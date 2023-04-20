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Генсека НАТО заметили на Михайловской площади в центре Киева

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Генсека НАТО заметили на Михайловской площади в центре Киева

На Украину приехал с неофициальным визитом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщила украинская пресса.


Как утверждают украинские издания, Йенса Столтенберга заметили на Михайловской площади в центре Киева. Интересно, что приезд Столтенберга не афишировался украинским руководством. Поэтому сложно утверждать, с какой именно целью генсек альянса прибыл на Украину.

Вероятно, генсек НАТО встретится с представителями киевского режима для обсуждения очередных поставок вооружений и военной техники Украине. Не исключено, что визит связан с подготовкой украинских формирований к контрнаступлению на освобожденные Россией территории. По данным западной прессы, ссылающейся на опубликованные «секретные данные» Пентагона, якобы слитые в интернет младшим офицером американской национальной гвардии Джеком Тейшейрой.


Ранее западные эксперты неоднократно обращали внимание на неготовность украинских вооруженных сил к проведению контрнаступления. По утверждению западной прессы, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов, вооружения и военной техники, необходимых для ведения боевых действий.

Есть точка зрения, причем разделяемая и некоторыми представителями украинского военно-политического руководства, что и численность собранных для контрнаступления войск также недостаточна, хотя она оценивается аналитиками примерно в 40 тысяч человек, включая сформированную под эгидой МВД Украины т.н. «Гвардию наступления».
Использованы фотографии:
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36 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 12:07
    +13
    Я не кровожадный - нанести удар по Михайловской площади во время нахождения там Столтенберга не призываю.
    Но почему заранее не перепахать её ФАБами вместе с прилегающими кварталами, а также с любым местом, где самолёт Столтенберга мог бы приземлиться? Чтобы "дачники" туда не катались, как к тёще на блины...
    1. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 12:12
      +5
      нанести удар по Михайловской площади во время нахождения там Столтенберга

      Ну а почему-бы и нет? Только вот странная эта военная операция.....
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:34
        0
        Цитата: Alexandr2637
        нанести удар по Михайловской площади во время нахождения там Столтенберга

        Ну а почему-бы и нет? Только вот странная эта военная операция.....

        "Мыжнетакие"... am
        Остальное нецензурно.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:14
      +5
      Я не кровожадный - нанести удар по Михайловской площади во время нахождения там Столтенберга не призываю.

      У нас сейчас идёт сво по принципу: паны дерутся, а у хоxлопов чубы трещат. hi
      Слишком много не логичного с точки зрения военной тактики и стратегии. request
      1. Практик23354df
        Практик23354df Сегодня, 12:46
        +1
        Как раз дерутся холопы. А паны друг с
        другом торгуют.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 13:05
          +2
          Цитата: Практик23354df
          Как раз дерутся холопы. А паны друг с
          другом торгуют.

          В поговорке про панов как раз и говорится, что хотя драка и затеяна панами, сами они принимают лишь роль зрителей и организаторов, а реальные синяки и шишки получают таки холопы. hi
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:06
        0
        Цитата: Хорон
        Я не кровожадный - нанести удар по Михайловской площади во время нахождения там Столтенберга не призываю.

        У нас сейчас идёт сво по принципу: паны дерутся, а у хоxлопов чубы трещат. hi
        Слишком много не логичного с точки зрения военной тактики и стратегии. request

        Жалко, что этого геносека не отправили на встречу с Бандерой во время НЕОФИЦИАЛЬНОГО визита в Киев.. am
        Разведка наша совсем мышей не ловит. Можно было легко завалить геносека, раз он не договаривался о визите в Киев с Москвой, чтобы другие толерасты знали, что без нашего разрешения пути в Бандерлянд нет.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:17
      +1
      Я бы поднял миги в Белоруссии, чтоб тревогу в куеве объявили и этот пИтух не слишком и расхаживал ,как хозяин! Пусть пробегал бы в бункер
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: Аргон
        Я бы поднял миги в Белоруссии, чтоб тревогу в куеве объявили и этот пИтух не слишком и расхаживал ,как хозяин! Пусть пробегал бы в бункер

        Уже хватило бы.
        Пусть эти "туристы" хотя бы физо развлекутся, до бункера побегать. Уже не так весело гулять по Киеву будут.
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:21
      -1
      Нет, убивать террором не наш метод, а вот захватить, вывезти в Донецк и судить его там было бы зачетно спецслужбе и в высшей степени справедливо.
    5. dump22
      dump22 Сегодня, 12:40
      -1
      Но почему заранее не перепахать её ФАБами вместе с прилегающими кварталами


      Вношу встречное и куда более радикальное предложение.
      А почему бы не взять Киев и завершить СВО еще полгода назад?

      Подозреваю, что в обоих случаях причина одна.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:50
        -2
        Причина одна,верно.Политическая импотенция и беспомощность.Ну,или надежда на то,что враги наконец одумаются и снова станут ПАРТНЕРАМИ..
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 13:12
          -1
          Причина одна,верно.

