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Источник СМИ назвал возможного кандидата на должность нового командующего Тихоокеанским флотом России

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Источник СМИ назвал возможного кандидата на должность нового командующего Тихоокеанским флотом России

В качестве вероятного кандидата на должность нового командующего Тихоокеанским флотом России может быть рассмотрен адмирал Виктор Лиина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в военном ведомстве.


Ранее стало известно, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц достиг предельного возраста нахождения на военной службе. Адмиралу исполнилось 65 лет, он покинул занимаемую должность в связи с возрастом.

Как сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, отвечающий в правительстве за Дальний Восток, адмирал Авакянц возглавит структуру, которая будет координировать работу 12 центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Эти центры открываются в российских регионах.

По сообщению РИА Новости, адмирал Виктор Лиина является наиболее вероятным кандидатом на должность командующего ТОФ. Адмирал Виктор Лиина в настоящее время занимает должность командующего Балтийским флотом ВМФ России.

Виктор Лиина родился в 1968 году, окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. В 1999 году он стал командиром атомной подлодки «Сегежа», в 2010 был назначен Беломорской военно-морской базы Северного флота. В 2016-2019 гг. Лиина был начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом. Затем он занял пост заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, а с 2021 года командует Балтийским флотом.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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15 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:37
    -3
    Посмотрел Лиина был замначальника генерального штаба, потом понизили до командующего Балтфлотом, лучше бы вообще пока СВО идёт не меняли командующего. У Авакянца огромный опыт, а тут всё таки одно дело Балтфлотом командовать и другое Тихоокеанским флотом.
    1. Романенко
      Романенко Сегодня, 12:53
      +1
      На переправе коней обычно не меняют. Одно немного успокаивает - все-таки смена комфлотом, особенно таким, дело нешуточное и наверное как-то готовилась и согласовывалась на разных уровнях, в том числе и с самими адмиралами, я надеюсь, и нынешние учения это как парад-алле от старого командующего новому командующему.
      Всегда хочется верить во что-то хорошее.
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 12:58
        +2
        Цитата: Романенко
        На переправе коней обычно не меняют.

        Действительно не меняют, их пристреливают, так-как они создают угрозу самой переправе, останавливая движение. Ну а нашего, как и всех остальных, дабы не отлучать от кормушки, просто пристроили.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 12:54
      +1
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Посмотрел Лиина был замначальника генерального штаба, потом понизили до командующего Балтфлотом,

      Ну тут трудно сказать, что его "понизили". Все таки КОМАНДУЮЩИЙ это высокий, очень высокий уровень.
      Но сейчас, с вступлением Финляндии в НАТО статус Балтфлота можно вообще понижать до флотилии... Нашим большим боевым кораблям там точно не выжить и скорей всего он попадет под управление вновь формируемого Северо-Западного ВО
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      лучше бы вообще пока СВО идёт не меняли командующего
      А какую особую нагрузку несет в СВО БалтФлот или ТОФ. Они только базы по подготовке и поставке личного состава , тех же отдельных бригад МП. Да БФ передал в оперативное управление ЧФ свои БДК и "Рапторы"...
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:00
        -1
        Цитата: svp67
        А какую особую нагрузку несет в СВО БалтФлот или ТОФ. Они только базы по подготовке и поставке личного состава , тех же отдельных бригад МП. Да БФ передал в оперативное управление ЧФ свои БДК и "Рапторы".

        Дело не во влиянии Тихоокеанского флота на СВО, а в том что время не спокойное, там Япония, Южная Корея на общем фоне наращивают вооружения, они главные союзники США в регионе, а о том что с США и НАТО у нас отношения плохие я думаю рассказывать не надо. Пока идёт СВО есть опасность дальнейшей эскалации.
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:45
      0
      Не торопитесь с оценками, откройте Википедию и посмотрите всю службу этого человека. И в Генштаб его брали для получения опыта управления флотом в совокупности с остальными ВС РФ. Пишут, до этого он был Нач. штаба ЧФ когда задержали украинские корыта в Керченском проливе в 2018 году. Вот с АПЛ "Сегежа" не так просто разобраться. "Сегежа" это название 74 экипажа 11 Дивизии ПЛ СФ. Названия такого самой лодки, я не нашел. Похоже, это один из экипажей (резервных), которые ходили на АПЛ 949А проекта типа "Курск".и в частности на АПЛ к-119 "Воронеж". Ну, это уже детали для спецов подводников. Пожелаем ему удачи!
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 12:52
    +2
    Адмиралу исполнилось 65 лет, он покинул занимаемую должность в связи с возрастом.


    А это точно никак не связано с результатами внезапной проверки Тихоокеанского флота, которая прошла прямо сейчас?
    Командующему ТОФ не благодарность по итогам объявили, а вместо этого внезапно в отставку по возрасту отправили.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:00
      -1
      На тёплое, как будет специально под него созданное местечко, ага.
    2. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 13:36
      0
      "А это точно никак не связано с результатами внезапной проверки Тихоокеанского флота, которая прошла прямо сейчас?"
      Ну, по старой русской традиции обос...гося "енерала" переводят в разряд "свадебного", а на его место назначают другого неприметного Фукса (а где другого взять? Лояльного и неершистого? У нас не война же, а всего лишь сво)) Опять же, финн, судя по фамилии, неблагонадёжен)))
      Мне больше интересно, чем же старый комфорт не доделал?
    3. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 13:38
      0
      Если бы решение о смене комфорта не было принято заранее, по результатам проверки оно состоялось бы через месяцы.
    4. Laksamana Besar
      Laksamana Besar Сегодня, 13:41
      0
      А это точно никак не связано с результатами внезапной проверки Тихоокеанского флота, которая прошла прямо сейчас?

      Конспиролог.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 13:15
    -1
    Вот странно, посмотришь портреты Суворова или Ушаковв - лица одухотворенные, порыв виден, а наши как из бетона отливали.. Почему бы
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:34
      +1
      Цитата: роман66
      Вот странно, посмотришь портреты Суворова или Ушаковв - лица одухотворенные, порыв виден, а наши как из бетона отливали.. Почему бы

      А потому, что их охудотворенные писатели писали. Например, портрет Суворова Державин рисовал. А у Пугачева с Киркоровым? Этот, лохматый рисовал. Как его... Никас Сафронов.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:31
    -1
    Если сняли сразу после учений, значит учения он провалил.
    Что, и на дальнем востоке вооруженные силы как в песне:
    Всё хорошо, прекрасная маркиза
    Дела идут и жизнь легка
    Ни одного, печального сюрприза
    За исключеньем пустяка...
  5. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 13:48
    0
    С 11 мая в 12 регионах России (Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чечня, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ) заработают пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.