Военное обозрение
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В Белгородской области после принудительной посадки взорвался дрон ВСУ

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В Белгородской области после принудительной посадки взорвался дрон ВСУ

Украинские националисты не оставляют попыток нанесения ударов вглубь территории России, целясь в основном по гражданским объектам. В военном плане эти атаки никакого смысла не имеют, но террор уже давно стал своего рода «визитной карточкой» киевского режима.

Сегодня в очередной раз ВСУ предприняли попытку нанести удар по приграничной территории в Белгородской области, сообщают российские телеграм-каналы. Для атаки был использован начиненный взрывчаткой беспилотник, предположительно, запущенный из села Старица в Харьковской области.

Вражеский летательный аппарат самолетного типа был вовремя обнаружен российскими пограничниками у села Муром в Шебекинском районе в 500 метрах от границы с Украиной сегодня утром. Наши военные перехватили управление БПЛА при помощи противодронового ружья и принудительно посадили. В момент падения самодельный боезаряд сдетонировал. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Официальных заявлений по этому инциденту от местных властей пока нет.

Вчера ночью украинские боевики при помощи нескольких беспилотных летательных аппаратов атаковали сахарный завод в приграничном поселке Теткино Курской области. На территорию предприятия было сброшено не менее десяти гранатометных боеприпасов АГС-17. Располагавшиеся рядом школа и детский сад не пострадали.

Накануне украинский беспилотник пытался атаковать электростанцию в селе Драгунское близ Белгорода. Дрон также был вовремя обнаружен силами российской ПВО и уничтожен на подлете. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

В другом приграничном с Украиной регионе, Брянской области, ВСУ сегодня обстреляли из минометов деревню Ломаковка. Всего было нанесено двенадцать ударов, часть мин попали в жилые дома и подстанцию. Жители деревни лишились электричества, по предварительным данным, есть пострадавшие среди мирных граждан. В настоящее время жители прячутся в подвалах, опасаясь продолжения обстрелов.

Вчера украинские БПЛА атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона. Пострадавших нет, в здании частично выбиты стекла.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз с сегодняшнего дня ввел на территории всего региона режим «повышенной готовности», который будет действовать до 10 мая. ГУ МЧС России по Брянской области рекомендовано привести силы и средства в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, сформировать оперативные группы и при необходимости организовать их выдвижение в предполагаемые районы действий.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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10 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:59
    0
    ввел на территории всего региона режим «повышенной готовности»
    Правильно ! От этих майданутых всего можно ожидать !
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:01
    +2
    Совсем свидомые обнаглели, надо бить по предполагаем местам запуска дронов...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:12
      -1
      надо бить по предполагаем местам запуска дронов...
      Т.е. наугад или по площадям? Ваше предполагаемое "хайли лайкли" ничем не лучше, чем пёрнуть в лужу с головастиками, вот страху нагонем! lol
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:24
      +7
      Цитата: Игорь Борисов_2
      надо бить по предполагаем местам запуска дронов...

      Скромный вопрос к тому, кто у нас эти вещи планирует - а можно на один дрон с "лимонкой" или гранатой от АГС отвечать ФАБом или залпом "Града"?

      В своё время я, старший сержант "на земле", лучше, чем "большие звёзды" в штабе армии, знал, где именно "духи" сидят, когда и куда пойдут. Думаю, что наши пацаны сейчас на Донбассе тоже знают, откуда эти дроны летят. Так пусть "большие звёзды" у "земли" и спросят, куда лупить.
      1. Shkodnik65
        Shkodnik65 Сегодня, 12:55
        0
        а можно на один дрон с "лимонкой" или гранатой от АГС отвечать ФАБом или залпом "Града"?
        А Вы не в "воздух" спрашивайте, уважаемый "старший сержант "на земле", а спросите у тех людей в Белгородской, Брянской и моей, Курской области, которые сидят в своей стране по подвалам во время ежедневных и еженощных обстрелов с Украины. Не украинские , а наши граждане. Абсолютно гражданские дедки и бабки, многие из которых войну пережили и которых не хотят, именно не хотят, защитить такие вот как Вы "философы"- специалисты, которые когда-то были на земле, а сейчас на диване, рассусоливая, что сопоставимо а что не сопоставимо. Там нет вообще никаких ВОЕННЫХ объектов, бьют чисто на старикам. Сердце разрывается от бессилия, когда разговариваешь с людьми с Суджанского, Кореневского, Беловского районов Курской области, с ребятами с Белгородской области. А ещё тяжелее когда читаешь опусы подобных Вам экспертов. Очень хочется нахамить, но не буду. А по сути Вашего поста выскажу свою точку зрения. Раз уж пошла полноценная война, то нужно прекратить всякое либеральное рассусоливание. На каждый выстрел с той стороны - отвечать залпом с этой. БЕЗДЕЙСТВИЕ ПОРОЖДАЕТ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 13:32
          +2
          Цитата: Shkodnik65
          Очень хочется нахамить, но не буду.

          Нахамите моему сыну, командиру взвода ВДВ, который там, на войне. Плюньте в его Орден Мужества.
          Или тем пацанам из моей фирмы, которых я отправлял на Донбасс задолго до мобилизации и 24 февраля. И тем, которые воюют, и тем, которые Донбасс восстанавливать поехали.
          А ещё можно предъявить хирургу, который меня после ДТП собрал по осколкам - почему я "с дивана" воюю, а не "в окопе"?.
          Ну, заодно, и моим родителям, которые слишком рано для ЭТОЙ войны меня родили.

          У каждого своя война.
          Не слышали про такое, не?
          Меня отец, потомственный офицер, побывавший в "командировках" в "мирное время" на трёх континентах, учил в детстве, что НЕЛЬЗЯ хамить незнакомым людям.

          Мне первую часть своего комментария в профиле написать, чтобы каждый, "истинно переживающий за Россию", меня тут с гов.нами не смешивал?
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 13:38
          0
          Ну вот запустил его отморозок из села Старица написано и искать не надо. Как ответить?
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 12:03
    +3
    Вполне ожидаемые действия от них. Главное, что бы наши силы противодействия не отставали в своих возможностях...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:17
      +1
      Главное, что бы наши силы противодействия не отставали в своих возможностях...
      Напоминает тост из к/ф "Кавказская пленница" про желания и возможности. А ещё был хороший тост у Шарикова - " Желаю, чтобы всё!" wink
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:07
    +8
    В военном плане эти атаки никакого смысла не имеют, но террор уже давно стал своего рода «визитной карточкой» киевского режима.

    Почему террор в отношении укронацистов не стал нашей визитной карточкой до сих пор? Мало того, умудрились бандеровскую тряпку на встрече СНГ вывесить и форматом встречи оправдать, толерасты штопанные.