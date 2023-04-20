В Белгородской области после принудительной посадки взорвался дрон ВСУ

Украинские националисты не оставляют попыток нанесения ударов вглубь территории России, целясь в основном по гражданским объектам. В военном плане эти атаки никакого смысла не имеют, но террор уже давно стал своего рода «визитной карточкой» киевского режима.Сегодня в очередной раз ВСУ предприняли попытку нанести удар по приграничной территории в Белгородской области, сообщают российские телеграм-каналы. Для атаки был использован начиненный взрывчаткой беспилотник, предположительно, запущенный из села Старица в Харьковской области.Вражеский летательный аппарат самолетного типа был вовремя обнаружен российскими пограничниками у села Муром в Шебекинском районе в 500 метрах от границы с Украиной сегодня утром. Наши военные перехватили управление БПЛА при помощи противодронового ружья и принудительно посадили. В момент падения самодельный боезаряд сдетонировал. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Официальных заявлений по этому инциденту от местных властей пока нет.Вчера ночью украинские боевики при помощи нескольких беспилотных летательных аппаратов атаковали сахарный завод в приграничном поселке Теткино Курской области. На территорию предприятия было сброшено не менее десяти гранатометных боеприпасов АГС-17. Располагавшиеся рядом школа и детский сад не пострадали.Накануне украинский беспилотник пытался атаковать электростанцию в селе Драгунское близ Белгорода. Дрон также был вовремя обнаружен силами российской ПВО и уничтожен на подлете. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.В другом приграничном с Украиной регионе, Брянской области, ВСУ сегодня обстреляли из минометов деревню Ломаковка. Всего было нанесено двенадцать ударов, часть мин попали в жилые дома и подстанцию. Жители деревни лишились электричества, по предварительным данным, есть пострадавшие среди мирных граждан. В настоящее время жители прячутся в подвалах, опасаясь продолжения обстрелов.Вчера украинские БПЛА атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона. Пострадавших нет, в здании частично выбиты стекла.Губернатор Брянской области Александр Богомаз с сегодняшнего дня ввел на территории всего региона режим «повышенной готовности», который будет действовать до 10 мая. ГУ МЧС России по Брянской области рекомендовано привести силы и средства в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, сформировать оперативные группы и при необходимости организовать их выдвижение в предполагаемые районы действий.