          Две: некомпетентность, которую выдавали за хитроплановость и недооценка противника.
          Политическая импотенция.

          Однако смелости хватило бросить западу вызов? Хотя если посмотреть причины предложенные мной выше, то это тоже может легко обьяснится. hi
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 13:22
            0
            Нет.Это не смелость.Наши политики не ожидали,что подлержка запада будет такая серьезная.Сейчас просто выхода другого нет,как сражаться.Это доя нас.Про политиков..Да они с радостью бы пошли на переговоры,только какалы уперлись.
    6. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:55
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Я не кровожадный - нанести удар по Михайловской площади во время нахождения там Столтенберга не призываю.

      Я тоже не кровожадный, но если кто, стрельнет по той площади, плакать не буду.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:10
    +10
    На Украину приехал с неофициальным визитом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
    Киев стал некой "меккой" для всего русофобского сброда и конечно в первую очередь для представителей НАТО. Едут поддержать, пообещать, выразить свое фи нашей стране, а главное настроить на продолжение войны. Раздражает то, что едут смело, без боязни каких-либо мер со стороны России.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:10
    0
    Итак, гомосека НАТО ЗАМЕТИЛИ. Вопрос - почему не расстреляли? Может пора уже перестать миндальничать и каждого замеченного немножко на ноль множить? Ну чтобы другим гомосекам неповадно было...
    1. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 12:37
      +3
      Если присутствие военной техники НАТО - законная цель, если присутствие так называемых "инструкторов" НАТО - законная цель, то почему присутствие генсека НАТО не является законной целью?
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:13
    0
    Поэтому сложно утверждать, с какой именно целью генсек альянса прибыл на Украину.

    прикормили его там..... или правильнее сказать- принюхнули??? what
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: Mouse
      прикормили его там..... или правильнее сказать- принюхнули?

      Раньше говорили - "прибыл с неофициальным визитом", то сейчас говорят - "прибыл коксом подышать".
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:13
    +2
    Говорят там над Киевом сегодня ночью то ли спутники НАСА падали , то ли НЛО , приехал наверное разбираться wink
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:21
      +3
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Говорят там над Киевом сегодня ночью то ли спутники НАСА падали , то ли НЛО , приехал наверное разбираться

      да это ж он так и прилетел...на "спутнике НАСА"
    2. HAM
      HAM Сегодня, 12:29
      0
      Это мужичонка в коробчёнке телепортировался,с неприличным скандинавским именем....
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 12:19
    0
    Не исключено, что визит связан с подготовкой украинских формирований к контрнаступлению на освобожденные Россией территории.
    Да к гадалке не ходи...
  7. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 12:23
    +1
    Приехал по фашистки покомандовать: форверц шнэля атаковать верылюхтэн украинише.
  8. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 12:24
    0
    Надеюсь обсуждать капитуляцию приехал?
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:28
    0
    Самый никчемный чел в нате, от него ничего не зависит, он ничего не решает.... Если бы Милли приехал, то да..., а это просто чучело с говорящей головой....
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:31
      0
      Как говорили до СВО он должен был уйти на новое место работы, в банк какой то, мегаспецом.
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:34
    0
    Когда Путин посетит мать городов русских Киев и город-герой Одессу?
  11. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:36
    +1
    Типа:"На ипподроме была замечена Ксения Собчак. Не сразу, конечно." (с)
  12. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 12:37
    +1
    Эта говорящая голова сама ничего не решает. Но вот за все время этой Странной Военной Операции я не заметил ни одной попытки устранения высшего военно-политического руководства Украины. Хотя казалось бы все технические средства для этого есть. На лицо очевидные закулисные договорняки. Пройдет время и мы еще много нелицеприятного узнаем. Все это, безусловно, подрывает моральный дух наших ребят, которые отдают свои жизни.
  13. мазута
    мазута Сегодня, 12:41
    0
    "Сверка часов" перед наступлением,последние указания,хотелось бы для клоуна-актера и последнюю роль...Отыграл-пора в расход.
  14. ugos
    ugos Сегодня, 12:43
    +1
    Они все социально близкие, они физически не могут убивать друг друга,если такое случится, все другие окончательно сделают, виновного в этом, изгоем .Поэтому даже не мечтайте что что нибудь случится с Зеленским, его даже оберегать будут от случайностей
    .Ну это немного похоже на жизнь по понятиям, без решения сходняка или правилки, волос не может упасть с головы Вора.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 13:01
      0
      Соглашусь.Но живы они до определенного момента,потом выносится совместное решение и отдается приказ на уничтожение.Хотя бывали и "выскочки"которые не дождались приказа и действовали сами по себе.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:18
      0
      Они все социально близкие, они физически не могут убивать друг друга

      Это не помогло ни хусейну, ни каддафи, даже английской прницессе не помогло. feel
  15. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:20
    0
    эта очкастая унылая гни да шарится по гейропке и везде завывает всякую чушь. хоть бы раком заболел бы что ли!