В Судане продолжается очередной виток вооруженного столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией страны. По данным ООН, конфликт, вспыхнувший 15 апреля, уже унес жизни около 200 человек, при этом еще около 2 тысяч получили ранения.В то же время, телеканал France 24 со ссылкой на заявление представителей армии Судана сообщает, что из страны были эвакуированы 177 египетских военных, которые ранее попали в плен к бойцам RSF.В материале говорится, что в субботу, 15 апреля, вышеупомянутые военные проводили совместные учения с армией Судана в городе Мерове, где и были захвачены Силами быстрого реагирования. Египетские власти все это время вели диалог с обеими сторонами конфликта, чтобы способствовать скорейшему и безопасному возвращению своих военных обратно в страну.Сообщается, что вчера, 19 апреля, все 177 египетских солдат были эвакуированы на четырех военно-транспортных самолетах.Возвращаясь к теме столкновений в Судане, прямо сейчас там идет 24-часовое перемирие, которого удалось достичь благодаря дипломатическим усилиям представителей МИД целого ряда стран. СБР объявили о временном прекращении огня вчера, в 19.00 (МСК). Между тем, стороны подчеркнули, что продлевать данный режим сверх оговоренного срока они не собираются.Стоит отметить, что представители RSF объявляли о 24-часовом перемирии дважды. Первая попытка, 18 апреля, обернулась неудачей.Что характерно, активную «миротворческую» позицию в суданском конфликте заняли США. У некоторых отечественных экспертов это уже вызвало озабоченность по поводу вероятных попыток американской администрации «потеснить» Россию в Судане, где у нашей страны, несомненно, есть свои интересы.