месяцев идёт полемика относительно запрета ввоза украинского зерна в Польшу. И это было сделано. Ожидалось, что территория Польши будет использована лишь для транзита. Однако теперь в Варшаве предлагают Евросоюзу запретить ввоз с Украины зерна и другого продовольствия. Одним словом, Варшаве не нужны конкуренты на европейском рынке и ничего страшного, что Украина находится в тяжёлом положении и ей нужны финансы.Как передаёт польская радиостанция RMF, власти Польши стремятся запретить ввоз на территории ЕС помимо зерновых ещё и таких продуктов, как мёд, фрукты, сахар, яйца, птицу с территории Украины.Кроме Польши, по данным радиостанции, запрет хотят поддержать Венгрия и Болгария, которые к тому же добавили в запретный список ещё и украинскую муку и масло.Напомним, что 15 апреля этого года Варшава и Будапешт ввели запрет на ввоз аграрной продукции с Украины, ссылаясь на протесты своих фермеров. 17 апреля к ним присоединилась Словакия, а 19 апреля и Болгария. Так европейские союзники «поддерживают» Киев.Украина наряду с Россией входит в первую пятёрку стран-экспортёров зерна в мире.