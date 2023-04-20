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Американские военные отправили свой первый беспилотный катер в Ормузский пролив

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Американские военные отправили свой первый беспилотный катер в Ормузский пролив

Компания L3Harris передала ВМС США 13-метровый морской беспилотник Arabian Fox MAST-13 относительно недавно. И теперь американские военные отправили свой первый беспилотный скоростной катер в Ормузский пролив, разделяющий побережья Ирана и Омана.

Об этом агентству Associated Press сообщил представитель Военно-морских сил Соединенных Штатов Тимоти Хокинс.

Он сообщил, что на борту корабля находятся камеры и многочисленные датчики. Морской беспилотник сопровождали два катера Береговой охраны США – USCGC Charles Moulthrope и USCGC John Scheuerman.

Так как корабль действовал недалеко от побережья Ирана, военные из Корпуса стражей исламской революции внимательно отслеживали его перемещения. При этом никаких инцидентов не произошло.

Иранцы наблюдали за проходом беспилотного надводного судна через пролив в соответствии с международным правом

- заявил Хокинс.

Проход через Ормузский пролив играет ключевую роль для мировой экономики. Примерно пятая часть всего объема продаваемой в мире нефти проходит этим водным путем. Одновременное присутствие здесь американских и иранских военных создает напряженную атмосферу.

Ранее ВМС США получили от американской компании Austal новый быстроходный транспортный корабль. Его максимальная скорость составляет 45 узлов (примерно 83 км/ч). Корабль способен перевозить до роты морпехов, а также вертолеты и десантные лодки. Его автоматизированная система управления позволяет ему автономно действовать по заданной программе до 30 суток, не нуждаясь в экипаже.
Использованы фотографии:
L3Harris
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:37
    0
    Морской беспилотник сопровождали два катера Береговой охраны США – USCGC Charles Moulthrope и USCGC John Scheuerman.

    Ну правильно, что б он к персам не сбежал..., а то "примет ислам", с помощью "проповеди" через системы РЭБ и сделает "ласты"... Как ранее его воздушные "братья"
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:55
    0
    При этом никаких инцидентов не произошло.
    А американцы ждали, что что-то должно произойти? Иранцы в свое время посадили у себя американский БПЛА, а почему бы при благоприятных условиях не перехватить управление морским беспилотником? Всякое может случится в проливе, по которому
    Примерно пятая часть всего объема продаваемой в мире нефти проходит
    , а тем более рядом с иранскими территориальными водами.
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 13:05
    0
    Американские военные отправили свой первый беспилотный катер в Ормузский пролив

    Иранцам пригодится, и изучить и на запчасти. lol
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:14
    0
    Как жаль что такого не было в пору моей молодости,хоть и не штурман ,но на мост к штурманам вход имел а если капитан,друг,наставник и любитель выпить кружку чая?!Этому беспилотнику ,немного жизни отведено.Как мы за норвежскими сорванными ярусными боями гонялись! А в моём ,первом рейсе по многочисленным просьбам от трудящихся ,кэп с вторым штурманом полипропиленовый трал у норвежцев оторвал.Вышел он на Подъём и сказал: Заказ выполнен ,мочалки чтоб были на всю семью и тёщу не забудьте.Это сейчас цветной полипропилен не "дюфицит" .А тут какой-то беспилотник,только пусть МО РФ таксу установит,не рыбу будем ловить а беспилотники давить.Но пай чтоб рос,как на дрожжах.Тут вычитал ,канадский стеклянный угорь 1 кг стоит 5 000 $в странах ЮВА.Правда квота 9,5 тонн.Беспилотник весит 9,5 тонн- всё зависит от цены за килограмм.Если больше 5000$ ,я бы сразу в рейс пошёл на такую путину. drinks
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 13:18
    0
    Одновременное присутствие здесь американских и иранских военных создает напряженную атмосферу.

    Странно, как бы иранцы там не находились? Всё же их берега, а вот наглые морды с хрена ли туда лезут..
  6. iran
    iran Сегодня, 13:24
    0
    У Ирана свои беспилотные катера, как для патрулирования, так и для атаки. В том числе есть дроны-камикадзе, как подводные, так и надводные. Иран очень давно ведет разработку такого оружия наравне с воздушными дронами.
  7. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 13:38
    0
    Очередной приз для охоты Иранским военным. Американцам мало, что они практически силой отбивали свой захваченный иранцами беспилотник.
    Все эти беспилотники хороши, под бдительным надзором боевых кораблей или будут выступать «брандерами», как показывает опыт атак Севастопольской бухты. Когда, за 3 атаки, украинцы смогли повредить один тральщик.