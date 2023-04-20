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Navy Times: Веб-камеры с видом на залив Сан-Диего могли удалить из-за видео со столкновением двух кораблей ВМС США

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Navy Times: Веб-камеры с видом на залив Сан-Диего могли удалить из-за видео со столкновением двух кораблей ВМС США

Группа, которой принадлежат множество веб-камер в Сан-Диего, в том числе фиксирующих прибытие и отбытие военных кораблей, объявила о нарушении после того, как Служба национальных парков в этом месяце удалила две камеры с видом на залив по запросу ВМС США, пишет Navy Times.


В материале говорится, что официальные лица ВМС обосновали требование демонтажа устройств вопросом национальной безопасности. Между тем, у 52-летнего американца Барри Бахрами, руководящего вышеупомянутой группой, предоставляющей всем желающим бесплатно насладиться видами на достопримечательности Сан-Диего прям со своего компьютера, на этот счет есть иное мнение.

Так, со слов Бахрами, камеры были удалены из Национального памятника Кабрильо из-за того, что они засняли досадное столкновение двух кораблей ВМС США в ноябре прошлого года.

Авторы статьи напоминают, что видео близкого контакта между эсминцем «Момсен» и десантным кораблем в доке «Харперс Ферри», быстро распространилось по Интернету, став «вирусным».

Со слов Бахрами, до того, как служба парков удалила камеры, они регулярно транслировали кадры прибытия и отбытия кораблей, собрав шесть миллионов просмотров в Интернете только за последний год. При этом он отметил, что камеры также приносят пользу семьям военнослужащих ВМС США, позволяя наблюдать за отбытием и прибытием своих близких. Наконец, как выразился американец, веб-камеры обеспечивают «крутые кадры» для любителей военных кораблей со всего мира.

В свою очередь, представитель NCIS Джефф Хьюстон заявил, что запрос NPS на удаление камер не был связан с инцидентом в доке «Харперс Ферри».

Морская полиция уже выражала озабоченность по поводу частных веб-камер и канала на YouTube, который, по сути, обеспечивает круглосуточный мониторинг средств и оборудования, расположенных на военно-морской авиабазе Северный остров, включая ангары для самолетов

- приводит издание слова чиновника.

При этом на позицию Бахрами заявление Хьюстона, видимо, никак не повлияло, так как он заявил, что в Национальном памятнике Кабрильо постоянно находятся туристы, которым почему-то никто не запрещает снимать корабли ВМС США.
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4 комментария
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  1. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:34
    0
    десантным кораблем в доке «Харперс Ферри»

    Правильно десантный корабль док. А то получается, что он сам у себя в доке laughing
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:44
    0
    При СССР когда интернета не было,если память не изменяет в Мурманске в 6: 45 зачитывали для жён по радиоточке,приходы судов.Плановые это одно ,заранее бычки можно убрать.А вот приход по так называемой " зелёной"( внеплановый приход) это что то. lol Вот так ,помогали соблюдать супружескую верность.Помню ,жена рассказывала, приходит на работу девчура ,на оба глаза тени с фиолетовым оттенком.Вопрос ,кто это?Муж.Так он у тебя в море ушёл?!Ответ: Я тоже так думала !!! wassat А тут ,такого достояние технического прогресса лишили.Ни какого контроля с стороны жён. drinks
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:44
    0
    В США нет военного положения ,США не воюет на своей территории и не разрешают веб камеры устанавливать на заливе . По такой логике все что где то прошло ,проехало и пролетело ,все является информацией и все нарушает чьи то права ?
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:25
    0
    Китайскую разведку решили подвинуть из самых "вкусных" мест Сан - Диего?)))