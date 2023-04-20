Navy Times: Веб-камеры с видом на залив Сан-Диего могли удалить из-за видео со столкновением двух кораблей ВМС США

Морская полиция уже выражала озабоченность по поводу частных веб-камер и канала на YouTube, который, по сути, обеспечивает круглосуточный мониторинг средств и оборудования, расположенных на военно-морской авиабазе Северный остров, включая ангары для самолетов

Группа, которой принадлежат множество веб-камер в Сан-Диего, в том числе фиксирующих прибытие и отбытие военных кораблей, объявила о нарушении после того, как Служба национальных парков в этом месяце удалила две камеры с видом на залив по запросу ВМС США, пишет Navy Times.В материале говорится, что официальные лица ВМС обосновали требование демонтажа устройств вопросом национальной безопасности. Между тем, у 52-летнего американца Барри Бахрами, руководящего вышеупомянутой группой, предоставляющей всем желающим бесплатно насладиться видами на достопримечательности Сан-Диего прям со своего компьютера, на этот счет есть иное мнение.Так, со слов Бахрами, камеры были удалены из Национального памятника Кабрильо из-за того, что они засняли досадное столкновение двух кораблей ВМС США в ноябре прошлого года.Авторы статьи напоминают, что видео близкого контакта между эсминцем «Момсен» и десантным кораблем в доке «Харперс Ферри», быстро распространилось по Интернету, став «вирусным».Со слов Бахрами, до того, как служба парков удалила камеры, они регулярно транслировали кадры прибытия и отбытия кораблей, собрав шесть миллионов просмотров в Интернете только за последний год. При этом он отметил, что камеры также приносят пользу семьям военнослужащих ВМС США, позволяя наблюдать за отбытием и прибытием своих близких. Наконец, как выразился американец, веб-камеры обеспечивают «крутые кадры» для любителей военных кораблей со всего мира.В свою очередь, представитель NCIS Джефф Хьюстон заявил, что запрос NPS на удаление камер не был связан с инцидентом в доке «Харперс Ферри».- приводит издание слова чиновника.При этом на позицию Бахрами заявление Хьюстона, видимо, никак не повлияло, так как он заявил, что в Национальном памятнике Кабрильо постоянно находятся туристы, которым почему-то никто не запрещает снимать корабли ВМС США.