На Украину приехал с неофициальным визитом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщила украинская пресса.Как утверждают украинские издания, Йенса Столтенберга заметили на Михайловской площади в центре Киева. Интересно, что приезд Столтенберга не афишировался украинским руководством. Поэтому сложно утверждать, с какой именно целью генсек альянса прибыл на Украину.Вероятно, генсек НАТО встретится с представителями киевского режима для обсуждения очередных поставок вооружений и военной техники Украине. Не исключено, что визит связан с подготовкой украинских формирований к контрнаступлению на освобожденные Россией территории. По данным западной прессы, ссылающейся на опубликованные «секретные данные» Пентагона, якобы слитые в интернет младшим офицером американской национальной гвардии Джеком Тейшейрой.Ранее западные эксперты неоднократно обращали внимание на неготовность украинских вооруженных сил к проведению контрнаступления. По утверждению западной прессы, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов, вооружения и военной техники, необходимых для ведения боевых действий.Есть точка зрения, причем разделяемая и некоторыми представителями украинского военно-политического руководства, что и численность собранных для контрнаступления войск также недостаточна, хотя она оценивается аналитиками примерно в 40 тысяч человек, включая сформированную под эгидой МВД Украины т.н. «Гвардию наступления».