Источник СМИ назвал возможного кандидата на должность нового командующего Тихоокеанским флотом России

В качестве вероятного кандидата на должность нового командующего Тихоокеанским флотом России может быть рассмотрен адмирал Виктор Лиина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в военном ведомстве.
Ранее стало известно, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц достиг предельного возраста нахождения на военной службе. Адмиралу исполнилось 65 лет, он покинул занимаемую должность в связи с возрастом.
Как сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, отвечающий в правительстве за Дальний Восток, адмирал Авакянц возглавит структуру, которая будет координировать работу 12 центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Эти центры открываются в российских регионах.
По сообщению РИА Новости, адмирал Виктор Лиина является наиболее вероятным кандидатом на должность командующего ТОФ. Адмирал Виктор Лиина в настоящее время занимает должность командующего Балтийским флотом ВМФ России.
Виктор Лиина родился в 1968 году, окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. В 1999 году он стал командиром атомной подлодки «Сегежа», в 2010 был назначен Беломорской военно-морской базы Северного флота. В 2016-2019 гг. Лиина был начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом. Затем он занял пост заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, а с 2021 года командует Балтийским флотом.