Польская пресса: Варшаве необходим мощный ядерный потенциал, чтобы противостоять России

Благодаря своему внушительному ядерному арсеналу, Россия обладает существенным преимуществом перед странами НАТО, однако, несмотря на это, на территориях новых членов военного блока до сих пор не размещается ядерное оружие. Об этом заявил польский журналист Томаш Сакевич.
В статье, опубликованной в польском издании Niezalezna, Сакевич утверждает, что при формировании новой европейской архитектуры безопасности, в том числе ядерной, следует прежде всего опираться на Польшу.
По мнению журналиста, в этом случае Польша не будет беззащитной в случае потенциальной ядерной атаки со стороны России, так как номинально находится под защитой американского ядерного зонтика. В случае ядерной атаки реакция стран, входящих в блок НАТО, должна быть достаточно масштабной для уничтожения боевых возможностей противника.
Автор статьи убежден, что только неизбежность подобной реакции сдерживает российское руководство от применения оружия массового поражения не только в отношении членов НАТО, но и против стран, которые не входят в этот альянс.
Польский журналист не исключает, что в случае поражения России в плане использования обычных систем вооружений, в Кремле может возродиться идея применения ядерного оружия. Вероятность подобного можно существенно снизить, разместив ядерное оружие на территориях стран, недавно вошедших в альянс - на территориях стран по оси Скандинавия-Польша-Румыния, а в будущем и Украины, Молдавии и Грузии.