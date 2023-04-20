Американские военные отправили свой первый беспилотный катер в Ормузский пролив

Иранцы наблюдали за проходом беспилотного надводного судна через пролив в соответствии с международным правом

Компания L3Harris передала ВМС США 13-метровый морской беспилотник Arabian Fox MAST-13 относительно недавно. И теперь американские военные отправили свой первый беспилотный скоростной катер в Ормузский пролив, разделяющий побережья Ирана и Омана.Об этом агентству Associated Press сообщил представитель Военно-морских сил Соединенных Штатов Тимоти Хокинс.Он сообщил, что на борту корабля находятся камеры и многочисленные датчики. Морской беспилотник сопровождали два катера Береговой охраны США – USCGC Charles Moulthrope и USCGC John Scheuerman.Так как корабль действовал недалеко от побережья Ирана, военные из Корпуса стражей исламской революции внимательно отслеживали его перемещения. При этом никаких инцидентов не произошло.- заявил Хокинс.Проход через Ормузский пролив играет ключевую роль для мировой экономики. Примерно пятая часть всего объема продаваемой в мире нефти проходит этим водным путем. Одновременное присутствие здесь американских и иранских военных создает напряженную атмосферу.Ранее ВМС США получили от американской компании Austal новый быстроходный транспортный корабль. Его максимальная скорость составляет 45 узлов (примерно 83 км/ч). Корабль способен перевозить до роты морпехов, а также вертолеты и десантные лодки. Его автоматизированная система управления позволяет ему автономно действовать по заданной программе до 30 суток, не нуждаясь в экипаже.